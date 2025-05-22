卜約翰：從網站上「消失」的申訴署報告

打擊公共問責制 損害公署公信力

以2022/23年度作為保留及移除報告的分水嶺，可說是武斷且無道理。申訴署表示，從其網站移除有關報告，是「考慮到近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，因此，2023年4月之前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。故此，公署經詳細檢視後，將不再反映現况的調查報告及內容移除」，「所有相關的調查報告及檔案已長期保存，並沒有銷毀」；公眾如欲查閱相關資料，可以向公署提出申請。然而該署今次的做法，是對香港公共問責制度的重大打擊，也損害了申訴專員公署的公信力。

政府在1989年設立申訴專員公署，前稱行政事務申訴專員公署，主要負責調查公眾對公共機構（包括政府部門）的行政失當投訴。2001年，當局修例使申訴專員相對獨立於政府運作。

移除申訴署網站上的報告，影響眾多持份者。首先，這些報告協助政府提高政策執行的效率與效果。例如新上任的官員（如政務主任、行政主任），可迅速從檔案了解公眾關注且歷久不衰的議題，以及政府曾採取的管理方式。其次，這些檔案有助立法會監督政府運作。第三，記者利用申訴專員報告來調查攸關公眾利益的議題。第四，學者運用這些檔案研究公職人員與政治人物的行為，包括如何設定議程、解決公眾問題，以至迴避責任等。學者也利用這些報告編寫真實案例作為教學材料，因其內容詳盡、可靠、具相關性，且提供具體改進建議。此外，公眾期望有一個透明與負責任的政府，而這正有賴透過這些報告來了解當局如何處理投訴。

藉申訴署報告 可判斷政府改進情况

這些報告及當局的相關行動，影響政府聲譽：一方面，我們看到有官員推卸責任、鑽法律漏洞、未能妥善處理意料之外的後果，以及某些棘手問題持續存在；但另一方面，當政府接受報告提出的改進建議，我們能夠看到官員努力改善公共服務，也體現當局履行其公開透明的承諾。

公眾之前一直能夠在公署網站上搜索和閱覽相關調查報告，這有助維護公共利益。鑑於這些報告涉及眾多持份者，當局應確保所有申訴專員報告在公署網站上可以直接和方便地查閱。

我曾經利用有關檔案來撰寫公共行政的教學案例，主要探討跨部門政策協調、缺乏執法及立法漏洞等問題。所涉議題或許看似微不足道，例如在公共場所晾曬衣物、阻塞路邊垃圾桶、隨意棄置建築廢料、街市攤位管理不善，及忽視村屋的非法且潛在危險構築物。報告詳細指出各部門如何推卸責任、不願承擔義務，以及官員與市民如何利用法律漏洞。這些問題困擾居民，並導致市民之間、市民與政府部門之間的摩擦與不滿。

透過這些報告，我們可以判斷政府部門的學習與改進情况，及其對過去所忽視的問題有否更為敏感。若政府確實有改進，這些報告也能夠成為講述香港良好治理故事的基礎。

了解當前施政問題 歷史背景至關重要

如果當局只提供2022/23年度之後的報告，公眾與立法會可能無法得知，某些近期的問題實則由來已久。例如香港的樹木管理問題——在一份仍可查閱的報告中（註），申訴專員指出於2018至2022年間，政府每年平均收到2.4萬宗有關樹木的投訴。這是一個驚人數字。其中，每年有3.3%至5.9%投訴涉及政府部門之間權責的爭議。然而，2016及2019年的兩份相關申訴署報告，已無法在公署網頁查閱。

這些報告顯示樹木管理不善長期困擾公眾。請記住：香港曾經發生行人被倒塌樹木擊斃的事件。要了解當前情况，這些歷史背景至關重要。因此，立法會議員、記者和公眾應該能夠容易且直接地取得這些較早期的報告。

眾所皆知，香港官員建立及維護政府檔案的責任，目前未受明確清晰的法律所約束。因此，是否維護檔案，完全由政府自行決定。全球其他地方皆不會如此運作。公眾問責制及高效行政，需依賴由法律管理的檔案體系，以確保資料清晰、確定、連續及穩定。

政府於2018年一份文件仍宣稱會「盡可能」地尋求對公眾負責、維持公開與透明。因此，這裏有一個可以讓政府輕鬆取得公眾支持的方法——在網站上完整恢復申訴專員報告的檔案，使公眾可以方便地查閱，由此可以消除公眾的不滿（dissatisfaction）。然後，制定並落實《檔案法》，以確保香港的公共治理邁向21世紀現代化。

註：申訴署主動調查報告《有關政府土地上樹木投訴的處理》，2023年7月13日

作者卜約翰（John P. Burns）是港大榮休教授

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