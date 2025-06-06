明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林淑操

林淑操：香港教育的「雙減」政策——資源分配與教學環境之挑戰

【明報文章】近日政府宣布將於2025/26學年起削減中小學資助，包括削減營辦津貼約10%，以及取消「特別視學」救校方案，掀起教育界及社會廣泛討論。政府強調，此舉基於學齡人口結構性下降，及財政壓力下對教育經常開支的檢視，旨在促進資源合理分配與財政可持續性。然而這些政策調整背後，反映出香港教育面對的多重挑戰。

削減資助的現實與影響

根據預測，2025至2031年間，適齡小一學生人數將由約4.86萬減至3.75萬，跌幅逾20%。學生人數減少，令維持現有學校數量和資助規模變得困難；政府必須在有限財政中，尋求資源的最佳分配。削減中小學營辦津貼，意味着學校可用於教學、支援服務及維護校舍的經費減少。校方需更謹慎分配資源，以減低對教學質素和學生活動的影響。

目前，中小學資助多依賴政府年度撥款，且多採用一視同仁及專款專項分配模式；如按班級數量比例分配津貼，未必能夠反映各校個別需求和特色。就以「有特殊教育需要非華語學生支援津貼」為例，資助縮減後，學校需靈活調整資源，如以「學習支援津貼」及「加強支援非華語學生的中文學與教」撥款等，應對特殊教學專業培訓和教學輔助，可預期教學壓力相對加重。

此外，疫情以來的財政赤字，使政府不得不削減教育經費。雖屬合理的財政管理措施，但削減津貼和取消部分支援措施，或對經濟條件欠佳的家庭帶來負擔，令本可受惠者直接失去支援。

取消「特別視學」的隱憂

「特別視學」方案原為收生不足學校提供改善機會，透過視學評核優良的學校，可得到重新派發小一學生的機會，從而維持學校運作及提升教育質素。今年3月政府公布「小學規劃未來路向優化方案」，於2025/26學年起，未獲資助開辦小一的學校將不再享有此方案，意味學校失去因表現優良而獲得生源回升的可能。此舉可能加速部分學校關閉或合併、減少學校數目，對教育多元發展不利。

縱然學校轉為私營辦學後，須以私營方式營運該屆學生6個學年，保障學生學習連貫性，但同時增加學校經營壓力，限制其靈活調整空間。若學校收生持續不足，第二次未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級，學校將失去再次申請私營辦學的資格，要面臨「合併」或「停辦全部或部分級別」的抉擇。

開源節流與資源整合措施

面對資助削減，學校普遍設有完善的財政計劃與預算，短期內可動用儲備，應付經費減少。政府亦允許學校保留相當於12個月營辦津貼的餘款作緩衝。然而長遠來說，學校必須加強財務管理，採取節流和開源措施。

節流方面，學校可定期檢視開支，減少非必要支出，例如延後購買消耗品和教具，並整合津貼聘用教學助理，避免動用營辦津貼。節能減耗、善用資訊科技及人工智能去提升教學和管理效率，也是重要方向。家長義工和社區人士的到校活動參與，能夠增加人力資源、促進家校合作、提升課後活動質素。

開源方面，學校可積極出租校舍等，以增加收入，減輕對政府資助的依賴。而為減低對低收入家庭學生的影響，學校可以靈活運用「學生活動支援津貼」、「校本課後學習及支援計劃」等撥款，確保資源用於最迫切和有效的活動。

此外，因「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃津貼」整合為「全方位學習及姊妹學校津貼」，由於該撥款改為按學生人數計算，津貼整合之後雖提高了靈活性，惟總額下降，學校可尋求與社會及商界合作，以分擔部分交流研學活動的經費壓力。

香港生育率持續偏低，學齡人口結構性縮減已成事實，學校面對開班不足的壓力。政府調整資助政策，旨在減輕財政負擔、提升資源運用效率，屬合理財政措施。然而教育是社會公平的基石，削減資助不可忽視弱勢學生的教育權益。資源分配不均衡問題長期存在，部分學校因資金不足，難以提供足夠設施及聘請教職員，影響教育質素和公平。政府應在整合資源的同時，確保教育機會均等，避免弱勢學生成為政策調整的犧牲品。

尋求教育生態的平衡與可持續發展

香港教育面對人口結構變化與財政壓力的雙重挑戰，調整資助政策，不可避免。未來政策應着眼於整合資源與提升教育效能，同時保障學生福祉和教育公平。政府需加強與教育界持份者溝通，協助學校平穩過渡，避免政策帶來的負面衝擊。學校亦需主動調整策略、合理分配資源、推動教學創新和多元發展，促進學生全面成長。唯有政府、學校與社會三方協力，方能夠維護香港教育的競爭力與公平性，迎接未來挑戰。

作者是教育工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林淑操]

相關字詞﹕林淑操

上 / 下一篇新聞