羅健熙：「國際創科中心」的申訴署網頁

近年內地積極發展「低空經濟」，其規模與潛力看來確實很大。特區政府亦隨即響應，提出「低空經濟監管沙盒」試行。然而香港實際環境跟內地不同，是否可以與內地一樣成為一門新興產業，我實在頗有疑惑。

似要「人有我有」 令人費解

以無人機向偏遠地區送藥、送物資，執行緊急救援或做工程勘察檢查等，都可以理解，也應該推動，部分（如用無人機勘察）亦在過去數年已看到愈來愈多應用。但以香港高樓密集、人口稠密程度，用無人機送貨或送外賣，實際效益真會較高嗎？若消費者叫外賣還要到公園取食物，那為何不沿用原有外賣服務？送貨也有同樣問題：要多少架無人機才能替代原本一架貨車或客貨車的運力？本港人口高度集中，這樣的城市特徵本來就有利物流運輸規模化；現在好像要「人有我有」，反其道而行，令人費解。

這種趕潮流傾向也不獨顯示於「低空經濟」。這幾年常聽到「熊貓經濟」、「紅色旅遊」等，也有近似情况。從內地汲取成功經驗全無問題，惟搬字過紙而無考慮實際差異，卻是大忌。例如「熊貓旅遊」如何比四川成都有更大賣點？「紅色旅遊」的吸引力又怎可能比內地其他城市更強？倘新發展的產業或景點都與內地相似，規模卻較小，又如何吸引旅客來港而不是直接在內地旅遊？

而在趕潮流的同時，又會否令一些本已在日程的事情進度受影響？香港討論規管網約車平台逾10年仍未見突破；電動單車規管也討論經年，仍未完成立法；早幾年的《小型無人機令》，還在對使用無人機作休閒用途（如航拍）實行極嚴格規管。到現在有了「低空經濟」，就突然令「無人機經濟」得到政策支持，還有「沙盒專區」了。這些推動科技應用發展上的強烈差異，我也希望政府可以給市民一個清楚解說。

另一個討論多年仍未有着落的是《檔案法》。2013年法改會就《檔案法》展開研究，2018年諮詢公眾，至今未見進展。去年政府回應立法會書面提問時，亦未有諮詢報告何時公布或立法進度的任何具體資訊。同時，本來應該以提升政府透明度為己任的申訴專員公署，卻因其突然從網站移除過往公開的調查報告和年報等歷史文件，引起社會廣泛討論和質疑。

政府接受問責的核心是公開透明。申訴署作為監察政府部門的重要機構，其調查報告本是市民了解政府運作、監察部門是否秉持《公開資料守則》行事的關鍵依據。這些報告早已公開並成為公共資產，是重要的歷史紀錄，承載着部門的過往錯誤、改進與經驗，讓後來者有前車可鑑。尤其諷刺的是，申訴署的「理想」正是「確保香港的公共行政公平和有效率，兼且問責開明，服務優良」。從網站刪去原本公開的歷史資料，恰恰與自身宣示的核心信念南轅北轍。

申訴署解釋網站下架報告 難以服眾

公署解釋稱，網站內容過多會令網站速度變慢，或長期保留文件會「誤導公眾」。此等說法實難以服眾。資訊科技日新月異，改善網站用戶介面、用戶體驗、搜尋引擎優化（UI、UX、SEO）等，早已是提升效率的常規做法。在這個只要把文件放上網，AI（人工智能）已可直接閱讀並能為用戶總結內容的年代，公署還停留在56K上網、太多檔案會影響網速的狀態嗎？「誤導公眾」之說更是站不住腳——報告內容若已得到政府部門跟進，大可增添備註說明或更新連結，也讓市民看見申訴署的成效，及政府從善如流、持續改進。

本港官員近年不斷高談創科發展、數位轉型，申訴署的行徑卻向外界顯示香港公營部門在科技應用上的大倒退。本來在網絡可輕易下載的資訊，如今卻需市民主動申請，還要親身前往方能查閱，令市民取得資訊的成本大增。此等安排，猶如康文署不再使用「康體通」系統接受預訂場地，而要求市民定時定候排隊搶位般，於現今世代實難以想像。

近日陸續有傳媒報道他們嘗試查閱資料的安排。有記者向公署索取歷年有關村屋違規的報告，據統計最少有7份，公署卻只提供1份（「香港01」）。該署又拒絕提供可供查閱的報告清單；記者欲就此申請覆檢時，署方回覆「無覆檢安排」（《明報》）。記者查閱資料時，還被提醒須遵守《版權條例》，如未經書面同意而發布公署資料，可被罰款50萬元及監禁8年（「集誌社」）。

該署這一系列做法與回應，全部與公開、透明、問責、權力制衡這些管治理念和價值背道而馳，亦與專員早前解畫稱想「便利市民」的說法自相矛盾。

需貫徹堅持公開透明問責價值

公署職員煞有介事提及《版權條例》，更是匪夷所思。它是公營部門，它做的調查和撰寫報告的所有資源均由公帑而來，該些報告早年也已經公開容許市民下載。該署當然有報告的版權，正如政府也擁有施政報告、財政預算案的版權，但你可以想像政府向閱讀施政報告的人，發出那句語焉不詳的《版權條例》警告嗎？

透明與問責是現代政府運作基石，更是維繫社會信任與良好治理的根本。申訴署和政府高官應身先士卒，扭轉公署的明顯錯誤，為各部門樹立榜樣。香港在這時代的發展除了需要創新與前瞻，更需貫徹對公開、透明、問責這些基本價值的堅持。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]