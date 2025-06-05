陳帆川：AI能否實現人人做記者？

筆者收過身邊不少親朋好友報料，想透過傳媒申訴。現實是，當事人眼中天塌下來的大事，在大眾傳媒的角度裏，其實微不足道，沒有刊登的新聞價值。

新聞人普遍認為《東張西望》低俗，但它確實將「新聞價值」重新定義。該節目所報道的投訴，雞毛蒜皮，新聞機構一般不受理。不過該團隊贏在講故事技巧，很多個案具備「三幕劇」般的起承轉合，耐人尋味。觀眾看得過癮，高收視帶來影響力，影響力又吸引更多人報料，形成循環。

一般人在網上發文，平鋪直敘，由自己角度出發；傳媒人講故事，懂得從觀眾的角度出發，因此《東張西望》可以化腐朽為神奇。惟這個差距，可以由AI（人工智能）縮窄——我們現在可以將滿肚苦水寫給ChatGPT，叫它改寫成引人入勝的網文、採訪邀請，甚至是完整的新聞稿。

專業記者另一門技能，是翻箱倒籠調查文件，找出蛛絲馬迹。這項工序，不少國際媒體已經由AI代勞。即使是升斗市民，從未看過一場特首答問會，只要向AI上載文字紀錄，便能夠在彈指之間找出有趣的看點，答案還可以個人化。例如資訊科技從業員，想知道特首有否談到科技議題；只要給AI指令，便可以生成度身訂做的報告。

用AI「做記者」 不易實現

當蒐集資料變得簡單，要從海量的文字裏找出重點，樽頸已不在時間、金錢或專業知識，而在於資料本身。數據被視為「新石油」，於AI時代，獨家與高質素的文字，就是「新新石油」，可以訓練大型語言模型，也可以透過大模型轉化成值錢的內容和服務。

這樣的珍貴資源，除了來自傳媒、出版商和大學，最大的供應商其實是政府。政府的公開數據是否充足、容易查找、便於使用，牽連甚廣，在AI時代尤甚。《明報》早前揭發申訴專員公署網站移除大量資料，上周又報道政府新聞處不再發布特首答問會文字紀錄，再加上較早前揭發的多個政府專題網站和選舉網站候選人資料下架，可見今時今日要用AI「做記者」，即使仰賴祖國卓然不群的技術，也不容易實現。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]