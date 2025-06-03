明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
郭家衛

郭家衛：給予空間時間 讓申訴署修正查閱報告方式

【明報文章】《明報》早前報道申訴專員公署把調查報告從網頁「下架」，只保留最近3個年度的報告供網上查閱。報道一出，隨即觸發社會熱烈討論，傳媒、學者、立法會議員紛紛質疑做法是「透明度的倒退」、與公署「確保香港公共行政問責開明」的使命背道而馳等。及後更有傳媒指立法會議員收到「溫馨提示」，建議他們不要評論申訴署風波，令事件更「耐人尋味」。

查閱舊報告渠道暢通 新安排無不妥

公署更新網站後，公眾可從網站查閱及下載2023年4月後的「近期報告」；若想取得2023年4月以前的報告，需提出書面申請，並在指定時間親身前往公署辦事處查閱，可抄寫或拍攝報告內容。新安排雖不及從網站下載方便，惟只要大部分「舊」報告仍存在、查閱渠道仍暢通，新安排並無不妥。

不論本地或外國大學的圖書館，讀者要查閱不能外借的資料，也有類似安排。例如史丹福大學胡佛研究所圖書檔案館，讀者想查閱檔案，也需在7天前預約，並需親身前往位於美國的檔案館。對公署調查報告感興趣的人不多，相信以學者、學生及記者為主；新的查閱方式雖有不便，但只要按程序申請，他們仍可取得所需報告。

事件或許並不如外間所說般「耐人尋味」，有可能只是公署更新網站期間，發覺部分塵封多年的報告及資料查看率偏低；為方便市民更易找到近期報告，才改善網站安排，把「舊」報告下架，改為需親身查閱。情况就像人們搬屋時發覺有不少物品多年不用，為騰出空間，方便更易找到所需東西，才把舊物件搬往迷你倉儲存，需要時仍可隨時前往迷你倉提取。

提供報告目錄 可維護公署公信力

有指公署未有提供報告目錄，市民無從得知可查閱的報告名稱和範疇。根據《申訴專員條例》第16A（1）條：「在調查任何行動後，專員如認為將報告公布是符合公眾利益的，則可按其認為適當的方式，將調查報告公布。」可見，法例賦予專員決定是否公布調查報告，及以什麼方式公布的權力。

為方便市民查閱「舊」報告，公署可考慮提供報告目錄或其他搜尋報告的方法。若專員認為部分報告的發表不符合公眾利益，可把這些報告在目錄中刪除。倘公署提供報告目錄或更方便的搜尋方式，既可讓市民更易找到所需報告，保障公眾知情權，也可維護公署公信力，實為明智之舉。

有評論質疑申訴專員指「如果電腦擺太多資料，一定會變慢」的說法是不合常理，惟專員回應記者提問時，或許只是說出心中所想。政府部門過去曾多次發生令人「意想不到」的資訊科技事故，例如2023年區議會選舉投票日，電子選民登記冊於晚上發生故障，導致需延長投票時間1.5小時；政府部門曾接連發生外泄個人資料事故等。據說，政府部門會按需要委託不同承辦商承接資訊科技項目，因此未必能夠以同一標準評估各部門電腦系統的運作水平。

公署2023/24年度年報顯示，公署完全達到有關處理查詢、投訴、重新評審、覆檢個案等11項服務指標，當中10項更超出指標。公署在該年度共處理4397宗投訴，其中有2053宗經全面跟進後結案；其餘2344宗，則由於投訴缺乏充分理據或超出公署職權範圍，經評審後結案。

日前申訴專員宣布展開主動調查行動，審視政府於郊區旅遊配套設施的管理工作。調查行動配合了政府發展綠色旅遊及落實「無處不旅遊」、「香港處處是旅遊」的理念。公署會研究郊野公園廁所不足及衛生環境欠佳、交通、廁所和加水站位置等問題，以提出建議改善交通堵塞、垃圾山、郊區設施維修進度緩慢等情况，為市民和旅客提供更優質郊區旅遊體驗。此外，公署早前發表調查報告，揭露建造業安全方面的嚴重監管漏洞。該署調查了近70宗個案，職員曾多次到工地視察，並就九大範疇提出共40項改善建造業安全的建議，其中包括加強對高風險作業的規管、巡查和執法等。

讓市民注意力重新集中於公署工作

上述例子反映，公署除了服務達標，調查工作也能夠針對政府政策痛點，並提出切實可行的建議。故此，社會應給予空間和時間，讓公署修正查閱報告的方式，令風波早日平息，讓市民重新把注意力集中在公署日常工作上，及繼續支持公署秉持其優良傳統、維持良好公眾信任度，為市民做好監察政府、提高公共行政水平的工作。

作者是公共政策評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[郭家衛]

相關字詞﹕郭家衛

上 / 下一篇新聞