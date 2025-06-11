陳樹培：皇后山水質事件：香港水務管理的升級契機

是危機也是契機 首先急市民所需

水務署初期將事件的焦點，放在檢測食水的樣辦；為了等待126個水樣辦的正式化驗報告，拖慢了回應公眾的關注。其實，水務署理應可以針對市民的關注和疑慮，先做一個大概的回應，爭取市民的理解和信任在先，表達政府是急市民所需。

水務署長強調瀝青屬惰性物質，難溶於水，短期接觸健康風險低。即使這個專業評估是正確，惟這與居民的實際體驗卻有很大落差。首先，濾水器的瀝青黑點，肉眼可見；即使無毒，難免會引發觀感上的抗拒。濾網孔徑為0.1毫米，若沉積物小於0.1毫米，濾網便攔截不到，市民不安是可以理解。

其實，皇后山水質問題並非近期出現。根據北區區議會文件，自2022年9月起接連收到皇后山邨及山麗苑居民就食水水質問題的求助，居民表示由該年9月起，廚房及浴室食水夾雜黃泥沙狀物及不明黑點；有數戶居民亦發現，其濾水器濾芯使用不久已變成泥黃色。這表示皇后山水質事件其實已達兩年多，雖然水務署及房屋署其間已有跟進，包括冲洗喉管、加裝濾網等，不過始終未觸及污染的根源，才會觸發今次社會高度關注。

一個小區的民生事件，短時間激化為一件矚目的社會事件，除了公關策略之外，在實務方面，也揭示一連串問題——在這兩年多的時間，除了在喉管加裝濾網之外，如何查出水質污染的根源，這才是最根本和核心所在。另外，水務署和房屋署如何合作解決水質問題、其間如何與居民溝通，提出解決方案以釋除疑慮？

400米瀝青喉管是污染元兇？

現時懷疑水源污染的焦點，是一段400米長、直徑600毫米、有內層瀝青的鋼管。筆者提出一個疑問：全港有瀝青內塗層的水管，有700公里之多，為何其他供水區域沒有出現瀝青剝落，引致食水出現微粒黑點的問題？為何單單皇后山邨及山麗苑出現這種獨特水質情况？坪輋至皇后山供水區域的配水網，有何特別？這才是查考的焦點。因此，發展局長要求水務署為皇后山水質事件於兩星期內提交溯源報告，是一個非常正確的方向。

短期改善水質的方案，除了加強冲洗喉管、清洗水缸、加裝及勤加檢查濾網之外，當局是否可以考慮臨時調整粉嶺區域（包括坪輋、皇后山）的供水網絡，改變皇后山邨及山麗苑的供水源頭？這個方案的好處是可即時改善水質，又可以騰出空間和時間，讓工程人員徹底檢查這段400米有問題的水管及相關水網。只需在工程上作出改動，包括鋪設小量喉管及/或加裝閘掣，涉及較少資源，但又能夠發揮即時效果，筆者覺得這方案值得研究。

分享類似經驗

筆者分享一個類似的經驗。多年前一個大型屋邨相繼入伙，與皇后山邨的情况類似，入伙初期也發現零星水質投訴個案。新喉管在應用初期，水質稍有異常，屬正常情况；只需稍加冲洗，問題通常都能夠解決。然而，這個大型屋邨在加強喉管冲洗後，只有短暫效用；隨着用戶漸漸增多，水質問題始終沒有徹底解決。當時的評估是，水質污染的根源不在屋邨範圍及附近區域之內。

經過詳細調研，終於找出污染源頭，是與一段距離供水區幾公里以外的大直徑水管有關。這段水管鋪設的結構有些特別，水管有一段「低點」（所謂「死位」），令淤泥及沉積物容易積聚。隨着屋邨入伙戶數漸多，水量和流速增加，沉積物便容易揚起，因而引起下游水質問題。污染源頭一經鎖定，這個屋邨的水質問題便得到根本解決。

皇后山邨的背景，或許跟上述個案未必一樣。筆者提出這個經驗，希望為調查方向提供另一個參考角度。

供水任務的真正挑戰

更換大直徑鋼管的費用，相當昂貴。鋼管結構非常堅固，一般在復修的時候，未必需要更換整條水管，只需在內壁加上適當保護內層，便可以大大延長水管壽命。

其實，現時水務署面對的挑戰甚大，需要更換或者復修的舊水管，仍有幾千公里。每日從電台的交通報道中聽聞的爆水喉頻率仍高，爆水喉不但影響食水供應和交通，除了要負擔昂貴維修費用，還有隱藏的社會成本。如何在有限資源下，安排處理復修水管的優次，是一個很大的考驗。當然，最後的目的就是維持一個穩定、優質的食水供應，善用資源，減少爆水喉數量，以及大幅降低漏水率。

大陸東江供應香港的原水，經由封閉管道輸港，確保水質不受河道污染。原水供應在質和量兩方面，都得到確實保障。今年3月，粵港兩地慶祝東深供水工程通水60周年，重溫「東江之水越山來」的情懷。香港兩個在海上建成的淡水湖——船灣淡水湖及萬宜水庫，是世界首創的工程項目。

香港的水務工程及建設讓香港人引以為傲；本港的濾水設施、供水系統及配水網絡，達國際一流水平；香港水價便宜，更是市民之福。本港水務基建及供水系統，有很雄厚穩紮的基礎，市民對香港的食水基本上是可以完全放心。

筆者曾撰文提出應盡快調整水費，以達至儉水之效。現時政府財政及儲備緊絀，惟香港經濟環境不佳，水費凍結了30年，今年也未聞調整，可見調整水費仍然面對很大張力，政府是關注民生需要的。現時香港供水系統的漏水率屬偏高水平；人均用水量以國際水平計，也屬偏高。因此，水務資源的配置，更加應該放在減漏及珍惜用水的地方。

今次皇后山事件，暴露了香港老化水管隱蔽性的風險，引起社會大眾注意。筆者希望當局能夠將此次處置，轉化為香港水務管理的升級契機，配置適當資源，應對喉管老化問題。

作者是水務署前總工程師

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[陳樹培]