徐英偉：全球法律新樞紐——國際調解院落戶香港

中央賦予香港重大使命

國際調解院總部落戶香港，首先彰顯了中央對港的高度信任，亦是對香港法治及國際化的充分肯定。香港背靠祖國，具備獨特的「超級聯繫人」角色，在一國兩制下兼具普通法與大陸法系雙重優勢，是國際調解院總部的理想之選。這一歷史性的決策，既是中央賦予香港的重大使命，也是一國兩制強大生命力的生動體現。

香港作為國際調解院總部所在地，擁有獨特優勢。香港匯聚普通法與大陸法兩種制度精髓，司法獨立且專業公正，長期深受國際社會高度評價。此外，本港法律專業人才濟濟，熟悉國際法律實務，擁有中英文雙語優勢，並積累了豐富的仲裁與調解經驗。作為全球第三大仲裁中心，本港法律服務產業基礎深厚，國際商界對其法律服務的信任度極高，為國際調解院的高效運作提供了堅實保障。

國際調解院的成立，為香港的國際地位帶來質的飛躍。作為首個落戶香港的政府間國際組織，調解院的成立，使香港從國際金融中心、貿易樞紐，進一步升級為參與制訂全球規則的重要國際城市。這一組織的運作將吸引更多國際組織、非政府機構及學術團體選擇香港，促進全球法律精英及專業人士聚集，並進一步鞏固香港作為國際法律和調解之都的地位。

此外，國際調解院將帶動會議、展覽及相關法律服務行業發展，間接促進酒店餐飲、物流運輸、商務會展等產業繁榮，對香港經濟注入新動能、創造更多就業機會。這些連鎖效益，將進一步塑造香港在亞太區乃至全球的領先地位。

於當前全球地緣政治緊張加劇的背景下，成立國際調解院，有突破性的意義。傳統的訴訟或仲裁往往耗時長、成本高，且容易激化雙方矛盾；調解則以和平協商、靈活保密方式促進解決爭端，能夠有效修復雙方關係、實現長遠合作。

從四方面制訂全面發展戰略

香港應充分發揮「超級聯繫人」角色，利用國際調解院的影響力，制訂全面發展戰略。未來的發展，應從以下幾方面着手。

首先，應加強培養法律人才和調解專才，尤其是在國際調解、跨文化溝通及爭端解決領域，為本地人才提供更多高水平培訓和實踐機會。同時，通過政策優惠和全球招聘，吸引國際頂尖法律專才落戶香港，進一步鞏固香港作為國際法律服務樞紐的地位。

其次，本港應積極舉辦大型國際法律會議、學術論壇和專業展覽，推廣國際調解院的服務理念與優勢，展示其在高效、保密和靈活解決國際爭端方面的法律及經濟價值。這不僅有助吸引更多國家加入國際調解院公約，也將提升香港在全球法律界的影響力。

同時，應將調解文化融入本地法治建設，向企業、學校、民間組織推廣相關教育與實踐，讓各界更了解調解的價值和運作模式。調解不僅是一種高效的解決爭端方式，更是一種促進和平與合作的文化理念。

最後，香港應利用國際調解院平台，建立全面的國際合作網絡，促進中國與其他國家對話合作，成為國際法律交流的重要橋樑。在多邊主義和全球化日益重要的今天，香港應努力推動國際合作，為全球治理提供更多創新解決方案。

與國際法院遙相呼應

調解院的成立，不僅秉持共商、共建、共享原則，更體現中華文化「以和為貴」的智慧，為全球解決爭端提供東方方案、貢獻中國智慧與力量。未來，國際調解院將與位於荷蘭海牙的國際法院形成東西方向的呼應，成為全球治理機制一部分，豐富國際社會的解決爭議工具箱，為世界和平與公平公正的國際治理提供新模式。

國際調解院落戶，不僅為香港的國際地位帶來提升，也為本地法治建設注入新動力。調解文化的普及，將帶動香港在調解及協商方面的風氣，並通過國際案例的研習與交流，提升本港法律界之專業視野與能力。國際調解院的運作，將進一步鞏固香港作為國際法律服務中心的地位，並推動法律服務業可持續發展。

作者是原民政事務局長

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[徐英偉]