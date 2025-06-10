鄭浩：特朗普正摧毁美國高等教育聲譽和質素

自「特朗普2.0」開啟後不久，美國政府與數十所大學因「校方未對學生反猶主義行為做出適當處置」，及有些大學招收的國際學生涉嫌「竊取美國先進技術知識」或「與政府及特定政治組織有關連」等引發糾紛。在協商不果下，國務院一度下令暫停簽發留學簽證，並對已經在美學習的國際生開展背景審查，根據結果，可依據政府行政命令隨時註銷並驅逐未合規定的學生。儘管相關舉措主要針對哈佛大學、哥倫比亞大學等常春藤學校，但據信全美幾乎所有大學都或多或少受影響。

從事態延續發展來看，特朗普政府不斷打壓大學的舉措，有3個明顯特徵。

清算「反猶」 迎合右翼

首先，針對性明顯，迎合國內右翼勢力。自2023年以哈戰爭爆發後，特別是以色列不顧國際社會反對，持續有計劃、高強度轟炸或襲擊加沙巴勒斯坦民用設施，引發美國40多所大學發動抗議聲援行動。穆斯林學生連同其他不同種族、宗教信仰的師生，公開抗議美方明裏暗裏支持以國，無視巴勒斯坦婦幼平民慘遭屠殺，也無意給予加沙及時有效的人道主義援助，造成逾5.4萬巴人死亡慘劇。

自去年10月以來，美國各大校園內「挺巴反以」跟「反巴挺以」兩大陣營涇渭分明、對抗激烈，使部分穆斯林學生、猶太裔學生感到存在人身安全風險。今年特朗普上台後不久，把校園抗議聲援行動定性為「有組織的反猶太主義」，並通過行政命令，繞過司法程序，強令校園示威活動較激烈的哥大、哈佛、耶魯大學等必須配合政府調查，交出「鬧事」學生名單，及向政府提交符合當局要求的「整改」方案，未過關者不再獲政府資助。

除了對付校園示威，特朗普政府年初還把整頓族群「多元、平等、共融」（DEI）原則納入日程，下令在聯邦機構、軍隊和校園內撤銷DEI辦公室，否則也將遭行政處罰。不少美國大學公開反對特朗普政府的決定，要麼發聲明抗議，要麼暗中抵制，這不僅大大激怒更趨傾向專制的特朗普政府，而且也促成當局以更強硬迅速手段採取行動，包括撤銷教育部認證委員會對大學教育資格的認證、強行壓縮撥款，甚至通過教育部的「代理機構」迫使某些私人大學經費捐募機構停止捐募，令大學陷入「斷水斷糧」的經營困境。

清算參與反猶示威學生等措施，使學生（特別是留學生）人人自危。今年3月底開始，部分在美留學生陸續收到校方通知書，有的學生簽證被取消，有的則被勒令須限時遞交更多「證明及說明」，以免在國土安全部追蹤學生和訪問學者的資料登記系統（SEVIS）遭除名。

特朗普政府的做法，立即得到極右翼歡迎，甚至有人聲稱美國「應把對中國的關稅懲罰措施，轉移到中國留美學生身上」。例如力挺特朗普並得到他賞識的極右翼網紅Laura Loomer，就多次公開發文稱「應立刻取消所有在美中國留學生簽證」、「中國學生比任何國家的學生更危險」；另一名曾任職律師的保守派專欄作者Margot Cleveland，在回應中國反制美國關稅時，聲稱「只等特朗普總統全面取消中國留學生簽證，並把所有中國間諜送回國，以此回應中國的最新動作」。她此番言論立即得到特朗普兒子支持，轉發並留言時稱「是個好主意」。

無視法律程序 打壓國際學生

第二，罔顧法律及司法程序，行動持續且強硬。特朗普政府對大學下手，不是從「特朗普2.0」才開始；在他首個任期內，就已針對來自某些國家或學術領域的學生學者，採取過頗多措施。有些個案政府方敗訴，被輿論公開斥責違法違憲。例如肆意扣押審訊受「懷疑」的中國（華人）教授（即便有的已加入美籍），結果因「無法證明與中國政府或安全部門有聯繫」，被法院裁定證據不足無罪釋放。今年3月遭撤銷學生簽證、至今仍被拘押的哥大畢業生Mahmoud Khalil，不僅面臨隨時被遞解出境的風險，而且其美籍妻子同樣面臨被逮捕的危險。

對此，1923年成立的美國老牌極右翼種族主義組織、隸屬「準軍事修正主義猶太復國主義貝塔爾運動」（the paramilitary Revisionist Zionist Betar Movement）的「美國貝塔爾」（Betar USA），於其官網不斷發表聲明支持政府做法，並強烈呼籲對該名出生於敘利亞難民營、成長於黎巴嫩的「雙重難民」展開「反恐深入調查」。然而經核實的報道表明，Khalil與華府認定的任何恐怖主義組織均無關聯。

在這波打壓國際學生的行動中，除了有中國籍、印度籍、韓國籍等學生，因參加校園示威而被註銷簽證或綠卡及要求離境，也有學生曾因過去輕微犯錯、違規或觸犯法律等，被聯邦調查局或警方調查；他們的「持簽證註冊學生」身分，可能因「未合規定」而遭取消。惟事實上，根據美國聯邦法律有關條款，有「輕微或過失性」觸犯法律且得到「適當懲處糾正」的學生，或允許他們循法律途徑爭取寬大，或有條件批准其繼續學習而毋須註銷學生簽證。有大量消息指，經移民律師訴訟，不少這類學生的簽證於法理上可以保留，但在政府監察網上雁過留痕，已是難免。

貼意識形態標籤 誇大國安威脅

第三，意識形態掛帥，任意泛化「校園政治」。很明顯，利用意識形態把哈佛、耶魯、哥大等標籤為「左翼自由派」或「民主黨大本營」；把反對以國對巴人實施種族滅絕，泛化成「反猶太主義」；認定中國留美學生都是受「政府指派、有共產黨或解放軍背景」等，都是美國共和黨及特朗普政府刻意打壓政治對手、誇大「國家安全威脅論」的常態化做法，於特朗普首任時期就已存在，而現在已明顯把這一做法推向極致。

特朗普政府不斷對知名學府「開火」，在大削政府資助、取消已獲認可的教育資格之同時，5月27日國務院內部通知其全球使領館，暫時停止面試及簽發留學簽證。這突如其來的指令，對成千上萬準備赴美求學的學生造成極大困惑、不便和影響。6月4日特朗普再以「維護國安」為由簽署公告，限制哈佛國際生留學簽證，對擬尋求在哈佛學習或參加該校交流項目的外國公民暫停入境安排。此舉既是特朗普政府一系列打壓美國院校正常學習交流活動的舉措，也是重創美國學術聲譽，損害美國自身倡導、一貫秉持的學術自由理念的又一行動（編者按：6月6日美國國務院發布通知，恢復處理哈佛大學國際學生申請簽證）。

坦率地說，隨着美國綜合實力持續不振，代表美國意識形態、高科技、高質素教育等「軟實力」的能力，也正被特朗普政府不斷打擊、擠壓和控制而飽受摧殘。美國高等教育的優勢與聲譽，實難在當下如此「自殘」之下繼續維持。由此可預見的是，特朗普的「讓美國再次偉大」口號，亦不過是「讓美國孤立」、走向更加衰敗的結局。

華府斷然拒絕外國學生留學的深層意義

特朗普的短視，就在於他偏執地認為外國學生「竊取」了美國的知識，而他們的國家又討厭或反對美國；外國留學生在用美國的資助「武裝」自己，「搶奪」了美國自己學生受教育的機會。惟他或許真的從無認真思考過，對留學生來說，他們在美數年甚至十數年的學習、研究和生活，絕非只是在校園內孜孜苦讀，也不是只獲得畢業和學位時的風光一時，更多的是，身在美國對當地政治、社會、文化等各方面切身了解，感受美國的政治多樣性、言論自由和文化開放。

這點，對來自相對封閉國家的年輕學生可能更為重要，因為他們既需要知識的滋養，更需要民主的空氣；他們既需要生活的提升，更需要夢想的追求；他們既需要體驗多彩，更需要反思差異；他們既需要了解美國，更需要透過美國這扇窗去了解「非美國化」或「去美國化」的廣闊世界。顯然，美國政府斷然拒絕這一切遠遠高於「留學而已」的深層重大意義，放棄了完全可以通過留學而使學子深刻認識美國「光榮與夢想」的歷史偉大之處。當然，更何談每年留學生為美國帶來數以千億美元計的經濟利益。

不去美國，就學不到最新知識嗎？答案一定是否定的。美國確實有不少殿堂級學府、頂尖研究機構和智庫，但這也不是說，美國教育就因此而自然有絕對的「不可替代性」，更不能簡單認為「留學之路非美不去」。事實上當特朗普政府自棄大批未來精英才子之後，包括中國香港在內的眾多大學，都在「拍爛手掌」歡迎他們入學，甚至提出比美國更優厚的待遇，鼓勵「留學難民」選擇更安全可靠的學習環境。

看來，特朗普說的「歡迎中國留學生來美學習」，仍存極大變數。

作者是時事評論員、美國布魯金斯學會訪問學者

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[鄭浩]