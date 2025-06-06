林淑操：香港教育的「雙減」政策——資源分配與教學環境之挑戰

削減資助的現實與影響

根據預測，2025至2031年間，適齡小一學生人數將由約4.86萬減至3.75萬，跌幅逾20%。學生人數減少，令維持現有學校數量和資助規模變得困難；政府必須在有限財政中，尋求資源的最佳分配。削減中小學營辦津貼，意味着學校可用於教學、支援服務及維護校舍的經費減少。校方需更謹慎分配資源，以減低對教學質素和學生活動的影響。

目前，中小學資助多依賴政府年度撥款，且多採用一視同仁及專款專項分配模式；如按班級數量比例分配津貼，未必能夠反映各校個別需求和特色。就以「有特殊教育需要非華語學生支援津貼」為例，資助縮減後，學校需靈活調整資源，如以「學習支援津貼」及「加強支援非華語學生的中文學與教」撥款等，應對特殊教學專業培訓和教學輔助，可預期教學壓力相對加重。

此外，疫情以來的財政赤字，使政府不得不削減教育經費。雖屬合理的財政管理措施，但削減津貼和取消部分支援措施，或對經濟條件欠佳的家庭帶來負擔，令本可受惠者直接失去支援。

取消「特別視學」的隱憂

「特別視學」方案原為收生不足學校提供改善機會，透過視學評核優良的學校，可得到重新派發小一學生的機會，從而維持學校運作及提升教育質素。今年3月政府公布「小學規劃未來路向優化方案」，於2025/26學年起，未獲資助開辦小一的學校將不再享有此方案，意味學校失去因表現優良而獲得生源回升的可能。此舉可能加速部分學校關閉或合併、減少學校數目，對教育多元發展不利。

縱然學校轉為私營辦學後，須以私營方式營運該屆學生6個學年，保障學生學習連貫性，但同時增加學校經營壓力，限制其靈活調整空間。若學校收生持續不足，第二次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級，學校將失去再次申請私營辦學的資格，要面臨「合併」或「停辦全部或部分級別」的抉擇。

開源節流與資源整合措施

面對資助削減，學校普遍設有完善的財政計劃與預算，短期內可動用儲備，應付經費減少。政府亦允許學校保留相當於12個月營辦津貼的餘款作緩衝。然而長遠來說，學校必須加強財務管理，採取節流和開源措施。

節流方面，學校可定期檢視開支，減少非必要支出，例如延後購買消耗品和教具，並整合津貼聘用教學助理，避免動用營辦津貼。節能減耗、善用資訊科技及人工智能去提升教學和管理效率，也是重要方向。家長義工和社區人士的到校活動參與，能夠增加人力資源、促進家校合作、提升課後活動質素。

開源方面，學校可積極出租校舍等，以增加收入，減輕對政府資助的依賴。而為減低對低收入家庭學生的影響，學校可以靈活運用「學生活動支援津貼」、「校本課後學習及支援計劃」等撥款，確保資源用於最迫切和有效的活動。

此外，因「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃津貼」整合為「全方位學習及姊妹學校津貼」，由於該撥款改為按學生人數計算，津貼整合之後雖提高了靈活性，惟總額下降，學校可尋求與社會及商界合作，以分擔部分交流研學活動的經費壓力。

香港生育率持續偏低，學齡人口結構性縮減已成事實，學校面對開班不足的壓力。政府調整資助政策，旨在減輕財政負擔、提升資源運用效率，屬合理財政措施。然而教育是社會公平的基石，削減資助不可忽視弱勢學生的教育權益。資源分配不均衡問題長期存在，部分學校因資金不足，難以提供足夠設施及聘請教職員，影響教育質素和公平。政府應在整合資源的同時，確保教育機會均等，避免弱勢學生成為政策調整的犧牲品。

尋求教育生態的平衡與可持續發展

香港教育面對人口結構變化與財政壓力的雙重挑戰，調整資助政策，不可避免。未來政策應着眼於整合資源與提升教育效能，同時保障學生福祉和教育公平。政府需加強與教育界持份者溝通，協助學校平穩過渡，避免政策帶來的負面衝擊。學校亦需主動調整策略、合理分配資源、推動教學創新和多元發展，促進學生全面成長。唯有政府、學校與社會三方協力，方能夠維護香港教育的競爭力與公平性，迎接未來挑戰。

作者是教育工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林淑操]