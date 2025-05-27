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葉永成

葉永成：控煙修例：贏了健康 不輸經濟

【明報文章】加強控煙有助保障市民健康，我期望立法會能夠盡快通過醫務衛生局於今年4月提交、涉及8項修訂現有法例的控煙措施。而筆者認為，在眾多控煙方法中，最關鍵的必為杜絕年輕人成為新一代煙民。香港大學調查指出，加味捲煙容易令青少年上癮，近四成吸食加味捲煙的青年屬中度至重度上癮，比例是吸食原味捲煙者的兩倍。因此，我認為禁加味煙絕對刻不容緩。

此外，市場上的電子煙外型時尚，並加入不同口味，例如水果甚至糖果味道，降低年輕人戒心。而近期受社會廣泛關注的「太空油毒品」，更在青少年圈子中擴散。青少年以電子煙機為載體吸食「太空油毒品」，家長難以察覺，嚴重荼害青少年身心健康。為保護下一代，筆者支持全面禁止管有包括電子煙在內的所有另類吸煙產品，從源頭防止年輕人接觸煙害。

水煙爭論 不宜「狼來了」

在整個控煙諮詢過程中，有關禁售加味水煙的討論最具爭議。部分餐飲及酒吧業界人士憂慮此舉打擊本港夜生活、影響他們生意。這令人想起大約20年前，政府推動室內禁煙時，當時亦曾引起餐廳和酒吧反對，惟今日「無煙食肆」已經成為香港常態，證明健康政策與經濟發展並非對立，而是可以共贏。將來隨着新措施推進，政府可以透過宣傳教育、資助、過渡期支援，協助業界因應環境變化調整經營策略，回應主流社會對健康環境的集體共識。

本人亦是中西區區議員，日常觀察到中環、金鐘一帶高樓密集，形成一個「都市峽谷」，空氣中的污染物容易積聚街道當中，難以擴散或被風吹走。上下班的繁忙時段，不少乘客在排隊候車時，都試過被前方吸煙者的煙霧影響，很容易引起不適和爭執。政府「控煙十招」建議禁止在輪候公共交通工具時吸煙，相信會得到廣泛市民支持。

禁「火車頭」 進一步改善空氣質素

筆者認為政府甚至可更進一步，加強收緊規管街頭吸煙，例如擴大禁煙範圍至更多露天公共空間，並立法禁止俗稱「火車頭」的邊行邊吸煙行為，以進一步改善市區空氣質素。

香港作為國際都會，理應在公共健康政策上走在前列。現時控煙修例已進入立法審議階段，香港市民需要政府果斷推進措施，同時持續聆聽社會不同意見，確保政策落實得宜，讓市民贏得健康，同時不輸經濟與生活質素，為香港打造更宜居、更繁榮未來。

作者是香港童軍總會執行委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[葉永成]

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