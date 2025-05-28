明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
周樂晴、崔佳良

周樂晴、崔佳良：跨境之困——雙程證居港家庭的掙扎與吶喊

【明報文章】「雙程證真係好艱難，就有種綁手綁腳嘅感覺。沒得工作，錢不停地往外出但又不能往內入，我很擔憂，小朋友也會感受到我這一份擔憂。」

說出上面這番話的小華（化名），是一個單親媽媽，廣東人，早年隨港人丈夫來港產女，離異後與單程證永久失之交臂。如今女兒到了上學年紀，但在內地無戶口，沒法讀書，小華只能夠長年持探親證留在香港照顧港籍女兒，在制度夾縫中守護孩子成長。

制度困境：探親簽注下的3類群體

自2009年探親簽注政策實施以來，約4萬名持雙程證者在香港形成特殊群體（註1）。以小華為代表的持證者中，主要可劃分為三大類別：其一為「準移民」群體，即與港人配偶團聚、正在輪候單程證的內地居民；其二為「單非」群體，指因與港人配偶離異或喪偶而喪失單程證申請資格者；其三則是「雙非」，此類父母雙方均未持有香港身分證，其子女因在港出生而享有居留權。

小華的遭遇，折射出「單非」群體普遍困境——雖在港養育子女，卻因缺乏香港身分，被排除在就業市場與社會福利體系之外。特區政府雖設補充勞工計劃，讓部分內地人在港工作，但高昂中介費與培訓要求，對多數母親而言仍是難以跨越的門檻。「女兒的綜援要養活兩人，連『兩餸飯』都要分成兩餐吃。」小華的記帳本裏，每月4700元開支中，逾半用於支付2600元劏房租金。香港社區組織協會統計數據顯示（註2），持雙程證家庭平均月入僅6632元，近四成依靠子女綜援度日。

劏房童年：從物質匱乏到心理創傷

小華與女兒租住位於深水埗的劏房，沒有書桌，8歲女兒要在牀上溫習功課。女孩展示手臂上的虱子紅腫咬痕，「滅蟲公司來過3次，牀墊縫裏仍藏着蟲卵」。劏房潮濕炎熱，這個早熟的孩子已學會在雨夜幫母親傾倒接漏雨水的臉盆。小華很欣慰女兒會懂事，平時會省吃儉用，很少主動提要求；但小華也難受，覺得女兒因為經濟境况而自卑。據她觀察，女兒比起其他小朋友講話細聲、小心翼翼，多人的時候講話很快。小華翻開記帳本，密密麻麻的數字間夾着女兒手繪的小提琴——那是她永遠負擔不起的暑期班願望。

數據揭示的現實亦顯殘酷：80.3%雙程證家庭蜷居劏房，93.9%兒童沒有獨立寢室；住屋支援是雙程證家庭在港最需要的支援服務（註3）。惡劣的環境、匱乏的物質條件，不僅摧折身體，更蠶食心理健康。根據2022年8月社協發布的研究報告（註4），雙程證家庭之家長及小孩的情緒狀况普遍較差，尤其在抑鬱方面，有70.4%受訪家長有抑鬱狀况，而小孩有抑鬱的亦超過六成（62%）。

非客非民：「常住者」的身分悖論

小華作為一名「單非」媽媽，每年除了到大陸續簽簽證，很少離開香港。她講着一口流利廣東話，相識的朋友都在香港，她的日常生活軌迹與許多港人無異，惟她卻常常有受排斥、受孤立的感覺。小華說：「因為我沒有香港身分證啊，很多事情都做不到。」小華的日常，充斥着制度性的排斥——無法自己申請綜援、被食物銀行拒之門外、難開銀行戶口、沒資格參加社工機構的種種服務，甚至要為小孩辦理圖書證都是難事。小華強調：「最緊要唔能夠病！」沒有港人的公共醫療優惠，急診收費一次要1000多元，「我負擔不起……」

正如小華所講，雙程證家長年均留港逾300日，實質已成常住者，卻被系統地排除在社會安全網之外，被視為訪客。當他們在香港日常生活所需的大事小事，包括銀行開戶、申請綜援等，都需要依託有香港身分證的擔保人時，感受到的是這個城市對他們的排斥與孤立。

政策反思：從身分認定到社會共融

正如小華說：「我不是不想工作，我是沒得做。」雙程證家庭沉重的情緒負擔，難離窘迫的經濟條件；而他們經濟的拮据，究其根本是制度性的枷鎖。當「小華們」每年居港逾300日，他們早已是居民而非訪客。需求被看見、身分被容納，是每一名內地來港照顧家人的雙程證人士的渴求。香港社會應該重視這一群人的需求，提供更多支持和保障，讓他們能夠更好地適應香港生活，享有平等權利和機會。

註1：香港社區組織協會，2022年《內地來港探親雙程證人士及小孩的心理狀况及未來期望調查》

註2：香港社區組織協會，2024年《內地來港探親雙程證人士工作意向和生活質素研究報告》

註3：同註1

註4：同註1

（作者按：本文涉及的研究項目受香港社區組織協會資助(項目編號7052536)）

作者周樂晴是香港中文大學社會工作學系研究助理，崔佳良是香港中文大學社會工作學系助理教授

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[周樂晴、崔佳良]

上 / 下一篇新聞