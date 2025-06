黃偉豪：AI在教育中的應用——香港的機遇與警惕

AI學習工具 或會擴大教育不平等

來自美國Education Week的調查顯示(註1),即使有愈來愈多教師接受AI相關專業培訓,但截至2024年10月,仍有58%教師從未接受過任何AI訓練;僅2%教師表示「經常」於課堂使用AI工具。這些數據,與創新科技的高期望形成鮮明對比。

另一篇在Education Next發表的深入文章(註2)指出一個更令人警惕的現象——於過去10年間,美國大量學校引入線上數學學習平台如Khan Academy、DreamBox、i-Ready、IXL等,並有研究顯示這些平台在「正確使用」情况下,可提升學生數學成績。然而這些成效只反映在極少數學生身上:根據Khan Academy的研究,僅有約4.7%學生達到建議使用時數,其他平台的情况亦類似,此現象被稱為「5%問題」。這些能夠有效使用平台的學生,多為學習動機高、家庭資源豐富者,多來自高收入或較少被標示為「高風險」的群體。這說明AI學習工具可能無助縮窄學習差距,反而有機會擴大教育不平等。

這些發現,對香港教育界有何啟示?作為一個高度依賴文憑試制度的城市,若學校大規模投放資源於AI工具上,卻無法確保學生真正、有效地使用,極可能造成資源錯配,甚至加劇教育不平等。

教育與科技的根本錯位

這些數據背後的原因,並不單純是技術尚未成熟,而是教育與科技之間存在根本性的錯位。美國史丹福大學課程「Empowering Educators via Language Technology」(CS293/EDUC473),正是針對這一點深入剖析(註3)。它是史丹福大學一門結合AI與教育的跨學科課程,聚焦語言科技在教學中的應用與挑戰,強調與教師、學生共同設計,探討AI工具的公平性、實用性與教育價值。

CS293課程的師生共同研究指出,AI在教育中的應用斷層核心問題在於:我們是否真的理解教育的本質?

AI系統擅長處理標準化、可量化的任務;而教育——尤其是中小學階段的學習——則是一個深具人文性、情境性與社會性的過程。當開發者將AI視為一種效率工具——自動標記、生成回饋、模擬對話,其實已經將教育簡化成一連串可以「工程化」的任務。但學生的學習,從來不止處理資訊。寫作、思辨、對話、失敗與重建,這些教學過程不容易被模型量化。AI雖然可以生成看似合理的答案,惟它並不理解學生為何錯、錯在哪裏、更適合什麼樣的引導。當AI成為自動化的評量工具,其風險在於,它可能會掩蓋教師的觀察力、壓縮學生表達空間,甚至令「教學」變成「操作系統」。

CS293課程另一個具啟發性的觀點,是我們是否只為那5%的人設計了教育科技?事實上,許多所謂「有效」的AI工具,其研究報告顯示的學習增益,往往是建立在極少數「依建議使用」的學生身上。大多數學生,尤其是學習動機較低、資源不足、語言能力不強的群體,沒有機會或能力真正使用這些工具。

科技設計者的盲點

這不止是使用者意願的問題,更是設計者本身的盲點。許多AI教育工具,是由工程師、科學家主導開發,他們本身就是「高效學習者」,對工具的理解與操作天然無障礙。當他們以自己為原型設計產品時,往往難以理解大多數學生的學習節奏、情緒反應與語言困難。結果就是工具設計精緻、功能強大,但真正能夠發揮效益的使用者卻只有少數(「5%問題」)。

訓練AI模型需要大量數據,但CS293的研究提醒我們:教育數據本身就充滿偏見與限制。許多目前用於訓練AI的數據,來自10年前的研究、自願提供資料的學校,或是特定年級與地區的樣本。這些數據,不能夠代表當代多元而複雜的學習情境。更重要的是,AI模型大多處理文字數據,但真實之教學是多模態的——語氣、手勢、表情、學生在白板上畫圖的方式,這些非語言信號,往往是教師判斷學生理解與否的關鍵。當我們用單一的文字輸入來代表學生學習過程,勢必會錯過他們真正的思考軌迹。

CS293研究最具建設性的貢獻,在於強調「教師主導」的重要——AI應該是一個輔助者,而不是主導者;教師和學生應該參與AI工具的設計、測試、修改過程,而不是在工具完成後才被動接受。研究亦指出,現在的教師其實有愈來愈多工具可以自己定製AI應用,例如使用開源模型、語言處理工具,甚至生成式程式編輯器。科技的民主化,為教育專業打開了新空間,關鍵在於我們是否願意將設計權交還給教師與學生。

勿讓技術光芒遮蔽教育本質

AI無疑是當代最具變革性的技術之一,它帶來的效率與可能性,令人振奮。惟教育不是一個可以被完全自動化的領域;它關乎人與人之間的理解、耐性與共鳴。CS293課程提醒我們,不要讓技術的光芒遮蔽了教育本質。

香港教育制度歷來以考試為主軸,強調標準化評核與知識輸入。這樣的制度下,AI最常被構想為「自動評分」、「個性化練習」、「代改作文」等效率工具。然而正如史丹福研究者所言,教育行為本身是深具人文性與情境性的;過度依賴AI工具,可能令教學失去溫度,學生亦失去批判與創造的空間。

我們需要的AI,不是取代教師的機械人,而是能夠放大教師專業和學生的創造力、尊重學習多樣性、促進公平與反思的工具。教育科技的未來,從來不是由技術決定,而是由我們如何設計、如何使用,以及最重要的——為誰而用。

註1:Langreo, L. (2024). "We're at a disadvantage," and other teacher sentiments on AI. Education Week.

註2:Holt, L. (2024). The 5 Percent Problem. Education Next.

註3:CS293/EDUC473. (2025). Language Models in the Classroom: Bridging the Gap Between Technology and Teaching. Stanford University HAI.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

