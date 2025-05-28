郭家衛：「共創明Teen」計劃與跨代貧窮

行政長官李家超在2022年施政報告稱「本屆政府的策略是精準扶貧，把資源投放到最需要幫助的人身上」。由陳國基領導的弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組，通過政、商、民合作，於2022年10月開展「共創明Teen計劃」，聚焦幫助尤其是住在劏房的初中學生。計劃內容包括師友配對、個人發展規劃和財政支援。

政府扶貧委員會把跨代貧窮定義為「子女因父母的社會／經濟條件惡劣而造成的貧窮問題」。要處理跨代貧窮問題，就需提供個人健康成長、均衡及持續發展所必需的支援和機會。社會學家過去有關跨代貧窮政策的研究，多以「人力資本」、「社會資本」及「社會排斥」3套不同理論的視角分析貧窮成因，並提出解決方案。

學員本身是關鍵

「共創明Teen計劃」從以上3個不同理論的視角分析，均能幫助有需要的初中生，達至善用社會資源、精準扶貧的效果，是本屆政府一大德政。從「人力資本」理論角度看，友師可以自身經驗引導學員理解正確的生活和學習模式，以提升他們的健康和學業表現。友師是學員的重要「社會資本」，向學員提供社會運作規律的重要資訊，也可帶領學員認識職場情况，並為學員介紹其他朋友，幫助學員拓展人脈。友師亦可協助學員了解和融入社會，避免被社會「排斥」。

然而能否達至上述效果，取決於友師和學員性格及他們之間的互動，因為師友計劃與教育一樣，都是「co-production」，需師友雙方付出，向着維繫長遠關係、共同成長的目標一起努力。

Meta前首席營運官Sheryl Sandberg在其暢銷書Lean In: Women, Work, and the Will to Lead，談及她維繫師友的經驗。Sandberg表示友師希望見證學員進步和成長，她希望學員明白到友師只是輔助角色，學員本身才是自己學習和成長「第一責任人」。她建議學員要尊重和珍惜友師的時間，詢問的問題最好是在網上「不能Google到」，而是一些經過思考的問題。

當然，Sandberg所說的學員是大學生，甚至是有數年工作經驗的年輕人。而「共創明Teen計劃」學員只是中一至中四學生，因此應把對學員的要求相應調低。但她提出的原則也是通用的——友師應盡力引導學員主動發問和為自己前途思考，惟學員本身才是計劃的關鍵，他們需展現上進心和積極性，對友師的意見給予適當回應。當友師看到學員進步，會獲得很大滿足感；同樣，學員在實踐了友師的意見後發覺自己有進步，對友師的信任自然會建立起來。

互相幫助 一起成長

筆者曾參加不同機構舉辦的師友計劃，曾做過學員，也擔任過友師，對友師和學員有以下建議：師友之間除了集中討論行業或工作相關的事情，也可多了解彼此生活方式和價值觀，這樣學員既可從友師身上學習到做人處事的經驗和道理，友師也可了解年輕人想法，對社會有更全面認識，達至互利共贏的安排。

此外，擔任過友師的朋友曾分享，他邀請過學員出席不同活動，但學員只會參加與本身行業有關的活動，其他活動則很少參與。每對師友都有屬於自己的相處模式，沒有一定正確的相處方法。雙方的互動很受性格、價值觀等因素影響，只需順其自然，找到雙方都感到合適的互動方法。

「互相幫助，互相成就，一起成長」是發展師友關係的重要原則，同時也是維繫朋友關係的基礎。

作者是公共政策評論員

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[郭家衛]