林順潮：推進跨境醫療互通融合

這項政策調整對長者而言，是具體回應實際需求的「貼地」措施。在新的試點安排下，有更多居於內地的港人長者可於當地使用香港長者醫療券，得到門診服務及基層照護，減少往返香港的不便，真正做到「家門口看病」，提升就醫獲得感與生活便利度。同時此舉可讓香港長者有多一個選擇，尤其在基層醫療及覆診方面，因內地醫療成本相對香港便宜，他們可選擇在內地就醫減輕自身經濟負擔。根據政府數據，截至今年3月底，已有逾1.3萬人次於內地試點機構使用醫療券，累計交易逾2.4萬宗，反映政策具真實需求與持續推動空間。

推動形成醫療合作新格局

是次新增的醫療機構，多由內地當地營運，與首輪以港人或港資背景機構為主的安排不同。政府已訂立明確準則，並實地視察，確保醫療質素達標。這不僅展示了香港對病人安全的重視，也為兩地在醫療標準、服務模式與制度理念上的磨合創造條件，推動形成「以港為本，兩地銜接」的醫療合作新格局。長遠來看，有助促進粵港醫療資源互補、技術互通，進一步鞏固大灣區作為「健康生活圈」的基礎。

為配合政策實施，電子健康紀錄平台「醫健通」亦發揮關鍵作用。上一批內地醫療機構在使用長者醫療券及醫健通方面，已實踐了很長時間，無論政府或內地醫療機構方面都十分有經驗。現時長者需先登記醫健通，並可透過應用程式主動產生QR code（二維碼），供內地醫生掃描查看其健康紀錄；同時亦可自行上傳內地就診紀錄往醫健通，供香港醫護人員查閱，實現資訊雙向流通。此一病人主導、授權分享的安排，於尊重個人私隱的同時，亦有助醫護人員提升醫療判斷的準確度，減少重複檢查與用藥錯誤，提升醫療質素與效率。醫健通的跨境應用，實為粵港醫療互信與數據治理的一次制度創新，值得未來進一步優化與推廣。

長者安老，醫療先行。長者醫療券試點的擴展不僅是一項便民政策，更體現香港在大灣區建設中主動對接、制度創新的角色。透過跨境醫療服務持續優化，不僅能為港人長者提供多一個選擇，也能夠推動公共服務跨境互通制度化、常態化，為建設宜居、健康的大灣區注入長遠動力。

作者是港區全國人大代表、香港立法會議員

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[林順潮]