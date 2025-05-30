何喜華：建多重安全網 支援弱勢家庭

據報女童父親為在囚者，家中兩母女相依為命；女童母親曾任髮型師，但就業不穩定且失業多時，經濟拮据，亟待社會援手。女童連日僅靠屋內存糧維生，加上死者有逾30年哮喘病歷，未知死因是否與患病有關。

父在囚、母猝逝，3歲孩無人照顧，聞者心酸，聽者流淚。社署回應傳媒查詢時，固然表示安排社工跟進個案福利需要，並稱涉案家庭並非社署社工跟進個案。其實本港各社區弱勢家庭比比皆是，值得思考的是：究竟為何事件中的弱勢家庭，一直沒有任何社會福利服務跟進和介入？社區支援設置上，有何改善空間？

仍未設資料庫 未包所有弱勢戶

事實上，適時識別社區中的弱勢社群，乃介入支援的前提。過去數年不時有獨居長者或雙老住戶發生事故，甚或殘疾照顧者需長期照顧體弱家人而最終輕生等悲劇。因應以老護老、以殘護老，甚或以老護殘、以殘護殘等特困戶問題，行政長官在去年施政報告宣布加強支援照顧者，除了提供暫託服務、一站式資訊網站和照顧者支援專線，更會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，並由大學團隊設計識別工具，以識別高風險個案，及早介入支援。

當局表示，資料庫初步會包括年老照顧者和低收入照顧者。由於不少長者或殘疾人士均有使用公營醫療服務，當局曾提及可透過醫管局的病人診療資料，識別於社區中特別困難人士，加強醫社合作，針對提供福利支援服務。

奈何一年快將過去，照顧者資料庫仍是只聞樓梯響，未有太大進展。近月政府仍表示，因不同機構收集資料時的用途不包括向相關人士提供社福支援服務，因此仍在研究如何符合私隱條例。再者，當局構思似乎亦只側重支援需照顧長者的年老或貧窮照顧者。以今次案件的住戶為例，案主既非長者亦非殘疾住戶，只屬貧困家庭幼童，亦應該納入為幫扶對象，反映協助對象有必要擴闊至更多弱勢市民。

多方合作 編織多重安全網

其實除了「醫社合作」，上述概念也可延伸至其他弱勢社群接觸的公共服務系統。舉例來說，在囚者的家屬（包括父母、配偶、子女），均有一定的福利服務需要。懲教當局可在囚友同意下，主動將個案資料轉介予社福單位，促成「懲社合作」，主動接觸在囚者家庭，以探討是否需提供任何福利服務。

對於身處弱勢家庭的學童而言（如單親、低收入、領取綜援或有特殊學習需要之學童等），亦可在學童家長同意下，主動識別弱勢家庭個案，配對相關福利津貼或社區支援服務，促成「教社合作」。當局也應該善用目前社會保障系統及公屋租戶資料，識別社區裏的高危或有緊急需要個案。社署社會保障部應設立社工，或與家庭服務中心互通，經社工識別特殊困難個案，更有效識別區內弱勢社群，精準配對資源，編織多重社區安全網，持續守護弱勢家庭。

強化區會關愛隊職能

設「關愛樓長計劃」

上述均屬正規支援服務；非正規鄰舍之間的協助，則更為及時和直接。所謂「遠親不如近鄰」，今次不幸事故亦是由鄰居發現，可見促進鄰舍守望互助極為重要。以往各公共屋邨均有成立居民互助委員會，定期接觸邨內居民，某程度能夠促進鄰舍互動。然而數年前當局已結束全港所有互委會，取而代之是區議會和關愛隊。

隨着社區裏體弱長者或殘疾人士數目日增，在有限的公共資源下，當局應引入革新思維，善用現有人力資源和個案資料。在完善地區治理後，全港區議員亦已全面履職。區議會需擴大職能，各區區議員可強化其職能，不能如昔日單以服務為主、被動等待市民求助，更要改變舊有思維，主動出擊，外展接觸有需要住戶，真正做到以民為本、福為民開。

18區關愛隊可策動地區人士組成義工團隊，於各公共屋邨和私樓設立「居民互助關愛小隊」，除了關顧長者及其照顧者，也定期及持續探訪地區弱勢社群。區議會、關愛隊可聯手在樓宇推行「關愛樓長計劃」，設立樓長制度，恒常探訪樓宇內住戶，了解他們最新生活情况，並按住戶之需要介紹社區資源；對於特別困難的個案，可轉介予區議員或該區福利機構跟進。每個公共屋邨亦可安排社工或專責人士，識別特殊困難個案，統籌邨內邨外義工，強化地區支援弱勢家庭網絡，促進鄰舍多扶一把，發揮守望相助精神。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]