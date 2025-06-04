崔定邦：鬆綁戶外經濟 旅業添彩添財

旅遊模式改變 內地積極應對

眾所周知，疫情令全球旅客消費模式改變；而港元匯率強勁，對旅遊購物必然帶來壓力。不過，內地城市也面對相同問題，但內地不少地方政府就早着先機，積極推出應變措施，配合體驗式旅遊崛起及跟隨國家整體政策，以地道的「煙火味」吸引入境旅客停留。

疫後本港旅遊業勢頭良好，政府近年大力吸引旅客，從旅客數字上來看，確實大有成效。事實上在疫情前，已有超過三分之一本地零售額是由訪港旅客帶動。若要進一步提升相關數字，優化本地旅遊體驗、加入地道及人文體驗、由體驗活動引發消費意欲，至關重要。香港商界當然需要自我更新；政府近期提出的工業旅遊體驗，亦捕捉了旅客的全新需求。不過，面對宏觀而龐大的本地零售及服務業困境，當局仍有一些工作，可以考慮推出。

推動各項盛事活動，已經創造出人流，惟仍需有具體措施「留住客」、「生到財」。香港大型商場林立，但我們要留意，有些人未必會主動走到商場內。假如商場外有街區市集、文藝活動和青年表演的熱鬧氣氛，將能夠吸引人駐足停留，從而引導旅客進入商場消費。

廣東街區市集經驗 值得本港借鏡

相比內地近年蓬勃的戶外經濟、夜間經濟大受年輕人歡迎，特區政府在這方面的支持力度，仍需追落後，例如仿效廣東省鼓勵戶外舉辦商業活動、加快行政審批效率，甚至降低或豁免收費等方法，刺激本地戶外活動、帶動經濟效益。

中央早前印發《提振消費專項行動方案》，鼓勵發展大型活動、戶外和夜間經濟，並優化限制性的措施，旨在吸引本地居民及旅客消費。於大灣區，廣東政府不斷完善措施，就在今年5月，廣東省政府公布文件，支持大型商貿企業在完善審批之後，可利用自身場地舉行外擺促銷；亦鼓勵對於促銷活動、戶外展示、社區市集等簡化審批，甚至可以網上即時辦理，大大提高行政效率。

雖然香港政府早前也公布放寬利用室內和戶外公共空間的限制，惟在支持戶外經濟的力度和靈活程度上，遠不及內地周到。所謂「他山之石，可以攻玉」，特區政府可以更加進取，例如鼓勵私人發展公眾休憩空間、戶外空間等舉辦零售活動及商業市集，放寬行政限制，甚至當取得一次批准後，可長時間舉行；也可參考內地加快審批流程，設置網上審批制度；委任專責人員與食環署、消防處、運輸署等相關部門統籌溝通，打通行政關卡；於個別地區，應該增加更多路邊私家車泊車位，既可理順違例泊車，也可增加政府收入。

深圳案例 在港行得通

對於打造戶外空間促進消費、帶動城市經濟發展，港人周末北上之熱門目的地深圳，已有很多成功案例。

深圳市在兩年前已經設置多個市級示範特色街區，其中於福田區，更有一條「深圳節日大道」，當中既有約200萬平方米商業樓面，也有公共文化街區，不時舉辦「深潮文化節」、「福田咖啡生活消費節」、「港．潮流」購物節等，長年營造節日氣氛，從而促進消費，年均舉辦逾1000場次活動，將藝術文化、展覽音樂、消費環境等融為一體。單在2024年上半年，街區的主要客流量達到近7000萬人，同比增長四成。

今年「五一」期間，「深圳節日大道」還舉辦巡遊活動，刺激沿線主要商圈的人流量超過27萬人次，銷售額達2184萬人民幣，同比增長超過三成。「節日大道」當中不少遊客是香港居民，證明這個案例複製在香港，同樣行得通。

於浙江杭州，2023年推出對商業街區外擺經營活動的新一輪政策支持，之後的一年時間，杭州的湖濱、錢江新城、清河坊三大商圈，外擺店舖的月均人流量增長達到七成，月均營業額增長約30%。在江蘇蘇州，政府也支持符合條件的商家開展店外經營，鼓勵商家美化外擺區；作為首批商業外擺試點街區的蘇州市紫竹路，其餐飲商戶客流量同比增長超過40%、營業額提升20%以上。我最近在內地一個旅遊區路邊市集，體驗免費包糭活動，即使天氣比較熱，但客人樂在其中，不少人光顧商場內的茶飲店、咖啡店「解渴消暑」，消費就這樣產生了。

消費講求開心輕鬆氣氛

香港不缺著名地標、大型商場和文體活動，惟急需創新而有力的吸客留客手段。政策鬆綁，需要政府支持；多元化的街區活動，就需商界自己投入舉辦。戶外活動和夜間活動，可以更大程度延長旅客在本地逗留時間，以此刺激消費、拉動生意。

韓國女團BLACKPINK將於明年1月在啟德主場館開唱。試想一下，屆時若有24小時嘉年華，設立各種音樂、文創主題街區，加上香港的國際化氣息對世界各地的客人極具吸引力，如果再配合全城「打卡」和戶外商業空間的零售活動，不單止可令旅客留港過夜，更加營造到開心的城市氛圍，將更有助本地居民在假期留港消費。

作者是香港旅遊促進會總幹事

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[崔定邦]