劉慧君：特朗普打壓哈佛的三大政治盤算

哈佛遭政權處處打壓，一切要由以色列與哈馬斯戰爭說起。長久以來，美國的大學均是一個追求公平正義之地，其校園抗爭歷史悠久，近數十年較著名的包括上世紀50年代的反麥卡錫主義、60年代民權運動、70年代反越戰、80年代反南非種族隔離；及後的校園抗爭，多與種族及性別相關。最近一場大規模校園示威，則是反對以色列為報復哈馬斯，而對巴勒斯坦平民殺紅了眼，造成史無前例的人道危機。學生佔領校園，僅出於道德與良知的表態。

整肅大學校園反以色列示威

雖然連串校園示威針對的是以色列政府，而非特朗普政府，但卻引來當權者鐵腕整肅。當中很大程度源於在外交政策上，共和黨一向較堅定支持以色列。特朗普對美以關係更是忠貞不二，其於上屆總統任期不但承認耶路撒冷為以色列首都，又承認以國擁有戈蘭高地主權。不過以上兩者卻在國際法下極具爭議，故從未受國際社會承認。另外，特朗普亦積極拉攏中東國家與以色列建交，促使它們簽訂《亞伯拉罕協議》，減弱以色列被中東排斥的程度。

特朗普經常利用權力來滿足自身政治目的，連場校園示威與特朗普的親以色列立場相左，不難理解反以示威為何被政權盯上。特朗普指摘美國的大學縱容反猶太主義，遂以多間常春藤大學為首要目標，威脅削減聯邦資助，迫使院校打壓反以示威的學生。多間名校先後向政權「跪低」，唯獨哈佛力抗，拒絕屈從，捍衛院校自主。哈佛甚至公開政府的無理要求，終惹怒特朗普，先後遭凍結聯邦資助、推動取消其捐款的免稅地位，及暫停向哈佛國際新生發簽證。特朗普目的就是要用財政陰乾的方法，報復哈佛的「不聽話」。

掃除「覺醒文化」 為保守派奪回話語權

不過，特朗普對哈佛等精英學府的敵意，遠遠不止源於反以色列示威。近年共和黨人不斷把「覺醒文化」掛在口邊。所謂「覺醒」一詞，早於1930年代出現，其時僅用於黑人平權，提醒黑人要對自身面對的種族不公有所覺醒。過往美國高等院校一直被視為屬自由派堡壘，他們經常批評現行制度對種族、性別及經濟帶來各種不公。於他們而言，追求平權是要達至社會公義。

由於過往不少大學都推行以種族作為收生及聘用準則的「平權措施」（affirmative action），自由派推崇的平權價值往往得以成為校園主流，令保守派感到在高等學術制度被邊緣化。為奪回話語權，近年以特朗普為首的「MAGA（Make America Great Again）派」把所有平權價值都視為「覺醒文化」，以貶低各種推動平權的進步力量。

MAGA派的首要政治任務，就是要掃除這些「有毒文化」，讓美國重回正軌。作為孕育「覺醒文化」的溫牀，美國最高學府卻往往是「反覺醒」的最大阻力之一。不少政客不分黨派都出身自美國最高學府，以名譽及影響力論，這些名校猶如政治聖地，政治上都是碰不得的地方。恰巧地，以哈戰爭造就了一個千載難逢契機，令別有用心的人得以將校園示威加以扭曲，把反以色列政府暴行塑造成反猶太主義、把支持巴勒斯坦平民與支持恐怖主義掛鈎。

反猶太與支持恐怖主義，在美國都是政治禁忌。於這樣的背景下，MAGA派師出終有名。特朗普對哈佛實行雷厲整頓，除了上述已提及的政治報復，也是因為哈佛為精英學府的龍頭，擁有最龐大財力。若哈佛面對威脅仍然企硬，各種行政打壓則可收殺雞儆猴之效，使其他財力不及哈佛的大學噤若寒蟬；但若哈佛選擇屈服，則可證明這班精英一向追尋的價值，都會在金錢面前「跪低」。

無論哈佛如何選擇，都會大大撼動美國以大學為首的思想搖籃。特朗普在這場「覺醒文化」戰中，可謂立於不敗之地。

打散民主黨核心思潮 延續政治遺產

特朗普不惜一切向哈佛「開火」，除了是意識形態之爭，或許背後有更重要的政治考慮。於上年美國大選中，特朗普帶領共和黨取得壓倒性的勝利，MAGA派的「反覺醒」策略可謂功不可沒。事實上，特朗普以民粹路線三度參戰總統選舉，而每屆奪得的普選票更是屢創新高，如今共和黨政治更是由MAGA派主導。但特朗普的MAGA路線能否站穩陣腳，仍是未知之數，即如2016年特朗普首度問鼎總統後，共和黨於及後的中期選舉及總統大選均落敗收場。

民主黨一向偏向精英主義及堅守平權價值，若特朗普能夠藉打壓哈佛而打散民主黨的核心思潮，或有利日後共和黨選舉，從而證明MAGA路線的政治價值。這樣特朗普便有機會取代列根，成為共和黨主流支柱，延續其政治遺產。

哈佛已就各項行政打壓上訴法院，而目前最高法院的所有大法官，只有一人不是出身於常春藤名校。故他們會否捍衛其出身的最高學府，值得外界關注。

作者是自由撰稿人

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[劉慧君]