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歐陽五

歐陽五：「十五五」規劃呼之欲出 如何落子？

【明報文章】最近，中國「十五五」規劃編製工作進入關鍵階段。一方面，中共中央總書記習近平在一個月內兩次闡釋「五年規劃」的戰略地位與獨特價值；另一方面，「十五五」規劃編製工作啟動網絡徵求意見活動，某種程度上，這正體現出五年規劃編製所代表的中國特色決策模式，即頂層設計與問計於民的結合。

五年規劃是中國經濟社會發展的「指南針」，通過接續發力，引領鋪就諸多中國發展成就。英國首相邱吉爾曾有名言：「計劃（plan）本身不算什麼，謀劃（planning）卻至為關鍵。」事實上，從動詞意義上理解中國的五年規劃，更能洞察其要旨。中國在推進規劃的過程中，不斷調整規劃戰略定位，乃至改變制訂方式，從而令規劃盡可能貼合現實。

依據內外處境 擔當承上啟下角色

比如，「九五」以後，預測性、指導性的指標逐漸取代指令性的指標；從「十一五」開始，「五年計劃」更名為「五年規劃」，一字之差卻象徵歷史性的變遷；「十三五」、「十四五」規劃的編製過程，更注重匯集基層經驗與群眾智慧。「十四五」規劃編製工作首創通過互聯網向全社會徵求意見和建議，從100多萬個留言中，整理出1000餘條建議，盡量予以吸納。幾十年動態的規劃編製歷史，逐步形成集思廣益、未雨綢繆、結合有效市場和有為政府的制度實踐路徑。

因此，「十五五」規劃的編製，勢將融合過往經驗與現實智慧。其佈局落子的依據，首先當是中國面對的內外處境。從內部來看，中國將用「十四五」、「十五五、「十六五」3個五年規劃，力爭到2035年基本實現社會主義現代化，而「十五五」將扮演承上啟下的關鍵角色。「十四五」時期，中國在新冠疫情等不確定因素衝擊下，仍基本遵循預期發展，但也面對經濟下行壓力較大、整體需求不足等問題，這或將是「十五五」繼續應對的挑戰。從外部來看，大國博弈日益加劇，地緣政治趨於緊張，圍繞核心科技和新興產業的競爭將更激烈，這對「十五五」的業態規劃構成重要影響因素。

其次，結合五年規劃編製特點，「十五五」規劃編製的重心有迹可循。2013年，中共十八屆三中全會重點研究全面深化改革問題；而整個「十三五」時期，重點落實了十八屆三中全會部署的改革任務。去年，中共二十屆三中全會部署了300多項改革任務，明確到2029年要全部完成，這與「十五五」規劃期存在4年重疊時間。因此，「十五五」規劃料將在經濟和民生改革領域積極着墨。

重視需求側政策 為經濟轉型注新動能

此外，五年規劃的編製往往提前開展「頭腦風暴」、集納眾智。去年，包括國家發改委在內的各部委，以及多個省份，陸續發布「十五五」規劃前期研究課題，並面向社會公開徵集研究單位。其中的前瞻內容，涵蓋促進新質生產力、擴大內需、縮小區域與城鄉發展差異、破解人口老齡化與生育難題、綠色低碳轉型等。可以預期，「十五五」規劃除了在供給側圍繞新質生產力推出基礎性的工程、關鍵舉措之外，亦將重視需求側的政策研究與制訂，從而最大程度回應民生，為經濟轉型注入新動能。

中國重視制訂規劃，離不開深厚的文化傳統土壤。諸如「凡事預則立，不預則廢」、「謀篇佈局，謀定而後動」等名言警句，在中國可謂深入人心。香港亦在此文化氛圍之中。尤其值得一提的是，近年來，香港在國家五年規劃裏的功能定位愈發突顯。香港社會各界應盡早凝聚對「十五五」規劃的共識，積極參與規劃的制訂和實施，為香港融入國家發展大局貢獻力量。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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