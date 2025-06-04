田方澤：「殺校潮」重臨 勿忘記歷史教訓

教育界的「市場競爭」

正如教育局文件所述，如今人口下降已是「結構性」而非過渡性。應對措施並非過去10多年的「保學校、保教師、保實力」，而是要「軟着陸」。在政府財赤背景下，整合資源未必是壞事；問題是主動加速「殺校」，不但無法「軟着陸」，更會造成混亂。

談及加開班級時，教育局迴避對第三組別（band 3）學校的影響。教育局副秘書長李碧茜在5月27日網誌「局中人語」指出，「家長為子女選擇學校的考慮點不只着重學校的學術成績，反而是着重個別學校的特色、學校是否切合子女的學習和發展需要等」；讓部分學校加開班級，是「為更充分回應家長的選擇，容許有關學校為更多家長和學生提供優質教育」。惟客觀效果，正是收生不足的學校更難收生、加速「死亡」。

教育界常面對這種績效主義——明明接受教育是公民權利、辦學是公共服務，但學校要回應「市場競爭」，才有生存的價值。家長爭相申請傳統名校、直資名校、第一組別學校，正是如此。過去「殺校」時，第三組別學校為了生存，不惜大花資源製造「學校特色」、派教師到內地宣傳、舉行各種活動、在升中放榜日四處招收學生等；教師亦因面對「殺校」失業風險而人心惶惶，無法專心教學。隨着新措施落實，未來各類學校為了生存，難免要面對激烈「市場」競爭，以及教師之間的辦公室政治，對學生和老師都是雙輸。

增加資源 才是軟着陸

對於學校（特別是第三組別學校）面臨危機，有網友於新聞報道下留言，認為這是好事，有更多學生可以入讀第一組別學校。雖然澄清過無數次，惟坊間必須有基本理解：沒有第三組別學校，只有第三組別學生。反而，多收第三組別學生的學校，在訓輔及教學上，可能更配合學生的需要。若因收生不足而「殺校」，最終只會是能力弱的學生升上習慣照顧第二組別學生的學校；一些第二組別學生，升上能力要求更高的第一組別學校。學校未必熟悉如何跟進學生需要、能力較弱的學生未能得到適切照顧、其他第二組別學生又受學習氣氛和學校混亂影響，而一些用英文作為教學語言的第一組別中學，甚至有機會要「落車」。除了政府慳錢，無人得益。

與此同時，考慮到本港經濟下行，教育局刪減學校營運津貼。雖然局方指「在薪金津貼不變的情况下，平均調整幅度佔整體津貼約2%」，實際上只是文字遊戲——學校營辦津貼大削一成，對學校運作不無影響。如今在「殺校」下倖免於難的學校，又面對資金減少，學校又哪裏有資源既發展「學校特色」，又要顧及收生局面不同的挑戰？

有媒體引述立法會教育界議員朱國強表示，「學界對上調開班人數未有共識，亦未有進行過討論，是教育局單方面公布有關措施」，甚至批評教育局未回應教育資源「只增不減」的國家發展方針。考慮到提高開班線和加開班的後果，政府如無法增加資源，至少不減少資源，讓學校可以面對震盪、逐步調節，才是真正的「軟着陸」。

於近幾年政治環境下，特區政府施政阻力大減，但應更有意識去廣納民意，而非一意孤行。手起刀落固然省事，惟對社會長遠穩定卻非福氣。上一輪殺校潮「血流成河」，希望政府謹記歷史教訓。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]