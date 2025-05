羅天恩：香港終院海外法官任命與國際司法對話——比較法視角下的普通法實踐

香港終院任命海外非常任法官的重要考量之一,在於促進香港與其他普通法司法管轄區的國際司法對話(judicial dialogue)。從比較法視角觀察,儘管普通法司法管轄區素來存在援引海外判例的法律傳統,但各地法院在實踐中呈現明顯的類型化差異,依其開放程度可劃分為以下3類。

以美國為代表的司法本土主義

相較其他普通法司法管轄區積極參與國際司法對話的實踐,美國法院系統在此領域的參與度相對有限。這一現象主要源於美國司法體系的獨特憲政理念,即美國法官普遍認為,他們作為美國人民通過憲法授權的公僕,應嚴格遵循本土憲政傳統與本地法律框架,海外司法實踐對美國法律體系的借鑑價值有限。

正如已故美國聯邦最高法院大法官斯卡利亞(Antonin Scalia)在其1996年發表的學術論文所明確指出:「儘管美國最高法院曾短暫參考國際『人權』標準,以判斷某些刑罰形式是否違反了美國憲法第八修正案中有關『不得施予殘酷的、逾常的刑罰』的規定,但這一司法實踐未能形成持久先例,現已被明確摒棄。」

由於美國法律制度秉持司法本土主義,因此雖然美國的法治理念對全球許多司法管轄區產生深遠影響,惟在法律發展過程中,美國法院既少主動援引海外案例(outward citation),海外法院亦鮮有被動援引(inward citation)美國案例,導致美國法律體系與其他司法管轄區在判例參考方面,呈現一定程度的隔閡。

以英國為代表的國際司法借鑑主義

當代比較法學研究表明,自20世紀90年代以來,英國法官逐漸形成一套獨有的司法借鑑實踐規範。於此規範下,法官在案件裁決過程中會策略性地援引海外法律、案例或研究,作為輔助性的法源,以強化其基於英國法律的司法結論,及促進英國法律發展。

以英國侵權法史上的標誌案例Fairchild v Glenhaven Funeral Services [2002] UKHL 22案為例,上議院在確立「放寬因果關係證明標準」,允許僱員只需證明僱主「實質性增加了僱員的傷害風險」即可推定當中因果關係時,不僅深入分析了加拿大、澳洲等普通法國家的類似判例,還廣泛參考德國、奧地利、法國、荷蘭、希臘等大陸法系國家關於僱主責任的法律規定。為支持法院參考外國判案的正當性,兵咸勳爵(Lord Bingham)在判案書指出:「如果英國的裁決違背了人們基本的正義感,而其他司法管轄區的法律(不論其法律傳統為何)顯示,它們有可能作出更合理、更可接受的裁決,則英國原有裁決必須受到更謹慎審查。」

由此可見,英國法官雖習慣以本地法律為判案基礎,但在必要時亦不排斥參考外國法律和案例,以支持其推論和結論。

以加拿大為代表的國際司法適用主義

相較美國的司法本土主義和英國的國際司法借鑑主義,加拿大最高法院在援引外國法律和案例方面,展現出更顯著的開放特徵。加拿大聯邦最高法院前大法官拉福雷斯(Gérard La Forest)曾指出:「加拿大援引外國法律和案例的做法,是出於對比較法方法的真正認可,更希望藉此了解其他司法管轄區如何處理他們正在面對的問題。若各國法院和律師界能夠更多借鑑域外法律資源,必將提升司法實踐的專業水準與實效性。在這個全球依存度日益加深的時代,法律體系與法律從業者之間加強交流共享,實屬應有之義。」

基於以上理念,自1982年《加拿大權利與自由憲章》(Canadian Charter of Rights and Freedoms)頒布後,加國法院開始參考美國相關判例。而在其他法律領域,加拿大則廣泛借鑑英國、美國、英聯邦國家乃至大陸法系國家的司法實踐。甚至在某些普遍認為具有極強的司法管轄區特性的概念,例如申請人資格(standing),加國法院也會根據其國際普遍性,參考外國案例,從而加強其推論的說服力(參見Canadian Council of Churches v Canada (Minister of Employment and Immigration) [1992] 1 S.C.R. 236)。

從比較法角度來看,香港司法體系在引用外國判例方面,展現出比加國更開放的態度;主動引用其他司法管轄區的判例,已成為常規做法。同時,根據筆者之前研究顯示,終院海外非常任法官在促進英國法院引用香港判例方面,發揮了重要作用。此次任命楊偉廉爵士為終院非常任法官,有望進一步推動香港與其他普通法司法管轄區的國際司法對話,鞏固香港作為普通法體系重要成員的地位。

作者是清華大學憲法學博士、香港城巿大學法學院博士後研究員

