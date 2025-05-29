羅崑：調解之都深化國際交流 助力國家參與全球治理

事實上，在現時國際秩序快速演變與全球治理體系調整之際，調解作為一種非對抗性、低成本且高效率的國際爭端解決手段，愈來愈受到國際社會視為國際法治核心之一的解決爭端機制。國際調解院總部落戶香港，充分顯示國家在國際爭端解決領域上，是以主動及主導建立的姿態，促成第一個政府間國際法律組織。調解院由多個來自不同大洲、代表「全球南方」及超過20億人口的國家參與協商，這不僅拓展了香港助力國家在全球治理的參與空間，更有力鞏固香港作為國際法治樞紐的地位；總部落戶香港，更是為香港帶來榮譽，是對香港法治環境的有力背書。

國際調解院總部落戶 推動香港戰略升級

必須指出，香港近年積極推動以調解、仲裁替代訴訟來解決爭議。根據倫敦大學瑪麗皇后學院的最新《國際仲裁調查報告》，香港與新加坡並列全球第二最受歡迎仲裁地；而在港的裁決，亦可於超過170個《承認及執行外國仲裁裁決公約》締約國強制執行，充分顯示在香港的仲裁裁決獲多方承認。另外，香港至少有8家國際仲裁機構，國際商界可以在港選擇合適機構處理仲裁，印證國際社會對香港仲裁服務發展的信心和肯定。

因此，國際調解院總部落戶本港，是進一步推動香港從區域仲裁中心向全球調解中心的戰略升級，同時為香港法律服務產業帶來升級動力，催生更多專業人才與配套產業聚集。行政長官李家超指出：「國際調解院會帶來很多經濟效益，服務需求將創造大量崗位……亦會吸引國際組織、非政府機構及學術機構進駐。」此觀點的含義深遠，除了體現國家對香港國際化角色的全面支持，更充分給予香港信任，對香港已有的獨特優勢高度肯定，更好助力國家參與國際事務的影響力。

毫無疑問，香港實行普通法，而且是世界上唯一採用中英雙語普通法體系的司法管轄區，能夠為外資企業提供熟悉的法律環境。同時，香港是亞洲的國際法律服務樞紐，截至今年3月，全球百大律師事務所，有逾半數在港開業。因此，香港擁有大量高質素法律專業人才及其他領域的專家，這些專才絕對能夠在國際爭端解決服務當中，扮演相當重要角色。

配合「超級聯繫人」角色 更好規劃城市發展

香港倘能藉國際調解院總部落戶的時機，將行政長官李家超的觀點納入長期發展規劃，即「吸引國際組織、非政府機構及學術機構進駐」，結合西九文化區、北部都會區等區域發展規劃，設立統籌國際企業／組織的一站式服務中心（使其更有效落戶香港），向其提供土地配套、稅務優惠等，助力招商引資與培養人才，在一定程度來說，是大力推動本地培訓更多具有跨文化能力兼全球視野的專業人才，為未來香港及國家參與國際事務提供足夠的「人才庫」。

長遠地看，藉由國際組織落戶的契機，香港可以更好規劃城市發展戰略，配合國家賦予香港的「超級聯繫人」角色，使本港成為可雲集全球有影響力國際企業／組織的國際城市，同時能夠成為國家推動「和平解決爭端」的橋樑，善用國際規則的參與和塑造，向國際社會傳達國家在國際法治領域的制度自信與戰略遠見，包括尊重文化多樣性、兼顧公平正義與主權平等的全球法律秩序重構理念。全方位參與國際社會重塑，國家將持續以建設性的姿態，引領國際法治走向多元共存、合作共贏的未來。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

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[羅崑]