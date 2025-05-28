劉銳紹：瘋癲失驚念「普」經 勸君莫染情狂病——從特朗普禁止哈佛大學收國際生談到濫權專橫

那麼，以前是經濟亂政，這次是教育亂政，下次是什麼亂政呢？這不禁令人想到更闊的問題：中外古今亂政的基礎是濫權，濫權將導致專橫，人類該怎樣阻止專橫呢？如不理順，即使特朗普下台，但還有其他「特朗普」遺禍人間。

（1）亂政反映更嚴重問題

──有關這次禁止哈佛收國際生的影響，已有很多論點，在此不贅。惟這次倒行逆施反映更嚴重的問題，卻不能不提。其一，濫權和專橫已闖入學術自主的教育界，而且是報復性的。哈佛不按「普經」指示辦事，特朗普就運用行政權力停止聯邦撥款，如今還禁收國際生，報復的意圖昭然若揭。

──其二，濫權和專橫可用羅織的「罪名」包裝。特朗普先指控「留學生扶植反猶太主義」，要哈佛交出有關學生的名單；還指校方行動「與中共合謀」，抹黑哈佛不與任何政黨合謀的傳統。

另一個美國近年經常羅織的罪名是「國家安全」，例如下令審查日本製鐵公司擬收購美國鋼鐵公司；中資或港資的碼頭和經濟活動，也是經常成為劍指的「沛公」。

──其三，哈佛雖然反抗，但在只求目的，不擇手段、不惜成本、不計代價的濫權和專橫之下，政權不單可殺「十年樹木」，更可毁「百年樹人」。哈佛即使抗爭成功，惟也元氣大傷，因為掌權的人只考慮自己，而不會考慮各種後遺症。

──其四，有意見認為這是特朗普「先破後立」的策略，但歷史提出疑問：「先破」是否必定可以「後立」？當年毛澤東提出「不破不立」，結果很多事情「破後難立」，甚至不能立。更何况，目前出現的是因個人意氣和需要而實行的破壞，未見再立的足夠準備；即使有，也失去哈佛和民間的信任了。

（2）濫權和專橫如何出現

──美國學界和輿論界從特朗普的言行看到，即使在民主程度較高的美國，也出現如此嚴重的濫權和專橫；而濫權和專橫是沒有國界的，那麼其他國家的情况怎樣呢？他們的研究認為，濫權專橫不僅導致亂政，更可以引發專政和獨裁，所以必須找出成因；這些原因在特定條件下就會產生作用，並會演變出很多方法，「製造、渲染、強化、固化危機」就是其中之一。

如上所說，美國近代不斷製造「危機」。喬治布殊年代，利用「伊拉克有大殺傷力武器」的謠言，出兵攻打；後來才被揭發，那些所謂「衛星圖片證據」，原來是美國國防部透過民間機構發放。1933年2月27日，德國發生「國會縱火案」，原來是希特勒策劃的，藉以控制國會、實現獨裁，並為二戰埋下伏筆。中國歷代王朝也常有「外族入侵和作亂」，引致戰亂頻仍；明成祖最善於製造內外「危機」，還御駕親征，結果死於戰旅之中。

引述這些值得警惕的例子，不是要暗示什麼，而是想說明：中外古今的這類紛爭，是人類的共同問題，關鍵在於如何解決？但政客已提早把這些紛爭變成鬥爭甚至戰爭，這不是世人值得警惕的嗎？

──出現濫權和專橫的另一個原因，是掌權人身邊有一批圍爐取暖、共享肥利的支持者和跟隨者，在一呼百諾之下橫掃千鈞。美國已有言論指出，獲特朗普重用的富商馬斯克，一面為特朗普「大開殺戒」（削減政府部門和公務員），一面又為自己的生意開路；他還希望藉着中美交惡之機，作為民間對話的橋樑，其實是希望中國對他有所求，乘機加強他在中國的業務而已。惟中國自有考慮，不理會或不寄厚望。

當年在希特勒身邊，也有一些「忠心耿耿的納粹黨人」，希望緊跟領袖而得益。相反，有多少人像舒特拉（Oskar Schindler）那樣，救人於危難之中（他初時也是漁利的商人，但後來拯救了1200多名猶太工人）？納粹德國最後亡在希特勒的橫征暴斂，也「亡在群臣無抱負」（《帝女花．迎鳳》之句）。更有甚者，還有一些交戰國的金融大鱷在背後乘機賺錢（詳見二戰史），可謂「通天太監」。

於1960年代的中國，毛澤東發動和領導文化大革命，林彪、江青乘機利用，最終「釀成十年內亂，使黨、國家、人民遭到新中國成立以來最嚴重的挫折和損失，教訓極其慘痛」（見2021年11月11日《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》）。

所以，環顧中外古今和以古鑑今，「勸君莫染情狂病」，切勿「瘋癲失驚亂念經」。

──製造濫權和專橫契機的掌權人，還有一個法寶，就是把自己打造為任重道遠的人，什麼事情都是為大眾着想和抱打不平。其實，特朗普經常利用總統之位直接或間接得益，例如上台後馬上出現的「特朗普幣」；最近，卡塔爾以「向總統特朗普贈送」的名義，送出「空軍一號專機」，他也接受了。但他卻努力包裝自己：「讓美國再次偉大」，捨我其誰？不過，他雖然還得到一些「侵粉」支持，惟流失的支持度已十分明顯了。

再引希特勒為例。他建立「備受愛戴」的一個怪招，竟然是「經常收到女士的求愛信」，多不勝數（詳見二戰史）。但信從何來？不得而知。

中國古代君主也強調「君權神授」、「受命愛民若子」，既然如此，那就「天意難違」。其實這些都是自我包裝而已。引用上述例子，並無特別含意，只想說明中外古今的支持和愛戴都不是捧出來的，更不是靠濫權和專橫得來的，而是靠大眾接受的實績爭取的。

（3）如何抵制濫權和專橫

──於西方國家，法律和選舉制度可以是其中一些方法。以特朗普與哈佛的壓迫和反壓迫事例看，美國民間仍有一點堅持之力，關鍵是政權與民權的角力和爭持如何發展下去？惟即使民權可以堅持，或得到法律保障，不過行政權力仍然在政府手中，同樣可以濫用和「為權所用」；不把你搞垮，也可以把你搞得暈頭轉向、無日安寧。在其他國家和地區，這種情况就更常見了。容或這是一個向好或另類發展的過程，但關鍵是最終向哪個方向轉變？這倒是值得關心的問題。

──民智如何自我提升？也是重要的。在透明度較高的美國，尚且經常出現由官方製造或主導的假信息，必須依靠民間力量予以辨析。以最近特朗普指控「南非白人遭種族滅絕」為例，竟然使用攝於剛果民主共和國的圖片魚目混珠；幸好國際傳媒反覆查證，才揭發張冠李戴。

於信息不靈或壟斷的國家和地區，民智開發、提升和自我提升，就更重要了。這需要長期的努力和掙扎，民間多點主動，爭取官民互相配合，做出成績對官方也有好處，至少不受外國欺騙。最近本港申訴專員公署網站移除大量報告一事，也涉及最基本的管治認知和技巧問題，在此難以展開。總之，勸君莫染情狂病，否則民心只會不留停。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]