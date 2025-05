郭家衛：「共創明Teen」計劃與跨代貧窮

行政長官李家超在2022年施政報告稱「本屆政府的策略是精準扶貧,把資源投放到最需要幫助的人身上」。由陳國基領導的弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組,通過政、商、民合作,於2022年10月開展「共創明Teen計劃」,聚焦幫助尤其是住在劏房的初中學生。計劃內容包括師友配對、個人發展規劃和財政支援。

政府扶貧委員會把跨代貧窮定義為「子女因父母的社會/經濟條件惡劣而造成的貧窮問題」。要處理跨代貧窮問題,就需提供個人健康成長、均衡及持續發展所必需的支援和機會。社會學家過去有關跨代貧窮政策的研究,多以「人力資本」、「社會資本」及「社會排斥」3套不同理論的視角分析貧窮成因,並提出解決方案。

學員本身是關鍵

「共創明Teen計劃」從以上3個不同理論的視角分析,均能幫助有需要的初中生,達至善用社會資源、精準扶貧的效果,是本屆政府一大德政。從「人力資本」理論角度看,友師可以自身經驗引導學員理解正確的生活和學習模式,以提升他們的健康和學業表現。友師是學員的重要「社會資本」,向學員提供社會運作規律的重要資訊,也可帶領學員認識職場情况,並為學員介紹其他朋友,幫助學員拓展人脈。友師亦可協助學員了解和融入社會,避免被社會「排斥」。

然而能否達至上述效果,取決於友師和學員性格及他們之間的互動,因為師友計劃與教育一樣,都是「co-production」,需師友雙方付出,向着維繫長遠關係、共同成長的目標一起努力。

Meta前首席營運官Sheryl Sandberg在其暢銷書Lean In: Women, Work, and the Will to Lead,談及她維繫師友的經驗。Sandberg表示友師希望見證學員進步和成長,她希望學員明白到友師只是輔助角色,學員本身才是自己學習和成長「第一責任人」。她建議學員要尊重和珍惜友師的時間,詢問的問題最好是在網上「不能Google到」,而是一些經過思考的問題。

當然,Sandberg所說的學員是大學生,甚至是有數年工作經驗的年輕人。而「共創明Teen計劃」學員只是中一至中四學生,因此應把對學員的要求相應調低。但她提出的原則也是通用的——友師應盡力引導學員主動發問和為自己前途思考,惟學員本身才是計劃的關鍵,他們需展現上進心和積極性,對友師的意見給予適當回應。當友師看到學員進步,會獲得很大滿足感;同樣,學員在實踐了友師的意見後發覺自己有進步,對友師的信任自然會建立起來。

互相幫助 一起成長

筆者曾參加不同機構舉辦的師友計劃,曾做過學員,也擔任過友師,對友師和學員有以下建議:師友之間除了集中討論行業或工作相關的事情,也可多了解彼此生活方式和價值觀,這樣學員既可從友師身上學習到做人處事的經驗和道理,友師也可了解年輕人想法,對社會有更全面認識,達至互利共贏的安排。

此外,擔任過友師的朋友曾分享,他邀請過學員出席不同活動,但學員只會參加與本身行業有關的活動,其他活動則很少參與。每對師友都有屬於自己的相處模式,沒有一定正確的相處方法。雙方的互動很受性格、價值觀等因素影響,只需順其自然,找到雙方都感到合適的互動方法。

「互相幫助,互相成就,一起成長」是發展師友關係的重要原則,同時也是維繫朋友關係的基礎。

作者是公共政策評論員

[郭家衛]