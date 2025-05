邱勇：當「社區防疫」遇上「超高齡社會」

雖然應變級別的下調,標誌着本港抗疫工作取得一個重要的階段成果,但新冠病毒一直都沒有在港絕迹。過去兩個月,香港新冠重症個案數目持續攀升,疫情呈現反彈趨勢。在此背景下,我們需深刻反思過去抗疫經驗,特別是長者在疫情中面對的健康威脅。據統計,本港九成以上的新冠死亡個案為長者。而隨着人口高齡化,長者數量日益增加,如何在這一變遷中構建一個健康和具韌性的城市,成為特區政府亟待解決的重要議題。

香港為超高齡社會 已成定局

根據世衛指引,當65歲或以上長者佔總人口比例超過7%,即定義為「高齡化社會」;超過14%,則為「高齡社會」;超過20%,則為「超高齡社會」。本港政府統計處數據顯示,全港65歲或以上長者人口佔比,由2014年底的15.1%,增至2024年底的23.3%,即接近每4名港人便有1名長者;同一時期,本港出生數字從6.23萬降至3.67萬,跌幅超過40%。這一綜合生育率下降及長者人口增加的趨勢,令香港人口年齡中位數由2014年的42.8歲,急增至2024年的47.9歲。

由此可見,香港已成一個超高齡社會。由於戰後嬰兒潮出生的人逐漸步入老年,加上生育率下降和預期壽命延長,香港人口老化趨勢愈加明顯。根據統計處推算,40年後,全港長者佔總人口比例超過35%(註1)。屆時,香港很大機會成為全球人口老化程度最高的城市之一。

隨着城市人口持續增加及規模日益擴大,城市發展得愈來愈繁榮的同時,也湧現一系列可預視的問題,人口高齡化乃其中之一;加上要應付各式各樣不可預測的災害和衝擊,城市迫切需要具備足夠「韌性」。因此,各地政府為實現城市的可持續發展,致力提升城市的韌性。

要打造韌性城市 先建立韌性社區

要打造韌性城市,強化基礎設施固然重要,但增強社區韌性同樣不容忽視,因為社區往往就是作為抗擊災害和衝擊的最前線。不少研究指出,韌性社區應該富「低脆弱度」與「高回復力」,具備能力去實踐災害管理的四大範疇:「減災」(risk reduction)、「準備」(readiness)、「應對」(response)與「復元」(recovery)。

「減災」意指社區有能力降低災害發生機率,並於災前做好防範措施,例如預先識別及移除或控制社區內的致災風險源頭。減災並不能完全避免災害發生,因此社區需進一步因應環境,擬訂災害防範計劃、定期舉行防災演練、儲備足夠的民生物資,做好應對災害的準備。

若於災前準備工夫做得好,即使發生災害時,社區將有能力承受災害衝擊,並降低損失。災害應對是否做得好,除了視乎社區能否快速執行預先擬訂的計劃,還取決於社區本身是否有足夠應變能力、居民能夠自救互救,降低災害對社區造成的影響。「復元」泛指社區在災後能夠迅速恢復秩序、重建與持續發展。復元並不止於將社區恢復至原本狀態,而是使社區變得更永續、更富韌性。

當然,這套理論一般適用於已知或可預視的災害和衝擊。對那些從未或罕有發生的情况(例如新冠疫情),「應對」與「復元」變得比「減災」及「準備」重要。

社區韌性 左右抗疫成效

嶺南大學研究生院的研究團隊回顧了2019至2022年間,香港特區政府應對新冠疫情的措施,也探究了強制檢測政策與社區韌性的關係。團隊通過數據分析,發現在疫情期間,整體而言,人口密集的地區,尤其是缺乏物業管理的舊式樓宇與劏房林立的社區,較易成為病毒傳播熱點(註2)。有較多長者居住的公共屋邨,因為人口特徵及開放式(open-gated)設計,社區對於疫情的韌性也相對脆弱(註3)。以上研究結果,並不令人感意外。

不過,研究團隊發現當政府實施疫情監測和抗疫宣傳,鼓勵居民保持社交距離、佩戴口罩和勤洗手時,老年居民於社區中表現得相對謹慎,大多遵循政府呼籲和規定。這不僅保護了他們自己,也對周邊社區產生積極影響。相反,年輕人則較早出現「抗疫疲勞」,導致那些被認定為非脆弱的社區更早迎來疫情高峰。

同時,團隊分析了政府應對第四和第五波疫情期間的措施,比較了強制居民到檢測站排隊接受檢測(即「強制檢測」),及讓居民自行做快速測試兩者的效果(註4)。研究結果顯示,強制檢測並未顯著降低社區感染人數,或縮短病毒廣泛傳播的持續期。更甚的是,在老年人口比率較高的社區裏,實施強制檢測令大量長者長時間於檢測站輪候,導致社區聚集,反而令疫情惡化。

無疑,政府在抗疫工作上所付出的努力,是值得充分肯定;但從實證研究結果來看,仍有改善空間。研究團隊認為如果政府能夠因地制宜、適時調整檢測政策,或許可以更有效監控感染率和病毒傳播速度。除非當局在控疫方面游刃有餘,有足夠能力和資源及時針對爆疫社區迅速開展干預(如強制檢測和隔離),才有望有效地減少感染人數,反之,在病毒傳播速度超出政府可控範圍時,自上而下地針對不同社區(不論脆弱或具韌性與否)實行無差別干預,可能只是徒勞。針對脆弱的社區,更有效策略是提升其韌性,讓社區能夠自下而上地組織消毒、配送防疫物資等工作,輔以鼓勵社交距離和佩戴口罩等軟性措施,緩解抗疫疲勞。

加強社區支援 共建高齡韌性社區

面對疫症與高齡社會的雙重挑戰,香港亟需建立一個強大的社區支援系統。首先,社區應該加強與長者的聯繫,了解他們的需求和困難。通過定期訪問和調查,社區服務機構可以及時掌握長者健康狀况和情緒需求。這樣不僅能夠提供必要的醫療和社會服務,還能增強長者的社會參與感、減少孤獨感。

其次,社區可以組織志願者團隊,為長者提供日常生活幫助,例如購物、送餐和陪伴。這種「互助共建」模式,不僅能夠解決長者的基本需求,還能促進社區成員之間的互信與支持。志願者的參與,也能增強社區凝聚力,提升整體韌性。

此外,社區還應該開展各類活動,鼓勵長者參加。無論是健身課程、興趣班,還是社交聚會,都能夠幫助長者保持身心健康、增進人際關係。於疫情期間,這些活動可以結合線上平台,讓長者即使在家中也能夠參與,保持社交互動。

最後,政府和社會各界應加強對高齡社區的投入,提供必要資源和政策支持,令每個長者都能夠在社區找到屬於自己的位置和歸屬感。唯有如此,我們才能共建一個健康與具韌性的高齡社區,迎接未來挑戰。

註1:見政府統計處於2020年發表的《香港人口推算2020-2069》

註2:Yaoxuan Huang, et al. (2024). Pandemic under roofs: The untold story of resilience in Hong Kong's sub-divided units. Applied Geography, 168.

註3:Yaoxuan Huang, et al. (2025). Urban resilience during COVID-19: Examining public housing with older adult street blocks through panarchy theory in Hong Kong. Building and Environment, 279.

註4:Yaoxuan Huang, et al. (2024). Resilience resistance of super-aged communities: Insights from the COVID-19 pandemic experience. Cities, 152.

作者是嶺南大學研究生院副院長、社會學及社會政策系教授

