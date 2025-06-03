狄志遠：當掃蕩取代發展：香港小販的悲歌

政府政策失效 傳統行業瀕危

數據最能夠反映政策的真實效果——持牌流動小販從過往的4萬個，銳減至2024年底僅餘233個，跌幅高達99.5%。這個數字背後，反映出延續半個世紀的小販政策已經徹底失效。從「社會福利」性質轉向「消滅目標」的政策走向，不僅摧毁了傳統行業，更削弱了香港作為多元包容城市的文化底蘊。

政策失效的根源，在於目標錯位和管理思維的偏差。港英政府在1957年的小販政策報告中，曾經明確將小販牌照視為「社會福利」，於經濟不景時放寬管制，為基層市民提供謀生之道。然而，現行政策卻暗地裏以「消滅小販」為目標，這種根本性的轉向，導致今日該行業近乎滅絕的困境。當局僵化的管理手段，更加劇了問題的嚴重性——食環署雖然聲稱採用「先警告、後檢控」方針，但實際執行中卻往往演變為「一有投訴，必有行動」的機械式執法，2024年檢控案例多達5025宗。這種掃蕩式管理，完全忽視小販的實際需要。

與此同時，資源配置的扭曲，同樣令人咋舌。政府每年投入25億元於小販管理，相當於2400名員工進行近12萬次掃蕩行動。但這些資源主要用於「控制」，而非「服務」。如此龐大的投入，只能夠產生負面效果，扼殺整個小販生態。

落後的治理理念，是問題之癥結。於政策制訂層面，小販政策涉及多個政府部門，但缺乏清晰的主導權，導致政出多門、政策碎片化。執行層面則更加令人失望——食環署明確表示，「小販事務隊會致力確保沒有小販販賣」，執法人員往往只會告訴小販「這裏不可以擺」，卻從不回答「哪裏可以擺」。這種純粹排斥性的管理方式，完全背離公共服務的本質。

大灣區競爭中自廢武功 當局須轉變治理思維

合適的小販管理，不僅不會妨礙城市發展，反而能夠成為城市文化的重要組成部分。新加坡成功將小販文化申請列入聯合國非物質文化遺產；深圳推出「夜經濟」政策之後，夜間消費佔全市消費比重超過60%，有力推動了城市經濟發展。

港人北上消費已成常態，香港夜間經濟持續萎縮。在粵港澳大灣區競爭格局當中，深圳、廣州積極發展夜間經濟，香港卻在消滅自己的文化特色。這種做法，無異於自廢武功，不但無助提升城市競爭力，反而削弱了香港作為國際都會的獨特魅力。

特區政府不能再以「優化」、「檢討」等官腔詞彙，來掩蓋不思進取的思維和缺乏改革決心。改革的核心，在於建立「發展導向」的小販政策思維，將現行的25億元「掃蕩」開支，轉化為發展和支援資源。政策重構方面，政府需要重新檢討小販政策的根本目標，恢復發放流動小販牌照、允許牌照轉讓，以吸引年輕人投入行業；同時，借鑑深圳、台灣、泰國等地的成功模式，劃定特定區域作為合法販賣場所，適度放寬明火煮食限制。更重要的是，政策制訂過程必須真正聆聽普羅大眾的意見，而不是關在冷氣房裏憑空想像。

經濟活化與管理轉型，需要多管齊下的策略配合。繁華地區應該設立主題式小販經濟圈，與旅遊業結合，打造地道旅遊體驗。夜市經濟發展勢在必行，重新規劃廟街、女人街等傳統小販集中地，增加限時夜市活動，為市民和遊客提供更多元的消費選擇。同時，小販管理隊的職能必須由「管控」轉變為「支援」，為小販提供經營指導與創業輔助；設立小販經營培訓計劃，提供低息貸款或減免攤位租金，真正支持基層市民創業，而非打擊他們的生計。

文化保育工作，同樣不可忽視。當局需要申請將小販文化納入非物質文化遺產保護範圍，借助國際平台來推廣；結合數碼技術，推出小販地圖或導覽應用程式，吸引本地和國際遊客，將小販文化轉化為香港軟實力。這不僅有助於保護傳統文化，更能夠創造新的經濟價值和就業機會。

小販政策改革的最終目標，在於政府治理思維的根本轉變——必須告別「控制思維」，擁抱「服務思維」；摒棄「排斥政策」，推行「包容政策」。只有這樣，香港才能夠重新成為一個有溫度、有活力、有特色的國際都會。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]