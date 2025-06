何濼生：生命教育的核心 在於「LIFE」

2012年嶺南大學公共政策研究中心獲香港嬰幼兒發展研究基金會委託,開始每年做兒童快樂指數調查。2015/16年我們首次在調查問卷加入有關生命教育的題目,該題目直接問學生是否認同其學校有提供生命教育。該年調查中我們發現,十分認同「有」的學生,平均快樂指數達7.33;答一半半或不認同的學生快樂指數,則分別只有5.9及6.1(由0至10分)。結果顯示,生命教育與學童快樂指數有明顯的正相關。

然而,該問卷並無解釋「生命教育」是什麼或提供定義。由於答卷人對「生命教育」或有不同理解,研究人員於是決定在往後調查加入較清晰問題以開展較深入探討。

「愛智毅行」 影響個人幸福感

筆者多年來以關愛(Love)、智慧(Insight)、堅毅(Fortitude)和行動(Engagement)4個維度,量度受訪者的心理資本(mental capital, 或稱情緒資本(emotional capital),指有關「愛智毅行」的心理習慣),並累積了大量統計數據,證明關愛、智慧、堅毅和行動這四大心理習慣,對個人的幸福感影響甚巨。

最近東華學院林清教授用心理統計學方法,印證「愛智毅行」心理資本尺度的可靠性和合理性,並把該研究論文加入筆者稍後由Routledge出版社出版的新書The Economics and Psychology of Happiness: The LIFE Framework and Sustainable Development。該書是筆者10多年前舊著的加強版,除修訂和充實了原來的篇章,更引入包括「人性的本質和人類的需要」、「企業愛智毅行和職業快樂」、「愛智毅行尺度的心理測計驗證」等新篇章,並增加了可持續發展和家長教育的內容。

我們近年除了跟港大兒童及青少年科學系、中大兒科學系和香港兒科醫學會在香港做調查,去年還獲深圳大學體育學院在深圳的中小學,用同一份問卷於深圳做同樣調查。香港有效樣本有3191名學生(9間小學和10間中學);深圳有效樣本有3876名學生(4間小學和6間中學)。

我們發現,兩地的結果同樣印證「愛智毅行」對快樂和「活在世上很有價值」兩項指數,都有非常顯著的正相關,但相關系數(coefficient)方面,兩地數值大小的分別很大。雖然深圳的心理資本比香港高,「活在世上很有價值」的指數卻大大低於香港。分析之下,有理由相信學童的內在因素雖然較強,外在社會環境因素卻大不一樣。近年內地年輕人感覺「內捲」(過度競爭)嚴重,很多年輕人感到難以「自我實現」,以致「躺平」風氣十分流行。

「關愛」即養成關心別人和關心自己,及希望人人都健康快樂的習慣;「智慧」的主要內容,是由全局觀和生命整體觀而懂得本末輕重,及懂得真正善待自己、善待別人之道;「堅毅」由磨練和反思而生,養成堅毅不屈、不怕困難的本事;「行動」就是積極投入生活、有方向有目標,把智愛活出來填滿每一天。

我們問學生,其學校有沒有舉辦一系列活動,推動「愛智毅行」;學校愈多此等活動,生命教育指數就愈高。活動包括課堂授課或討論、探訪、歌唱、藝術或其他創作、角色扮演或話劇等。我們取活動評分最高兩項之平均數,為生命教育指數(每級不同)。

積累心理資本 克服逆境挑戰

我們做多次迴歸分析,結果證明,生命教育指數愈高,學童快樂指數也愈高,被欺凌的機率也愈低。我們還設計一個家庭生命教育指數,發現家庭的生命教育對學童的影響,更甚於校內生命教育,相關系數竟是學校生命教育系數的兩倍。

生命教育就是教導學童培養有利開發生命潛能的生活習慣;這些習慣積累了,就是心理資本。生命可貴,我們唯一的倚靠其實就是生命。有生命就有可能;沒有生命,就沒有任何可能。生命教育旨在(1)引導學生愛護生命、尊重生命;(2)教育學生如何愛護生命,及發掘生命給我們的可能。好的生命教育可助我們——特別是學生們——提升生命質素(quality of life),令生命變得更豐盛、利己利人。這其實就是培養一種有利於個人成長的生活態度(growth mindset),使學生掌握處理逆境、困難和種種挑戰的技巧。

雖然不少困難都是源於外在環境,有時是社會氛圍,有時是家人、朋輩,有時甚至是陌生人,但自己若能夠把持自己的定力,只管盡力做好自己,不與不講理的人糾纒,敬而遠之,及避免自己因一時衝動或人性弱點而犯下大錯(如借高利貸、吸毒、酒後駕駛)等,其實都可以克服困難,並藉機會變得更有智慧和更堅強。

冀政府就生命教育多做工夫

生命教育就是愛的教育、智慧的教育、堅毅的教育,及善用生命發現可能的教育。遺憾的是,儘管香港今天有了「一校一社工」政策,當教師遇到學生有情緒或行為上的問題時,反而很自然就會把學生轉介給學校社工。筆者認為,經常與學生相處的老師最容易取得學生信任;只要有相關訓練,對學生循循善誘,效果一定比駐校社工更好。筆者那代人,多有昔日老師鼓勵學生、協助學生面對逆境的記憶。可惜這樣溫馨的情境,今天已少見。更可悲的是,不少老師自己都不懂得如何處理情緒和逆境,無法以身教為學生樹立榜樣。

筆者認為,所有教師都應接受生命教育培訓;然而事與願違,我們調查發現不足一半受訪教師報稱受過生命教育培訓。我們有理由相信,推廣家長的生命教育對孩子的快樂成長,非常重要,希望特區政府在這個議題上多做一點工夫。

作者是嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所前所長、香港教育大學應用政策研究及教育未來學院兼任教授

