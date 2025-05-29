鄧飛：AI時代的教育重構：自下而上實踐模式更可行

2021年聯合國教科文組織出版一系列AI教育指引，包括《人工智能與教育：政策制定者指南》。誰知在2022年11月，ChatGPT橫空出世，生成式AI成為與教育最直接相關的技術平台。在此之前的AI教育指引，頓時失去參考價值。

AI科技飛躍發展，每半年便邁上一個新台階。在ChatGPT出現之前，人們對AI的理解，相信僅停留在AlphaGo下棋這樣的場景。而ChatGPT出現，使人們意識到AI可以在語言、創意和邏輯領域展現驚人能力。尤其是當生成式AI每天都以幾何級數速度自我完善，海量的資訊超越了任何人類教育行為所能夠灌輸的知識量；其高速精準的分析力，也超過任何人類思維能力所能企及的程度。而學校的課程指引綱要仍然相對穩定，形成了強烈反差。

AI發展與穩定課程 兩者怎平衡是大難題

學校課程指引綱要通常十年八年才做一次全面更新，教學內容與教學進度也相對穩定。每個學年或會因應公開考試學生表現等因素，作小量微調。縱使AI的發展正以迅雷不及掩耳之勢不斷升級、進步，惟我們不可能要求學校課程月月變、日日變。因此，在飛快的AI技術進步和穩定的課程與教學實踐之間，如何平衡，是一個大難題。

對於學校還要教些什麼知識和技能，比如數學，你不可能計算得快過和準過AI；又比如語文，AI可以生成幾可亂真的各類文學作品；在音樂、視頻和繪畫等術科類創造方面，更是令人驚歎。2003年中國著名科幻作家劉慈欣先生創作的小說《詩雲》，描述一個外星文明為了寫出超越李白的詩歌，窮盡了太陽系的大部分能量，列舉出所有可能的字詞組合；最終「借助偉大的技術，我寫出了詩詞的巔峰之作」後，還是選擇向李白認輸。這是20多年前的科幻想像，不過對於今日的生成式AI來說，模仿任何一個詩人的風格去創作，甚至青出於藍，已不是科幻。

勿依賴自上而下模式推動AI教育

綜上所述，在AI衝擊下，教育似乎只剩下兩件事：一、掌握提問AI的技巧；二、掌握如何「餵養」AI智能體，從而讓AI給出的答案更符合功課要求。但是，難道教育內容只剩這兩個所謂「技巧」？

對此我有什麼答案？沒有！唯一只能說的是：不要依賴一個自上而下的教育改革模式來推動AI教育。偉大的科學發明往往難以預測，AI發展路徑更是如此。因此，我們無法預設時間表和路線圖來實現AI教育的改革。

相比之下，自下而上的教育實踐模式或許更可行。由前線學校和教師帶動AI教育實踐；政府、學界和創科界，則從政策、資源和技術培訓方面提供鼓勵和扶持。此外，我們還要多參考不同國家與地區的教育實踐，摸着石頭過河，一步一腳印，在AI迅猛發展的時代背景下，改良和重構我們的教育！

作者是立法會議員、教聯會副會長

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[鄧飛]