尹瑞麟：美應對財赤的「資產負債表」方略

GDP數字沒有反映「坐擁」財富

我們慣常用來分析經濟表現的國民生產總值（GDP），審視的是相關經濟體於例如每年或每季，其所「創造」的新增財富變動；調節工具主要是稅率、匯率、政府開支及收費等。但該等GDP數字反映的並非其「坐擁」的財富，例如埋藏於領土和領海而未被開發的礦產、石油、天然氣等資源。對於負責貸款的銀行，以及對企業管理者而言，評價一個實體之價值的標準，也不僅是「現金流」變動，也包括其「坐擁」、可供「盤活」的經濟資源和實力，也就是其「資產負債表」。

美國的農業和畜牧業，是該國成功「盤活」其豐饒土地的例子，每年為美國經濟和貿易帶來龐大收益，甚至「國際影響力」。地球的另一端，中東油國的「富強」，不在於其每年創造多少新增財富，而是其「坐擁」的地下資產。

特朗普新政府中負責推動這策略的重心人物，是內政部長伯古姆（Doug Burgum）。他是企業家出身，創建過Great Plains Software等企業，也在微軟擔任過副總裁；2016至2024年間，任北達科他州州長。位處美國中部的北達科他州，蘊藏礦產如褐煤和原油，也擁有許多富饒農地。這些資源成為該州的重要經濟來源，也對當地文化造成很大影響。

早前在美國《華爾街日報》一篇題為「管理着美國這家公司的資產負債表（America Inc.'s Balance Sheet）」（副題「從全新視角審核美國政府資產的內政部長」）的專題文章中，伯古姆表示，所有美國人都知道國家背負着36萬億美元累積國債，聯邦政府文件也詳細記錄了國家每一項在福利、債務、養老金等方面的支出；但相反，對於腳下的石油、煤炭、礦產、木材和地熱電力儲存的資產及其價值，卻所知有限。他續稱：「在首都華盛頓，人們最關心的是稅收，也錯誤地相信政府創造收入的唯一手段是稅收。然而對於內政部，首要關注的是持續經營問題。」

伯古姆表示：如果我們視內政部是一家獨立企業，它控制的面積多達4.8億英畝土地、20多億英畝離岸領域，以及7.5億英畝地下礦產。也就是說，內政部擁有的是「世界上最大的資產負債表」（the largest balance sheet in the world）。

對此可能有人反問：依此計算方法，那不是國土偌大的俄羅斯嗎？這也有一定道理，本文下半部分對此會稍作討論。

推動盤活天然資源

事實上，美國新任政府已陸續展開盤活其天然資源的工作。5月7日，在共和黨推動下，美國眾議院自然資源委員會通過一項和解法案，恢復每季度的陸上石油和天然氣租賃銷售、加快阿拉斯加州鑽井進度、恢復合理的石油和天然氣特許權使用費率、恢復聯邦土地上的煤炭和地熱租賃銷售，以及增加聯邦土地上的木材銷售並要求簽訂長期木材合約。該委員會的新聞公布稱：「上述有關資源利用方面的改動，估計能夠為聯邦機構創造數以百億美元收入的同時，也帶來節約。」

必須指出：自伯古姆在今年初就任以來，他多次公開提出有關全面核算美國實體資產的願景。簡而言之，是核算一份美國的「資產負債表」。他表示就以內政部管理的4.8億英畝土地和7.5億英畝地下礦產為例，估量這些資產總值介乎100萬億至200萬億美元；還有，上述數字未包括其擁有和未被開發的離岸石油及天然氣。伯古姆稱，「向資本市場展示這些數據，有助降低10年期長期利率」，而「利率的降低，又可令美國減少每年需支付近萬億美元債務利息，數額相當於美國政府去年在醫療保險方面的開支」。

上述分析方法或許有助提醒：審視不同國家之實力和「韌性」的標準，應更多元化；藉「資產負債表」來補充以現金流為基礎的GDP，看來提供了更為全面和實在的角度，避免輕率地做出戰略判斷。同時，就若干觀察所得，這理財概念可能會引伸連串包括地緣政治博弈和若干技術問題，這裏嘗試初步探討。

理財概念引伸的地緣政治問題

首先，明乎上述思路，對於美國重視擴大對加拿大、格陵蘭島天然資源的參與，以及對於東海和南海沿海各國，就其領海和經濟所屬海域的重視，可能會有更深一層理解，因為這與國家財富和實力相關。惟最終結果是否一定就是地緣政治上的衝突、兵戎相見？或是可更積極尋求一套合理的利益分配政治安排？

第二，「盤活」天然資源的概念，不應囿於開採、發掘、簡單加工和銷售，而是深度加工，增加其附加價值。

第三，美國或俄羅斯可否將其公共土地或礦產作為抵押品？但如果這兩國不履行其義務，外國是否有權扣押這些政府財產？還有，確定政府擁有之土地的價值是一項艱巨任務，例如怎樣評估大峽谷的價值？看來都值得進一步探討。

第四，香港缺乏天然資源，這種理財方略有參考價值嗎？筆者在2025年2月27日《明報》題為〈如何穩健管理財赤和債務〉一文表示，西方國家和內地為了有效識別及利用閒置資產、減少重複建設，以及衡量自身財政結構是否穩健，皆着手編制國家資產負債表，這對香港同具重大意義；擺在香港面前的例子，就如當啟德體育園投入運作，位於港島的香港大球場還需否保留？為方便監察當局基建開支，政府日後的基建項目又可否分為「民生性基礎建設項目」（如興建醫院），與另外的「具回報效益基礎建設項目」分開，融資方案的考慮亦可相異？

際此香港政府陷入「結構性財赤」境地，當局在批評外國之餘，是否又懂得去蕪存菁、擇善而從？

作者是前策略發展委員會成員，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[尹瑞麟]