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陳帆川

陳帆川：記者運用AI 寫出普立茲得獎作品

【明報文章】記者用AI（人工智能）寫稿被視為懶惰，但數周前舉行的「新聞界諾貝爾獎」普立茲新聞獎，幾份得獎與入圍作品，皆是借助AI技術寫成。這項新聞界最高榮譽應該頒給記者，還是AI？

記者用AI寫稿常鬧出笑話，最近遭殃的是芝加哥第二大報《芝加哥太陽報》（Chicago Sun-Times），印在報紙上的多本推薦好書，包括聲稱由《火星任務》（The Martian）作者出版的最新科幻小說「最後的演算法」（The Last Algorithm），統統在書店找不到，因為純屬虛構。

這年頭仍真金白銀買實體報的讀者，當然怒不可遏，對所謂的專業報道信心盡失。涉事撰稿員雖然認錯，但辯解自己有時用AI做資料蒐集，刊登前必先查證，這次出錯連自己都難以置信。一名作家在該期報章另找到其他疑似由AI造成的錯誤，因此有理由相信該報多個欄目已廣泛採用AI撰稿。

普立茲獎主辦方：AI已成報道重要工具

AI來勢洶洶，普立茲獎連續第二年要求參賽者披露AI使用。主辦單位表示，AI已經成為重要的報道工具，而得獎作品中亦不乏統計學分析與視覺鑑證等技術的應用，「如果使用得當，科技似乎能夠為報道添上10年前所無法想像的靈活、深度和嚴謹」。

《華爾街日報》一篇得獎作品，利用機器學習技術，將富豪馬斯克過去幾年在社交媒體的帖文歸類，顯示他由熱中於談旗下的特斯拉和SpaceX，逐漸過渡至時評專家。團隊除了分析他的文字，也分析他所發表的「迷因圖」（memes），令歸類更完整。

《華盛頓郵報》一篇調查以軍在加沙殺害兩名記者的入圍作品，則利用地理空間AI技術，分析大量無人機和衛星影像，發現在兩名死者方圓10英里內，根本找不到以軍所聲稱構成安全威脅的軍事載具。

美聯社則在美國弗洛伊德（George Floyd）事件後，營運一個專門記錄不牽涉槍械的執法致死個案資料庫。由於該類案件的紀錄既不完整也不統一，團隊利用機器學習將大量手寫和掃描的文件，及警察的身體攝錄機影像內容，轉化成容易閱讀和搜尋的文字，供記者參考。

上術各項AI應用，都比起在ChatGPT上問答複雜得多。《華爾街日報》運算科學記者John West表示，已經很難將自己用了哪項AI技術解釋清楚：「『AI』一詞成為了生成式AI的代名詞。如果有詞語可以將生成式AI與機器學習AI的兩種技術分開來講，那就好得多。」

AI的範疇極廣，而且跟所有工具一樣，用來炮製公關災難還是收穫殊榮，關鍵還是在於用家。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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