劉濤：《民營經濟促進法》 助力中國民營經濟跨越山海

客觀看待民營經濟發展痛點

在中國改革開放進程裏，民營經濟對經濟社會發展貢獻巨大，常被概括為「56789」效應，即貢獻了中國經濟「50%以上稅收，60%以上生產總值，70%以上技術創新成果，80%以上城鎮勞動就業，90%以上企業數量」。

但同時，中國民營經濟也面對諸多問題和挑戰，既包括一些民營企業融資難、融資貴和市場准入不公平等老問題，也有此前疫情「疤痕效應」引致的民營企業帳款拖欠問題，更有面對新的技術變革和產業升級浪潮，在解決新舊動能轉化、大力培育新質生產力進程中暴露出的體制滯後問題等。

此外，市場預期不穩和信心不足，也進一步放大了矛盾。比如，當經濟面臨持續較大壓力時，如果繼續出台收縮性、限制性和約束性的政策措施，有可能成為預期進一步波動和看空的推動因素。再如，前些年否定民營經濟的思潮泛起，及部分地方存在違規執法損害民企和民營企業家合法權益問題，也對民營企業家信心帶來較大傷害。

從民營經濟自身角度看，部分民企內部治理機制不完善、經營理念亟待轉變、內捲式競爭嚴重等問題，也是當前民營企業經營壓力增大的原因。今年4月，中國中小企業發展指數從上一個月的89.5進一步降至89.2；其中，宏觀經濟感受指數、綜合經營指數、市場指數、資金指數、勞動力指數、投入指數、效益指數等分項指數，均較第一季度高點明顯回落。

然而，正如高層於今年2月民營企業家座談會上所指出，「當前民營經濟發展面臨的一些困難和挑戰，總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的」。

《民營經濟促進法》對上述難點，均有不同程度回應。總的來看，隨着國家對民營經濟重視程度持續提高、政策支持力度不斷加大、科技創新投入保持增長、高標準統一大市場加快建設、法治環境和營商環境趨於優化，中國民營經濟將跨越山海，迎來更快的發展機遇期。

加快落地激發活力 穩預期穩信心穩增長

《民營經濟促進法》圍繞公平競爭、規範經營、投資融資等，提出了一系列政策安排。但結合當前中國經濟面對的內外部形勢，以及新質生產力發展、金融強國建設等要求，筆者建議採取更多針對性的政策措施，加快推動《民營經濟促進法》落地，更好激發民營經濟活力和創造力，實現穩預期、穩信心和穩增長。

一是加大宏觀政策支持力度。在適度寬鬆的貨幣政策基調下，通過降息、差異化降準、再貸款、再貼現等貨幣政策工具的綜合運用，向中小企業提供低成本的流動性支持。同時，通過政府貼息、獎補結合等財政政策手段，降低民營企業營運成本，提升市場競爭力；‌政府採購對民營經濟適當傾斜，優先採購具有自主知識產權的民營企業產品。

二是健全政策落實監督機制，建立涵蓋「政策發布-定期評估-持續督導」全流程的政策落實監督機制，組建跨部門公平競爭審查監督小組，定期開展政策執行情况專項督查。

三是強化科技創新激勵機制，設立「民營經濟科技創新專項基金」，對開展關鍵技術研發、科技成果轉化的民營企業給予補貼和獎勵；建立國企與民企科研設施「共建共享」機制，允許民營企業按市場化價格租用國家級實驗室、中試基地等設施。

四是健全多元化的金融服務體系，推動金融機構與地方政府、擔保機構建立風險分擔機制，提高金融機構放貸積極性；證券公司可積極推動符合條件的民營企業，在境內主板、科創板、北京證券交易所等多層次資本市場上市融資；保險機構也可為科創型民營企業提供研發費用損失保險、知識產權被侵權損失保險、科技人才保險等一籃子科技保險產品。

香港能做什麼？有何利好？

作為成熟市場經濟代表的香港，也可發揮「背靠祖國，聯通世界」的獨特地位和金融優勢，助力內地民營經濟高質量發展。

於完善民營企業公司治理方面，香港企業和諮詢機構可為內地民營企業引入現代化企業制度提供經驗指導；在加強對民營經濟的金融服務方面，香港資本市場和金融機構可協助內地民營企業赴港上市，或發行人民幣「點心債」；對於有意「出海」的民營企業，香港無疑是其前往東南亞、中東等「一帶一路」沿線國家投資設廠的最佳「中轉站」。

香港還可以吸引有潛力的內地民營科技企業在港落地生根。香港特區行政長官李家超先生此前訪問浙江期間，明確表達了對「杭州六小龍」企業的熱忱歡迎，期待它們落戶香港、拓展業務。

若愈來愈多人工智能、新能源、生物醫藥、低空經濟等前沿領域的內地民企入駐香港，依託香港的國際化平台，不但將加速其技術成果轉化，助力其進軍更為廣闊的國際市場，同時也將為香港本地科創生態注入創新活力，帶動相關產業鏈協同發展，助力香港的國際創新科技中心建設。

作者是中國首席經濟學家論壇高級研究員

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[劉濤]