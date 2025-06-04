李嘉恒：設中央名冊 助支援高危家庭

不易識別需要支援的家庭

筆者經常與關愛隊及地區組織一起探訪住戶。與長者不同的是，前線工作者往往難以識別那些需要支援的年輕家庭。首先，這些家庭通常不會輕易透露自己狀况，往往要經過一段時間交流和建立信任基礎，他們才會開始透露一些資訊或表達所需的支援。再者，這些家庭的處境相對脆弱，任何突如其來的變故都可能使他們陷入困境。因此，僅僅依靠單方面接觸和聯絡，是非常耗時的，甚至可能無法及時了解家庭實際狀况，以便提供所需支援。

另一方面，即使我們已經取得一些家庭的資訊，並且識別出需要幫助的家庭，惟這些家庭可能不願意接受支援。基於「家醜不外傳」心態，他們可能會認為接受支援會使他們在社會上被標籤為「有問題」家庭。這樣的標籤，不僅可能對孩子未來發展造成負面影響，還可能影響外界對他們的看法。此外，基於互信和隱私考量，他們可能不希望我們將其資料透露給第三方。事實上，如果能夠於早期介入並提供支援，部分家庭的困境或悲劇是可以預防。

社會普遍對於「以老護殘」或「以老護老」等高風險個案，達成了一定共識，並認為在發現這些情况後，應立即提供必要支援。然而對於單親家庭的情况，即使在「精準扶貧」原則下被視為重點對象之一，仍難以準確地界定和識別；特別是在名義上仍然是夫妻的家庭當中，若雙方感情發生變化，或者父母並不共同居住，實際上只有父親或母親一方獨自承擔照顧孩子的責任。這些家庭的情况，實際上與單親家庭非常相似，照顧者在身心上都承受巨大壓力。不過由於某些經濟條件、健康狀况或家庭結構等客觀因素，這些家庭所面對的危機風險，往往容易被社會忽視。

「高危照顧者」資料庫 須建立相應法律及配套

勞工及福利局最近表示正考慮建立一個中央的「高危照顧者」資料庫，筆者對此表示支持。目前，全球設立此類資料庫的國家不多，但一些地區已通過整合資料和政策創新，建立了類似的識別與支援機制。與其他國家主要依賴人力配置或局部資料應用不同，香港模式基於「資料互通」和「主動介入」，促進不同機構之間的合作，讓醫療、社會福利和社區組織能夠共用資訊，整合來自不同方面的數據。這將有助於更全面了解高危個案的背景，並提供適當支援服務，以降低發生悲劇的風險，及形成系統化的高危篩查機制，具有前瞻性。

筆者期望在資料庫中，能夠區分不同風險程度，將那些雖然目前不需立即支援，但可能需要關注的家庭納入其中。透過持續觀察和關懷，可以有效防止這些家庭陷入高危狀况，從而達到預防目的，進一步加強社會支援網絡。

此外，為進一步提升資料庫效能，必須建立完善的法律框架及相應配套服務支援。於法律層面，由於私隱條例的保障，一些關鍵個人資訊在未經授權下難以掌握，也無法實現機構間的資訊共用。因此，針對有生命危機的個案，需研究訂立有效機制以掌握必要資訊，從而能夠及早介入並預防悲劇發生。同時，在識別到高危個案後，還需提供緊急暫託服務、心理支援等相關措施，否則資料庫的價值將難以充分發揮。

發揮守望相助精神 建鄰里支援網

更重要的是，鼓勵社區居民發揮守望相助精神，建立一個互助的鄰里支援網絡。相較於各種機構，鄰里之間的接觸頻率更高，尤其是在公共屋邨。鄰里能夠更多觀察有需要支援的家庭，若發現特別情况，及時向相關部門反映，這樣的行為能夠有效促成必要的支援。

只要每個人在社區中多一分關注、多一點互助，共同營造和諧且包容的社區氛圍，對於那些需要支援的家庭來說，這不僅能夠減輕他們的孤獨感和無助感，還能夠鼓勵他們主動尋求必要的援助，從而降低潛在風險。

作者是觀塘區議員、香港青年時事評論員協會成員

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[李嘉恒]