姚志勝：對特朗普「統一與和平」論的幾點分析

其一，特朗普「統一與和平」論的含義和內在邏輯都非常清楚，就是講兩岸和平統一；民進黨當局企圖否認與中國統一有關，不過是一廂情願、自欺欺人。其二，特朗普提出「統一與和平」論跟現實時勢背景有關，美國在中國面前輸掉貿易戰，及巴基斯坦用中國武器贏得印巴戰爭，都可以說是最好註解。其三，特朗普的「統一與和平」論有深遠影響，實際上是告訴人們，兩岸統一的窗口期已來臨。

「統一與和平」論 符特朗普邏輯

中美5月12日公布貿易協議，特朗普當天表示美中貿易談判成果將有利「統一與和平」。受特朗普言論衝擊最大的，當屬「倚美謀獨」的民進黨當局。賴清德辦公室發言人立即回應稱，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。民進黨當局這樣做之目的，是意圖將特朗普言論說成與台灣無關。然而這並不符合事實。

特朗普雖平時說話經常出爾反爾，但他的「統一與和平」論卻是用詞含義清楚明白，且與其底層邏輯一致。在特朗普關於美中關係及美台關係的思維裏，有兩點看法非常清晰：

一是台灣太小，中國大陸太大。特朗普談及中國大陸與台灣議題時有一個很著名比喻，他曾指着一支筆的筆尖說「這是台灣」，然後指着整張辦公桌說「這是中國」。這也就是說，在特朗普的利益天平中，台灣與中國大陸完全不成比例。美國歷來奉行「美國利益優先」，台灣從美國的「棋子」變成「棄子」，是必然結局。

二是特朗普不願為台灣同中國大陸打仗。他一直拒絕回答有關美國會否阻止中國大陸「武統」台灣的問題，他說「我從不對此發表評論，因為我不想讓自己陷入那樣的處境」。他也曾透露，台灣跟美國相隔一個太平洋，兩岸一旦發生戰爭，要美軍遠去馳援，有點不切實際。

顯然，按上述兩個觀點的邏輯思考，特朗普說出「統一與和平」的言論並不出奇。

大陸方面對特朗普「統一與和平」的回應論很有啟發性。本月14日國台辦發言人陳斌華表示：「我們注意到有關報道，我們希望國際社會更為廣泛地理解和支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。」在筆者看來，這段話不僅確定認為特朗普有關言論就是講兩岸統一問題，而且對此給予積極正面的肯定。

由於特朗普的「統一」兩字踩到「台獨」勢力敏感神經，民進黨當局第一時間站出來否認，聲稱「統一與和平」論跟台灣無關，不過是一種鴕鳥政策、掩耳盜鈴，是「裝睡叫不醒」、活在夢中。

中美軍事實力對比 正在轉變

討論特朗普的「統一與和平」論，不能離開現實時勢背景。當今世界，兩件舉世矚目的大事最能夠體現百年未有之大變局加速演進的最新形勢特點。

第一件事，是美國在貿易戰裏向中國低頭。美國對華貿易戰被外界認為「慘敗」，最重要原因是中國的強大實力、堅強決心、堅定意志。中國擁有全球最完整工業體系，尤其在電子產品、稀土、電動車等領域佔主導地位。中國「堅決反制，奉陪到底」的態度，展現了負責任大國的形象，得到國際社會廣泛認可和尊重。美國發動貿易戰不僅未能衝垮中國經濟，反而加劇本國通脹、供應鏈混亂和盟友疏離，不得不「服軟認輸」。

第二件事，是巴基斯坦贏得印巴戰爭顯示了中國軍事實力。今年5月印巴衝突裏，據報巴基斯坦依靠中國武器，擊落印度購買的法國戰機、俄羅斯製戰機，摧毁S-400防空系統、以色列無人機等先進裝備，取得壓倒性的勝利，不僅以實戰案例展現了中國武器裝備、作戰體系的先進性和強大作戰性能，進一步奠定在國際武器市場的江湖地位，是中國製武器的「DeepSeek時刻」，而且印證了中國軍隊的強大戰鬥力。

這兩件大事令美國決策層清楚看到兩個不可改變的現實：一是面對中國舉世無雙的全產業供應鏈和強大經濟實力，美國必須處理好與中國的關係，尤其是經貿關係，這是美國穩定發展經濟的頭等大事；二是中美軍事實力對比正在發生歷史性的轉變，面對中國迅速強大的軍力，美國遠離自己國土跨過太平洋到中國家門口打仗，已不是有無必勝把握的問題，而是要面對必敗無疑的結果。

從這些分析，不僅可進一步看到特朗普「統一與和平」論的理由和根據，而且有助了解特朗普這一論述為何過去多年都沒有，而恰恰在這時出現。

兩岸統一窗口期已來臨

不論外界如何分析評論特朗普「統一與和平」言論，但其產生的影響和帶來的啟示值得重視。

第一，兩岸統一的窗口期已經來臨。2022年習近平總書記發表二十大報告時講到「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」，道出14億多大陸同胞和海內外中華兒女的共同心聲，會場響起經久不息的掌聲。今天祖國已進入強國時代，我們比過去任何時候都更加接近、更有信心、更有底氣、更有能力實現祖國完全統一的偉大目標。無論是國際大勢還是軍事實力，目前都是新中國成立以來統一台灣的最有利時機。兩岸統一已進入窗口期，至於這個窗口期會有多長，特朗普「統一與和平」論實際上告訴我們，這個時間應不會太久。

第二，中國軍事力量愈是強大，和平統一就愈有希望。美國從來就是欺軟怕硬，中國過去軍力處於弱勢時，美國軍艦經常在台灣海峽耀武揚威。現在，中國以航母和「萬噸大驅」為代表的大批先進艦艇「下餃子」入列，美國航母已遠離中國海岸。當中國的「反介入與區域拒止」軍事能力完全可以將美軍拒之千里之外的時候，就有條件做到「不戰而屈人之兵」。當然，這裏說的「和統」，並非不用武力；恰恰相反，就是要用強大武力產生足夠威懾作用，在壓制、擊敗頑固「台獨」勢力時，盡量減低使用武力的程度。

第三，兩岸愈早開展政治談判，對台灣愈有利。祖國大陸解決台灣問題的基本方針是「和平統一，一國兩制」。外界輿論對此方針有一種解讀：一國兩制與和平統一是配套的，只有和平統一才需要一國兩制；若是武力統一，在一片瓦礫堆中重建台灣，「一國一制」就夠了。這雖是民間說法，但卻是提醒台灣社會各界：「謀獨」是死路一條；盡早推動兩岸政治談判，才是維護台灣民眾福祉的最佳選擇。在特朗普發表「統一與和平」言論之後，島內已有輿論提出台灣應坐上談判桌，並得到大量「點讚」留言。在此，筆者也真誠講一句：台灣民眾該清醒了！

作者是全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長

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[姚志勝]