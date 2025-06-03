郭家衛：給予空間時間 讓申訴署修正查閱報告方式

查閱舊報告渠道暢通 新安排無不妥

公署更新網站後，公眾可從網站查閱及下載2023年4月後的「近期報告」；若想取得2023年4月以前的報告，需提出書面申請，並在指定時間親身前往公署辦事處查閱，可抄寫或拍攝報告內容。新安排雖不及從網站下載方便，惟只要大部分「舊」報告仍存在、查閱渠道仍暢通，新安排並無不妥。

不論本地或外國大學的圖書館，讀者要查閱不能外借的資料，也有類似安排。例如史丹福大學胡佛研究所圖書檔案館，讀者想查閱檔案，也需在7天前預約，並需親身前往位於美國的檔案館。對公署調查報告感興趣的人不多，相信以學者、學生及記者為主；新的查閱方式雖有不便，但只要按程序申請，他們仍可取得所需報告。

事件或許並不如外間所說般「耐人尋味」，有可能只是公署更新網站期間，發覺部分塵封多年的報告及資料查看率偏低；為方便市民更易找到近期報告，才改善網站安排，把「舊」報告下架，改為需親身查閱。情况就像人們搬屋時發覺有不少物品多年不用，為騰出空間，方便更易找到所需東西，才把舊物件搬往迷你倉儲存，需要時仍可隨時前往迷你倉提取。

提供報告目錄 可維護公署公信力

有指公署未有提供報告目錄，市民無從得知可查閱的報告名稱和範疇。根據《申訴專員條例》第16A（1）條：「在調查任何行動後，專員如認為將報告公布是符合公眾利益的，則可按其認為適當的方式，將調查報告公布。」可見，法例賦予專員決定是否公布調查報告，及以什麼方式公布的權力。

為方便市民查閱「舊」報告，公署可考慮提供報告目錄或其他搜尋報告的方法。若專員認為部分報告的發表不符合公眾利益，可把這些報告在目錄中刪除。倘公署提供報告目錄或更方便的搜尋方式，既可讓市民更易找到所需報告，保障公眾知情權，也可維護公署公信力，實為明智之舉。

有評論質疑申訴專員指「如果電腦擺太多資料，一定會變慢」的說法是不合常理，惟專員回應記者提問時，或許只是說出心中所想。政府部門過去曾多次發生令人「意想不到」的資訊科技事故，例如2023年區議會選舉投票日，電子選民登記冊於晚上發生故障，導致需延長投票時間1.5小時；政府部門曾接連發生外泄個人資料事故等。據說，政府部門會按需要委託不同承辦商承接資訊科技項目，因此未必能夠以同一標準評估各部門電腦系統的運作水平。

公署2023/24年度年報顯示，公署完全達到有關處理查詢、投訴、重新評審、覆檢個案等11項服務指標，當中10項更超出指標。公署在該年度共處理4397宗投訴，其中有2053宗經全面跟進後結案；其餘2344宗，則由於投訴缺乏充分理據或超出公署職權範圍，經評審後結案。

日前申訴專員宣布展開主動調查行動，審視政府於郊區旅遊配套設施的管理工作。調查行動配合了政府發展綠色旅遊及落實「無處不旅遊」、「香港處處是旅遊」的理念。公署會研究郊野公園廁所不足及衛生環境欠佳、交通、廁所和加水站位置等問題，以提出建議改善交通堵塞、垃圾山、郊區設施維修進度緩慢等情况，為市民和旅客提供更優質郊區旅遊體驗。此外，公署早前發表調查報告，揭露建造業安全方面的嚴重監管漏洞。該署調查了近70宗個案，職員曾多次到工地視察，並就九大範疇提出共40項改善建造業安全的建議，其中包括加強對高風險作業的規管、巡查和執法等。

讓市民注意力重新集中於公署工作

上述例子反映，公署除了服務達標，調查工作也能夠針對政府政策痛點，並提出切實可行的建議。故此，社會應給予空間和時間，讓公署修正查閱報告的方式，令風波早日平息，讓市民重新把注意力集中在公署日常工作上，及繼續支持公署秉持其優良傳統、維持良好公眾信任度，為市民做好監察政府、提高公共行政水平的工作。

作者是公共政策評論員

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[郭家衛]