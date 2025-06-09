盛九元：賴當局阻兩岸交流 罔顧民意損台福祉

打壓旺中集團 罔顧法理

台灣陸委會於6月1日點名旺中集團，稱其協助大陸舉辦海峽兩岸中華文化峰會是「唱和」大陸損害台灣「主權」，威脅依「兩岸人民關係條例」查處。對此，旺中集團旗下媒體嚴正聲明「台灣與大陸本屬一中，台灣人就是中國人，本是中華兒女」，呼籲各界共同維護兩岸和平。

賴清德當局這一做法，也引發台灣社會強烈不滿——台灣《中國時報》社論強調，兩岸同屬一中的法理事實不容否認，賴當局將意識形態凌駕法律之上是「恣意羅織罪名」；新黨議員侯漢廷直指其「就是害怕媒體監督」。

除針對旺中集團，賴當局還多次威脅參與兩岸交流的台灣藝人，並以反「統戰」名義阻撓兩岸宗教、文化團體互動。更有甚者，台陸委會多次威脅將按照「兩岸人民關係條例」規定，將兩岸正常商業合作定性為「與大陸黨政軍合作」，威脅依法懲處。

可以說，賴當局以「國安」、「法律」為名，行政治打壓之實，不僅違背「兩岸同屬一中」的客觀事實，更損害台灣民眾福祉與經濟利益。其阻撓行為，已被多方批為「威權復辟」、「製造對立」，但兩岸融合發展的歷史大勢，終非政治操弄所能逆轉。這種罔顧島內民眾「要和平、要交流」的呼聲，為一黨私利逆勢而行的做法，也終將被民意拋棄。

製造寒蟬效應 不得人心

為進一步阻礙兩岸正常交流，賴當局‌以「反滲透法」等工具恐嚇參與兩岸交流的團體、個人，逼迫公職人員簽署「不申領大陸證件」承諾書，製造「綠色恐怖」氛圍；不顧民眾需求，以強制方式‌剝奪青年發展機會‌，禁止台灣高校與大陸10所院校交流；不承認大陸學歷，切斷學子求學、就業渠道，損害台灣青年未來發展權益。同時，通過「網軍」污衊兩岸正常交流為「統戰」，製造「仇中」輿論，導致台灣民眾對大陸產生誤解、加深兩岸隔閡。

一言以蔽之：為謀一黨之私利，賴當局頑固堅持「台獨」立場，煽動對抗，企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，這不僅加劇緊張局勢，更增加兩岸衝突風險。

嚴重損害台灣工商利益

賴當局強行推動與大陸產業「脫鈎」，限制高科技等領域合作，阻撓台商投資大陸，破壞兩岸產業鏈互補優勢，壓縮台灣企業生存空間。截至目前，台灣31.7%的出口依賴大陸和香港市場，2024年對大陸與香港出口額1506億美元，大陸和香港是其最大順差來源（699.96億美元）。兩岸經貿往來受限，使企業發展空間被嚴重壓縮。

同時，面對旅遊業者的呼籲，賴當局拒不解除大陸居民赴台「禁團令」，阻撓兩岸直航恢復，將赴大陸旅遊警示調為「橙色」（編者按：指「避免非必要旅行」），致觀光產業的損失進一步延續。這些阻撓交流的措施，直接損害島內工商業利益和民眾福祉。

作者是上海交通大學台灣研究中心主任

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