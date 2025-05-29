卜約翰：從申訴署報告風波 看立法會監督角色

行政長官早前回應時指出，申訴專員公署獨立於政府，並表示「相信申訴專員公署會做好《申訴專員條例》下的工作和責任，去處理好社會的意見」。

刪除網站報告風波，可引伸到香港憲制中「雙重問責」的重大議題。根據《基本法》第43條，作為特區政府首長的行政長官既須向中央政府負責，也須向香港特區負責。憲法學者陳弘毅與葉保仁稱此為「香港特區政治制度中最重要且最具特色的部分」（註）。

他們進一步指出：「若中央當局對香港發展的關注和觀點與香港市民整體看法一致，則行政長官在履行雙重角色時應不會產生矛盾。然而，若中央對香港特區的利益與大部分香港市民所認知的利益有所分歧，則行政長官將處於尷尬境地。」兩人認為，這種情况下，行政長官要同時維持北京與香港市民的信任，將變得不容易。

行政機關須對立法機關負責

這種說法，承認對於香港的「利益」，可能會有多種不同理解：中央政府的理解、本地政府的理解，以及大多數香港市民所認知的理解。這些理解可能一致，也可能不一致。於申訴署事件中，則很可能只涉及本地政府與香港市民的理解。

陳弘毅與葉保仁指出，在香港的制度中，預期行政與立法機構會「既協調合作，又互相制衡」。《基本法》和《中英聯合聲明》亦規定特區政府行政機關對立法機關負責，即立法會應在監督政府方面發揮重要作用。

行政長官承認此事引起「社會討論」。據傳媒報道，部分立法會議員也就此事發聲或提出質疑，包括田北辰、江玉歡、狄志遠、鄧家彪、容海恩及張欣宇。隨後有媒體報道，有人向立法會議員發出「溫馨提示」，表示不應「跟進」或「評論」申訴署風波。

如果依據陳弘毅與葉保仁的觀點，向香港特區政府問責，即意味着就大多數香港市民所認知的利益向當局問責，那麼，為何會有人發出這樣的「溫馨提示」呢？

香港市民過去一直重視問責、公開及透明度。正因如此，在過往選舉裏，泛民主派政黨曾經長期得到55%至60%選民支持。即使到了2018年，特區政府仍然表態支持這些價值觀。而如今申訴署的舉動，似乎削弱了這些原則。這是否符合香港的利益？

立會議員發聲 是為改善管治

這場風波可能會帶來一個意想不到的結果——促進香港公民社會的作用。網站上被刪除的報告，對所有關心公共政策的人而言都具有重要價值。所有2022/23年度前的申訴署報告網上版本，都已被存放在非政府組織的線上資料庫。一個替代（alternative）的「申訴專員公署網站」是否符合香港利益？當局是否真的希望看到這樣的結果？

立法會議員應該能夠就此類問題暢所欲言。有關當局應該理解：議員發聲並非是「攻擊」政府，而是在努力改善本地管治。立法會議員的憲制角色本來就包括監督政府，由此能夠建立社會對制度的信任，這對所有人都有利。

註：Albert Hung-yee Chen and Po Jen Yap. 2023. The Constitutional System of the Hong Kong SAR: A Contextual Analysis. Hart Publishing.

作者卜約翰（John P. Burns）是港大榮休教授

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