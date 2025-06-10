歐陽五：中美在良性軌道上能走多遠

近年每當中美關係出現向好迹象，美國總會在不同方面製造干擾，這幾乎成了中美關係發展的「固定戲碼」。如日內瓦會談後，雙方雖達成共識、取得實質成果，惟美國緊接就推出一系列對華消極舉措。5月下旬美國出台對華晶片出口管制，暫停對華晶片設計、軟件銷售，同時聲稱擴大對台軍售。此外，美國防長海格塞斯在香格里拉對話會也表現出對華強硬姿態，警告北京不得以武力征服台灣。這些舉動顯然會增加中美之間的風險與不確定性。

特朗普反覆無常的執政風格，使中美關係如氣象變化般驟晴驟雨，這已引發人們對中美經貿關係的嚴重焦慮。這一焦慮情緒甚至延伸到更廣泛領域，人們不禁問：近來一直不停搖擺的中美關係，這次在良性軌道上能走多遠？

華府朝令夕改 中美關係恐失控

中美關係不停搖擺，最直接原因便是特朗普政府對華政策缺乏連貫性、可預測性與確定性。這除了因為特朗普的行事風格——他所謂「交易的藝術」對中美溝通百害無益，也源於美國政府內部對如何與中國打交道存在不同聲音，而特朗普缺乏統合這些聲音的能力。如國務卿魯比奧意識形態至上、副總統萬斯傾向將美國在全球化中的失敗強行「甩鍋」給中國，防長海格塞斯則是極端派。

內閣政見不一、政府朝令夕改，中美關係則在其中被拉扯。這樣局面若不改善，中美關係將有失控危險。在此過程中，美國政府也有信譽掃地的危險。於最近美國Morning Consult公司的民調中，美國的全球淨好感度（對某國持正面看法之受訪者比例減去持負面看法的受訪者比例）為-1.5，而中國為8.8。

中美關係不停搖擺，更根本原因在於美國一方面將中國視為戰略競爭對手，另一方面卻離不開中國。繼續將中美關係視為「你輸我贏」的遊戲，在這樣的矛盾下是行不通，美國應建立正確的對華認知。中美經濟深度交融，處於「你中有我、我中有你」競合關係裏，美國很難在不造成巨大自傷之下對華採取遏制策略。例如特朗普試圖用關稅戰向中國極限施壓，最終未能得逞，關鍵在於他低估了中國的反應能力，也低估美國對華依存度。如中國出台稀土出口管制的反制措施，意味着美國電子行業、汽車製造業，甚至軍工行業都面臨停工風險。

美國需克服內部噪音 與中國相向而行

中美之間的互利與依賴，美國民間看得更清晰。今年特朗普上任以來，中美「打打談談」，惟美國主要商業團體則不失時機地舉行中國貿易會議，力圖說服特朗普政府為對華貿易提供穩定前景。最近兩個月，美國Nvidia總裁黃仁勳、美國景順集團董事會主席瓦格納、摩根大通總裁戴蒙等紛紛訪華。就在中美元首通話同一天，中美高級別二軌對話也在推進，包括美中關係全國委員會董事會執行副主席、布魯金斯學會約翰桑頓中國中心主任、康地穀物公司董事長等都參與其中。從美國皮尤中心近期民調來看，普通美國民眾對中國持負面看法的比例明顯減少。

這些現象表明，美國國內的對華認知正發生改變。這雖不意味美國改變了中美之間存在戰略競爭關係的看法，但從感性上，更多美國人尤其是年輕一代，能夠多渠道了解中國，看到更加真實的中國，破除「信息繭房」；理性上，愈來愈多美國人也意識到中美之間不可分割，對抗中國對美方無好處。這是中美良性交往的重要基礎。

在近期中美元首通話裏，中國國家主席習近平提到「校正中美關係」要「排除各種干擾甚至破壞」。而干擾因素之一，便是美國國內對華認知錯誤、對華態度不統一。當前美國需克服國內「逢華必反」、意識形態至上及地緣政治極端主義者的噪音，拿出誠意和實際行動，實施與中國相向而行的政策，中美才能夠在良性軌道上走得更遠。

作者是時事評論員

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[歐陽五]