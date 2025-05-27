林新強：「比特幣披薩日」15周年：香港開啟加密貨幣新篇章

做加密幣發展先鋒 而不是先烈

國家要建立健全跨境金融服務體系、豐富金融產品和服務供給，亦要加強涉外法治建設、積極參與制訂國際規則。作為我國唯一普通法地區，香港可以發揮好「一國兩制」和國際金融中心的制度優勢，為國家及國際社會發展和監管加密貨幣，做好先鋒角色。

今次《穩定幣條例草案》立法，香港可以更好發揮穩定幣的幣值穩定、共融性高之特點。這不單可以促進更多跨境交易支付和結算，亦可帶動跨地域合作和創新、開拓新應用場景，對數字經濟及實體經濟產生更大協同效應。這將有助鞏固香港作為國際金融中心的地位，增強香港在國際金融規則制訂上的話語權和國際影響力，成為加密貨幣行業領軍者。

加密貨幣作為新興行業，總有害群之馬。全球每日有大量新款加密貨幣推出市場，有部分用作炒賣甚至洗黑錢、詐騙等非法活動，危害投資者權益，搞亂市場秩序。政府必須打壓這類非法活動。

香港是要做監管和發展加密貨幣的先鋒，不是做先烈。政府需在平衡監管與創新之間找到最佳位置，避免「一管就死」。若當局管得太嚴，整個行業會去世界其他地方發展。因此政府應適時檢討和修訂法例，確保政策與時並進，真正切合行業需要，保持加密貨幣市場活力。

加密貨幣還有其他合法的實際用途，例如穩定幣、資產代幣化、初創企業代幣化等。此類加密貨幣可以短時間內實現跨地域界限的集資融資，及吸納國際人才參與創業項目，對實體經濟發展有益，政府應加以培育。

由下而上 市場會自尋出路

今次《穩定幣條例草案》，將加密貨幣中的穩定幣，實行獨立的立法監管。這種立法監管方法，可推廣至其他有助於實體經濟發展的加密貨幣，以培育產業有序發展。

政府和監管機構必須緊記：香港實行普通法，其特點是「由下而上」、習俗成例。市場會找到自己的出路，從業者之間會找到發展和自我監督的平衡點；即使法例監管框架寬鬆，香港法院可以通過判案去制定新法律、新監管規則。

事實上，香港法院是全球第一個提供涉及加密貨幣審判的司法管轄區，亦發出了全球第一個「代幣化禁制令」去保護投資者利益。香港更加應該發揮普通法體系優勢，吸引更多涉及加密貨幣的爭議雙方來港打官司或仲裁，繼續鼓勵「代幣化禁制令」等司法創新，打造加密貨幣領域的國際司法和爭議解決中心。

加密貨幣行業相關的法律和會計等專業服務配套，都必須跟上行業發展，以提升香港在加密貨幣領域的整體競爭力。惟現實是，香港真正懂得加密貨幣法律的律師只有約10人，難以滿足市場需求，更遑論為產品和模式創新提供有力支持。由於加密貨幣仍處發展初期，本地律師行單憑自己力量難以組建一支專門團隊。

政府應投放資源培養更多了解新科技、新商業模式的法律從業者，才可以產生集群效應，服務香港以至國家的創科產業發展。受特區政府資助的大專院校，亦應該有責任開設關於加密貨幣、人工智能、區塊鏈、元宇宙等最前沿技術和應用的課程。學生才可以真正做到由校園到職場的無縫銜接，滿足新時代背景下對人才的需求，為本港法律、金融和創科等行業提供源源不絕的人力資源。

作者是立法會議員

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[林新強]