徐英偉：從亞洲旅遊承載力管理經驗 看香港旅遊新策略

首爾：智慧科技建構安全旅遊城市

2022年10月首爾梨泰院人潮意外後，首爾市政府深刻檢討，決定以創新科技提升人潮管理能力。2023年起，市政府安全與防災部門在主要人流密集區及娛樂地帶，廣泛裝設數百支具人工智能（AI）功能的監察攝影機，透過AI演算法即時分析人群密度及流動狀况。系統將人潮密度分為「注意」、「警戒」及「嚴重」3個級別；一旦每平方米有3個人（一般而言3人以上即難以行走；梨泰院事件當時密度高達11人），系統即自動進入「注意」模式，立即透過廣播及即時通知執法人員，以有效疏導人潮。

此外，首爾推動「智慧首爾數據」計劃，透過物聯網（IoT）感應器全面蒐集城市數據，精準制訂城市及旅遊管理措施，提升市民與遊客的安全和舒適度。

內地：數字化管理及實名預約制度

中國內地亦積極推動數字化旅遊管理，以紓緩熱門景區壓力。北京故宮博物院自2015年6月起實施旅行團實名預約制，每日入場人數上限由最初8萬，逐步降至2021年的4萬，有效改善觀賞環境，並更好保護文物古蹟。

杭州西湖景區亦引入智慧旅遊管理系統，透過大數據及AI技術，在旅遊旺季即時提供人流資訊，引導遊客分流；景區也可即時調配人力資源，有效分散遊客，減輕社區負擔，改善居民和遊客體驗。

新加坡：嚴謹土地規劃與高增值旅遊

新加坡長期以來透過市區重建局的嚴謹規劃，集中旅遊設施於濱海灣、聖淘沙島、烏節路及市政文化區等特定區域，避免對住宅區造成干擾。

此外，星洲旅遊局積極推動高附加價值旅遊，發展豪華旅遊、MICE（大型展覽及會展獎勵旅遊）、郵輪旅遊等，吸引高消費能力旅客，以提升經濟收益及居民生活質素，實現可持續發展。

京都：永續觀光與責任旅遊推廣

近年日本京都市因遊客激增，面對嚴重的「觀光公害」問題，居民生活受影響。2021年京都市推動「永續觀光」，具體措施包括限制大型旅遊巴士進入祇園等熱門歷史街區，鼓勵旅客步行或搭乘公共交通工具。此外，京都市自2018年起實施住宿稅制度，每晚徵收200至1000日圓（約11至55港元）。近日當地政府宣布計劃調高住宿稅，針對高價酒店每晚最高徵收1萬日圓（約545港元），新稅率預計2026年3月實施，以改善旅遊基建、保育文化遺產。

同時，京都積極宣傳「負責任旅遊」理念，鼓勵遊客尊重當地居民與文化，促進居民與遊客和諧共處。

旅遊新趨勢：

從「消費購物」到「體驗式旅遊」

全球旅遊模式正從傳統購物，轉向以獨特體驗為核心。新一代年輕旅客偏好靈活、即興的旅行方式，其旅遊靈感與規劃深受社交媒體影響。然而這並非代表年輕旅客消費能力減弱，而是消費模式改變。他們更願意將花費投入於音樂會、藝術展覽、本地特色美食、社區活動等獨特體驗。面對這種轉變，政府及旅遊業界不應僅被動跟隨社交媒體話題，而應該主動創造、引領討論，並深入分析社交媒體背後的商業操作與真實用戶需求，制訂符合新趨勢的旅遊政策。

回顧香港，距離上一次全面的「香港承受及接待旅客能力評估」，已超過10年。當年報告認為，本港設施可應付約7000萬旅客的需求，不應為旅客數量設定上限；建議政府吸引高增值旅客如商務客群，並於啟德、大嶼山等地增加旅遊設施。

然而，全球旅遊趨勢及疫情後的消費模式已大幅改變。當年報告評估及政策是否仍適合現今環境，值得重新檢視。

事實上，即使在非旅遊旺季，香港部分熱門景點如尖沙嘴星光大道及山頂纜車一帶的交通配套，已明顯未能應付逐漸增加的遊客需求。星光大道經常出現旅遊巴士排隊擠塞情况；山頂纜車站於周末及假期更是人潮洶湧。有趣的是，有建議旅行團於旅遊旺季時錯峰出行，避免集中前往熱門景點。這種方式或許能夠在短期內一定程度上緩解人潮壓力，但從長遠角度看，仍需依靠更科學和全面的管理措施，來有效應對旅遊需求的增長。

此外，將遊客引導至未規劃為旅遊用途的住宅區，亦存在一定風險。雖然此舉可能帶來經濟效益，惟若管理不善，可能對當地居民日常生活造成干擾，例如增加交通壓力、噪音及環境衛生問題。因此，在推動社區旅遊時，必須審慎評估其可行性，確保經濟效益與居民生活質素之間取得平衡，避免因過度開發而引發不必要矛盾。

總括而言，旅遊業對香港經濟至關重要，但旅客數量必須與城市居民生活質素保持平衡。政府應該從亞洲鄰近地區的管理經驗中借鑑，主動規劃更具前瞻性及更全面的旅遊政策，確保本港旅遊業長遠健康發展、居民與遊客和諧共處，並進一步提升香港作為亞洲旅遊樞紐的競爭力。

作者是原民政事務局長

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[徐英偉]