明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
盛九元

盛九元：賴當局阻兩岸交流 罔顧民意損台福祉

【明報文章】近期台灣賴清德當局以所謂「五大威脅、17項策略」為起點，持續採取一系列措施阻礙兩岸正常媒體、商業交流的行為，這已對台灣社會發展、民生福祉及區域穩定，構成實質危害。賴當局種種罔顧島內民意的行徑、為一黨私利逆勢而行的做法，終將被民意拋棄。

打壓旺中集團 罔顧法理

台灣陸委會於6月1日點名旺中集團，稱其協助大陸舉辦海峽兩岸中華文化峰會是「唱和」大陸損害台灣「主權」，威脅依「兩岸人民關係條例」查處。對此，旺中集團旗下媒體嚴正聲明「台灣與大陸本屬一中，台灣人就是中國人，本是中華兒女」，呼籲各界共同維護兩岸和平。

賴清德當局這一做法，也引發台灣社會強烈不滿——台灣《中國時報》社論強調，兩岸同屬一中的法理事實不容否認，賴當局將意識形態凌駕法律之上是「恣意羅織罪名」；新黨議員侯漢廷直指其「就是害怕媒體監督」。

除針對旺中集團，賴當局還多次威脅參與兩岸交流的台灣藝人，並以反「統戰」名義阻撓兩岸宗教、文化團體互動。更有甚者，台陸委會多次威脅將按照「兩岸人民關係條例」規定，將兩岸正常商業合作定性為「與大陸黨政軍合作」，威脅依法懲處。

可以說，賴當局以「國安」、「法律」為名，行政治打壓之實，不僅違背「兩岸同屬一中」的客觀事實，更損害台灣民眾福祉與經濟利益。其阻撓行為，已被多方批為「威權復辟」、「製造對立」，但兩岸融合發展的歷史大勢，終非政治操弄所能逆轉。這種罔顧島內民眾「要和平、要交流」的呼聲，為一黨私利逆勢而行的做法，也終將被民意拋棄。

製造寒蟬效應 不得人心

為進一步阻礙兩岸正常交流，賴當局‌以「反滲透法」等工具恐嚇參與兩岸交流的團體、個人，逼迫公職人員簽署「不申領大陸證件」承諾書，製造「綠色恐怖」氛圍；不顧民眾需求，以強制方式‌剝奪青年發展機會‌，禁止台灣高校與大陸10所院校交流；不承認大陸學歷，切斷學子求學、就業渠道，損害台灣青年未來發展權益。同時，通過「網軍」污衊兩岸正常交流為「統戰」，製造「仇中」輿論，導致台灣民眾對大陸產生誤解、加深兩岸隔閡。

一言以蔽之：為謀一黨之私利，賴當局頑固堅持「台獨」立場，煽動對抗，企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，這不僅加劇緊張局勢，更增加兩岸衝突風險。

嚴重損害台灣工商利益

賴當局強行推動與大陸產業「脫鈎」，限制高科技等領域合作，阻撓台商投資大陸，破壞兩岸產業鏈互補優勢，壓縮台灣企業生存空間。截至目前，台灣31.7%的出口依賴大陸和香港市場，2024年對大陸與香港出口額1506億美元，大陸和香港是其最大順差來源（699.96億美元）。兩岸經貿往來受限，使企業發展空間被嚴重壓縮。

同時，面對旅遊業者的呼籲，賴當局拒不解除大陸居民赴台「禁團令」，阻撓兩岸直航恢復，將赴大陸旅遊警示調為「橙色」（編者按：指「避免非必要旅行」），致觀光產業的損失進一步延續。這些阻撓交流的措施，直接損害島內工商業利益和民眾福祉。

作者是上海交通大學台灣研究中心主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[盛九元]

相關字詞﹕盛九元

上 / 下一篇新聞