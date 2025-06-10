明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
徐天啟

徐天啟：「習特通話」之外——中美關係緣何停滯

【明報文章】6月5日中美兩國領導人通話，這是特朗普第二次上任美國總統後，兩國元首首次通話。借用特朗普在社交平台Truth Social上的評價，這是「一次非常好的通話」。雙方聚焦中美合作、貿易、台海局勢、留學等世界關注的熱點問題。據報道，通話持續90分鐘，氣氛融洽。最後，習近平主席邀請特朗普再次訪華，讓世界再次看到中美關係轉圜的希望。

實際上，對中美關係，中方態度是一貫而明確。早於2013年，習主席就提出中美共同努力構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國關係。2017年習主席與特朗普總統會面時進一步強調，雙方「有1000條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞」。但美國幾乎無積極回應過中國的積極表態：從奧巴馬政府歪曲抹黑「一帶一路」倡議開始，到2018年特朗普發動對華貿易戰，再到拜登政府提出「小院高牆」試圖阻斷中國產業進步步伐，及今年「特朗普2.0」再次對華加徵造成兩國貿易直接停滯的高額關稅，中美關係一度陷入「脫鈎斷鏈」邊緣。

那麼，到底是什麼原因造成中美關係的當前停滯？

首先，當前美國從上到下瀰漫對失去世界霸權地位的恐懼。一些人持有「美國霸權穩定論」觀點，認為世界上必須有一個霸權國家能夠並願意維持秩序，否則世界就會陷入混亂，而這個霸權國家必須只能是美國。然而他們沒有看到，在歐盟、東盟等區域中，域內並無一個真正意義上的霸權國家，惟彼此仍能保持相對友好與和睦。另一些人則沉迷於二戰後一段特殊時期內，美國霸權地位給自己帶來的舒適閒暇生活，對美國霸權衰落感到前所未有的無助與不滿。

美方錯誤揣摩看待中國

其次，一些美國精英有意或無意地錯誤揣摩中國意圖。無意之人，他們看到中國崛起，本能地陷入對所謂「修昔底德陷阱」的恐懼。但他們沒有意識到，從農耕時代到工業與數字化時代，大國關係已經有完全不一樣的可能及前景。有意之人，他們並不關注或尊重事實，只是將「對抗中國」作為一種政治宣誓手段，視其為一種政治正確，為自己撈取政治資本。這類人目前在美國國會和政府廣泛出現；就算有個別人不贊同對抗中國，也會迫於環境壓力而不敢發出自己的聲音。

另外，還有很多美國人錯誤看待中國崛起的原因。不少美國人覺得，中國崛起是靠美國的「施捨」，認為是美國允許中國加入世貿組織，才讓中國得以發展，卻看不到中國廣大中小企業人員夜以繼日辛勤工作；認為是美國培養了中國的AI（人工智能）人才，卻看不到中國每年高於生產總值增速的政府教育資金投入、對子女教育大量投入的中國家庭、勤奮努力的中國學生。還有一部分美國民眾聽信錯誤宣傳，認為「中國什麼都沒做就贏了」，忽視了中國從國家主席到廣大人民堅持了幾十年不懈奮鬥。

舉個簡單例子：為了能夠加強合作、促進彼此發展，習主席多次到訪拉丁美洲國家，去年美國《外交政策》雜誌刊登評論文章道：「2013年以來，中國國家主席6次出訪拉美、到訪11個拉美國家，次數比最近3任美國總統總和還要多。」

倘視中國為假想敵

美很難「再次偉大」

正如習主席通話時所說，現在中美雙方需校正中美關係這艘大船的航向。儘管中國在許多領域正以前所未有的速度趕上甚至超越美國——毋庸說一般製造行業，就算在頂尖領域，中國也不遑多讓，Nvidia總裁黃仁勳說世界上50% AI人才來自中國，但這不意味美國應該對這樣的中國感到恐懼。

綜觀歷史，鮮有大國是因為外部挑戰導致自身衰敗。美國具在位優勢，全球治理體系穩定更有利於美國本身。反之，倘將中國視為假想敵，隨意改變國際規則而成為世界公敵，美國就很難「再次偉大」。

特朗普有能力統籌國內力量 改善對華關係

實際上，中美可以合作的領域眾多。於基建上，中國可協助美國完善國內急需更新的基礎設施；製造業上，中國許多企業仍有強烈的對美投資意願；在氣候變化、數字化與AI、太空與深地開發等新興領域，世界期待雙方開展真正深入的交流與合作。當然，當務之急是能否通過中美關稅協商，讓雙方在貿易和市場准入方面形成更多共識，共同完善世界規則，形成各國間長期可持續的經貿合作方式。這才是緩解美國政府財赤和貿易赤字問題的真正有效方法。

現在，作為近年權勢較高的美國總統之一，特朗普有能力統籌協調國內力量，改善對華關係。面對中美開放合作，中方態度是積極的；面對美國對中國及世界的霸凌，中國的反抗態度是堅決的。希望特朗普能夠從他與習主席的通話中，深刻認識到這一點。

作者是中國人民大學重陽金融研究院副研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐天啟]

相關字詞﹕徐天啟

上 / 下一篇新聞