明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
韓俊賢

韓俊賢：早日籌建第四條過海隧道

【明報文章】最後一條採用「建造、營運、轉移」（即BOT）模式的大欖隧道的營運特許期，將於本月31日結束。當天之後，特區政府將收回經營權，除了「易通行」終於可在所有政府收費隧道使用，也代表採用BOT模式開發的幹線隧道，俱已轉移到政府經營旗下。而在可見將來，香港對於公路（包括隧道或橋樑）的興建投資，經過過去收回這些BOT隧道前的風風雨雨，相信再次推行的機會也不大。

三隧分流 無解決根本問題

雖然以特區政府現在的財政狀况來看，以BOT方式投資基建是一個不錯的對策（有指東九龍集體運輸工具項目也會採此方式），本文無意討論BOT模式的利弊，但相信讀者或許仍會記得，過去這些隧道的收費和每次提出加價時的驚人加幅，仍令人猶有餘悸。西區海底隧道和大欖隧道的隧道收費，確實屬「天花板」級數，恰巧因為同樣屬於「玫瑰園計劃」的項目，所以相關專營權結束移交政府的時間也差不多。政府接管之後的新收費，都有大幅下調，這讓市民尤其是駕駛者特別有感。

而當局收回西隧、大減隧道費，並配合出台三隧分流，也令人有感。在終結可屬「世界奇觀」級的紅隧擠塞之外，卻使另外兩條海底隧道出現擠塞，尤其是三隧中最多行車線的西隧，繁忙時間的擠塞車龍壯觀，如同「完美移植」，誠然情况也使人看到三隧分流的最終效果，只是「移禍東吳」，沒有解決根本問題。

若無第四條海隧 只會原地打轉

事實上，政府曾向立法會提交有關3條海底隧道負荷的數據文件。當時除了西隧部分時段流量接近飽和之外，其他隧道都早已超出負荷；分流盡可能做到的效果，只是令3條海底隧道「均塞」，而不會有其中一條出現嚴重擠塞而已。維港兩岸車流要「減塞」，事實上需在更早時間提出新通道計劃。如果沒有第四條過海隧道的計劃，只會導致原地打轉。當然，我們知道政府過去的第四條過海隧道計劃，與東大嶼都會密切相關。但按現在東大嶼都會計劃的情况，政府必須提出一個可行的新過海隧道方案。

本月底政府收回大欖隧道之後，各種車輛新收費的減幅明顯。雖然大欖隧道的「競爭對手」是毋須收費的屯門公路（和元朗公路），而基於原本欖隧收費實在偏貴，我們亦希望可使特別是職業司機的道路使用者減輕「路費」成本，當然支持減價，不過觀乎運輸部門的配套策略，甚有三隧分流的影子。筆者預期，分流之後或會出現「兩邊皆塞」情况。

雖然以過海隧道來跟大欖隧道比較，恐怕有不可比擬之處，因為現在大欖隧道也未到超出原本道路設計負荷的程度，所以就算有一部分現時從元朗區（包括天水圍、洪水橋等新巿鎮）使用屯門公路出入市區的車輛轉用大欖隧道，相信也仍然有一定空間。不過，因為洪水橋新巿鎮也是北部都會區一部分，而這些新發展區衍生的新車流，勢必在不久將來出現。那時候，恐怕大欖隧道的剩餘容量，也未必能夠負荷北都所帶來的車潮。

當然，這區域比較幸運的是，不似第四條過海行車隧道變成束之高閣或紙上談兵，因為其實早在千禧年代前後，特區政府便建議興建當時稱為10號幹線的公路；後來經過修正，現稱為11號幹線（當年10號幹線曾被反對上馬，已屬前塵往事）。就當年10號幹線的興建，在議事堂中幾近最支持政府的便是民主黨，這是對於都市拓展因而需要興建配套基建，所作出合乎專業的良心反應。在現有道路上對車流作改道安排，只能治一時之本。所以筆者透過本文，希望政府就興建第四條過海行車隧道早日提出建議方案！

作者是民主黨交通政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]

上 / 下一篇新聞