鄧飛：從「開班線」 看國際教育樞紐的構建

根據教育局通告第17/2023號通函《與中學班級結構相關的配套措施》，舊開班線是25人一班，換句話說，51人（25＋25＋1）人便可開3班。現在的標準改為「按每班派位人數減2」，即N-2，而N定為31人。這意味着29人可以開1班，若要開3班則需59人，比舊標準多出8人。

「邊際學校」面臨最大危機

新政策反映出幾個重點。首先，開班最高人數與最低人數之間的距離縮小。以往最低開班人數為25，封頂人數為31，個別學校高至32至34人。即是說，弱勢學校與強勢學校每班學生人數相比，可以相距6至9人；更何况，學校若以26人（25＋1）開兩班，即每班僅得13人，極不利於群育學習。而現在新的開班標準是N-2，僅相差兩人，校際間的群育學習差異得以拉近，這樣更符合群育教育精神。

其次，新政策對剛好開到3班的學校構成最大壓力。以往學校若連續兩年只能開兩班，第三年獲派3班的機會微乎其微，基本上已進入倒數階段。新政策反而讓這類學校較能「坦然」面對合併甚至「殺校」的命運；剛夠人數開3班的「邊際學校」，則面臨最大危機。

「邊際學校」亦會加劇區內搶學生的情况，原因是家長會根據學校開班數量和每班人數來評估學校狀况。一旦家長對學校失去信心，可能會選擇轉校，進一步加劇「邊際學校」壓力；即便在開學日有3班，家長仍然有可能「跳船」，令經營難上加難。更何况，教育局「數人頭」不止於中一級，而是所有班級，令壓力倍增。

雖然教育局提出開「私家班」的措施，給學校緩衝機會，但學校或辦學團體需承擔開班成本，筆者亦未見過成功案例。於這情况下，難免令教師人心浮動，對教育界不是好事。因此。筆者認為教育局應該人性化處理，令事情「軟着陸」，而非聽任在「縮班殺校」或合併過程中，讓大量教師走向失業、團隊士氣低落，人心惶惶。

教局需精準掌握教師供求

為此，筆者建議當局推出以下措施。第一，根據行業對教師的需求，調整教師供應和培訓。教育局需精確掌握主科、選修科和術科的需求差異。主科如中英數的需求較大，術科如音體美則相對穩定，但過往曾經較熱門的一些選修科如「企會財」，近年修讀人數減少，教育局需精準掌握教師的供求情况。

第二，我們無法要求現屆政府為下一屆政府制訂規劃，只能在剩餘任期內估算，包括於財赤之下，未來可能削減多少津貼、合併多少學校等。雖然有外來人才輸入計劃，惟由於人數和學生年齡段難以預測，因此不能作為中一學位規劃的依據。故此，應以出生率作為預測依據，評估未來需要縮減的班級數目和「邊際學校」數量。教育局要做好疏導工作，加強與辦學團體聯繫，提供精準的幫扶。

第三，當局須留意未來的學位規劃存在兩個變數。第一個變數是，隨着北部都會區發展，特別是新界西北如元朗區人口將會增加，這並非因為出生率上升或新移民湧入所致，而是既有的人口流動結果。這亦意味其他地區的人口將會減少，形成此消彼長關係，令18區人口分佈改變。當局須密切追蹤這一變化，並實行精準規劃。

第二個變數是，隨着人才輸入計劃的推進，私立學校和國際學校的學額需求將上升，與官津學校形成競逐學生情况。根據2024年底數據，香港共有54所國際學校，過去5年並無新增。

打造國際教育樞紐之要務

教育局不時會就本港中小學國際學校學位供應情况做顧問研究，最新評估結果是，對國際學校學額需求採取較審慎態度。但問題是：若香港要打造成為國際教育樞紐，來自海外的人才很大機會安排子女入讀國際學校。因此。教育局應該與人才辦和勞福局開展跨部門協作，了解人才來港之後對國際學校和私立學校的學額需求。况且，外來人才對國際學校和私立學校的需求增加，亦會催化本地家長對這類學校的追捧，令官津學校面臨更大挑戰。

於這情况下，教育局一方面要滿足海外人才對國際學校的需求，另一方面，要進一步提升DSE（中學文憑）的吸引力和國際認受性，讓本地及海外家長都願意選擇主流中學，而非單一湧向國際課程。這才是香港中長遠打造國際教育樞紐之要務。

故此，現在是時候考慮將打造國際教育樞紐延伸至中學基礎教育，具體措施包括把香港教育推廣至東南亞華人社會，以及「扭鬆」陪讀簽證等配套措施等。筆者建議立即上馬研究。

作者是立法會議員、教聯會副會長

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[鄧飛]