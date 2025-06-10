徐天啟：「習特通話」之外——中美關係緣何停滯

實際上，對中美關係，中方態度是一貫而明確。早於2013年，習主席就提出中美共同努力構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國關係。2017年習主席與特朗普總統會面時進一步強調，雙方「有1000條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」。但美國幾乎無積極回應過中國的積極表態：從奧巴馬政府歪曲抹黑「一帶一路」倡議開始，到2018年特朗普發動對華貿易戰，再到拜登政府提出「小院高牆」試圖阻斷中國產業進步步伐，及今年「特朗普2.0」再次對華加徵造成兩國貿易直接停滯的高額關稅，中美關係一度陷入「脫鈎斷鏈」邊緣。

那麼，到底是什麼原因造成中美關係的當前停滯？

首先，當前美國從上到下瀰漫對失去世界霸權地位的恐懼。一些人持有「美國霸權穩定論」觀點，認為世界上必須有一個霸權國家能夠並願意維持秩序，否則世界就會陷入混亂，而這個霸權國家必須只能是美國。然而他們沒有看到，在歐盟、東盟等區域中，域內並無一個真正意義上的霸權國家，惟彼此仍能保持相對友好與和睦。另一些人則沉迷於二戰後一段特殊時期內，美國霸權地位給自己帶來的舒適閒暇生活，對美國霸權衰落感到前所未有的無助與不滿。

美方錯誤揣摩看待中國

其次，一些美國精英有意或無意地錯誤揣摩中國意圖。無意之人，他們看到中國崛起，本能地陷入對所謂「修昔底德陷阱」的恐懼。但他們沒有意識到，從農耕時代到工業與數字化時代，大國關係已經有完全不一樣的可能及前景。有意之人，他們並不關注或尊重事實，只是將「對抗中國」作為一種政治宣誓手段，視其為一種政治正確，為自己撈取政治資本。這類人目前在美國國會和政府廣泛出現；就算有個別人不贊同對抗中國，也會迫於環境壓力而不敢發出自己的聲音。

另外，還有很多美國人錯誤看待中國崛起的原因。不少美國人覺得，中國崛起是靠美國的「施捨」，認為是美國允許中國加入世貿組織，才讓中國得以發展，卻看不到中國廣大中小企業人員夜以繼日辛勤工作；認為是美國培養了中國的AI（人工智能）人才，卻看不到中國每年高於生產總值增速的政府教育資金投入、對子女教育大量投入的中國家庭、勤奮努力的中國學生。還有一部分美國民眾聽信錯誤宣傳，認為「中國什麼都沒做就贏了」，忽視了中國從國家主席到廣大人民堅持了幾十年不懈奮鬥。

舉個簡單例子：為了能夠加強合作、促進彼此發展，習主席多次到訪拉丁美洲國家，去年美國《外交政策》雜誌刊登評論文章道：「2013年以來，中國國家主席6次出訪拉美、到訪11個拉美國家，次數比最近3任美國總統總和還要多。」

倘視中國為假想敵

美很難「再次偉大」

正如習主席通話時所說，現在中美雙方需校正中美關係這艘大船的航向。儘管中國在許多領域正以前所未有的速度趕上甚至超越美國——毋庸說一般製造行業，就算在頂尖領域，中國也不遑多讓，Nvidia總裁黃仁勳說世界上50% AI人才來自中國，但這不意味美國應該對這樣的中國感到恐懼。

綜觀歷史，鮮有大國是因為外部挑戰導致自身衰敗。美國具在位優勢，全球治理體系穩定更有利於美國本身。反之，倘將中國視為假想敵，隨意改變國際規則而成為世界公敵，美國就很難「再次偉大」。

特朗普有能力統籌國內力量 改善對華關係

實際上，中美可以合作的領域眾多。於基建上，中國可協助美國完善國內急需更新的基礎設施；製造業上，中國許多企業仍有強烈的對美投資意願；在氣候變化、數字化與AI、太空與深地開發等新興領域，世界期待雙方開展真正深入的交流與合作。當然，當務之急是能否通過中美關稅協商，讓雙方在貿易和市場准入方面形成更多共識，共同完善世界規則，形成各國間長期可持續的經貿合作方式。這才是緩解美國政府財赤和貿易赤字問題的真正有效方法。

現在，作為近年權勢較高的美國總統之一，特朗普有能力統籌協調國內力量，改善對華關係。面對中美開放合作，中方態度是積極的；面對美國對中國及世界的霸凌，中國的反抗態度是堅決的。希望特朗普能夠從他與習主席的通話中，深刻認識到這一點。

作者是中國人民大學重陽金融研究院副研究員

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[徐天啟]