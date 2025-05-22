陳帆川：真新聞為何永遠輸給假新聞

過了一周，他們又紛紛跟我說：「噢，原來蔡瀾還在！為什麼之前新聞又說他過身呢？」我沒有好氣，也不再浪費唇舌解釋，因為深知徒勞無功。他們對於電騙非常提防，因為關乎金錢損失；惟對於這樣的「新聞詐騙」，卻中門大開、「任呃唔嬲」。從養生知識到娛樂圈八卦，只要在電話上看到的，他們就深信不疑。

從他們的角度出發，如何打發每天時間，很傷腦筋；手機成為打發時間的最有效工具。聳人聽聞的假新聞源源不絕地送上，猶如精彩版的24小時新聞台。這令筆者想起了黃子華一句棟篤笑台詞：「原來他們不是騙子，是fan屎呀！」因為「新聞騙子」解決了很多長者的頭號難題。

長者當然不止看假新聞，也看真新聞。一位長輩天天長開新聞台，日日見到特朗普。當我問他，特朗普最近做了什麼？他卻說不出個所以然，只批評特朗普是「瘋子」、要搞衰中國。為什麼他能將《東張西望》「家嫂大戰奶奶」的細節娓娓道來，卻將美國總統特朗普的關稅政策忘得一乾二淨？

腦袋傾向藉故事理解資訊

最近讀到由瑞士作家杜伯里（Rolf Dobelli）於2013年出版的《清醒思考的藝術》（The Art of Thinking Clearly），描述了多種常見的思維謬誤，其中一段談到我們對故事的鍾愛——我們難以記住10分鐘前才列寫的購物清單，卻能夠輕鬆記得上周看過的電影複雜情節，因為腦袋傾向透過起承轉合的故事去理解資訊。

他舉例指，媒體是將資訊轉化成故事的能手。如果一道橋壓垮一輛車，有關遇難司機的背後故事，往往比起橋樑結構缺陷的調查要引人入勝得多，哪管後者可以避免慘劇重演，更具社會意義。又例如，美國一名男子遭刺身亡，如果讓人猜兇徒是走私軍刀的俄羅斯移民，還是一名普通美國中產人士，絕大部分人都會估是前者。但從數學上說，美國中產人數遠多於走私軍刀的俄國移民，因此犯案人屬美國中產的機率其實更高。

雖然不少主流傳媒都會在報道中渲染情緒，但終究不能偏離事實。「內容農場」卻無此包袱，完全憑空創作，情節要多精彩有多精彩。AI（人工智能）一日千里，很多長者或在不久將來深陷另類虛擬世界，將生成的虛假影音照單全收。從這個角度看，銀髮一族可能才是擁抱虛擬世界的先驅。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]