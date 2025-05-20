明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林順潮

林順潮：推進跨境醫療互通融合

【明報文章】隨着粵港澳大灣區人口流動日益頻繁，愈來愈多港人選擇在內地安享退休生活。如何保障他們的基本醫療需求，成為近年社會關注焦點。近日特區政府宣布擴大長者醫療券試點計劃，新增珠海、佛山、惠州、江門、肇慶等城市共12間綜合醫療機構參與，標誌着跨境醫療合作邁出更實質一步，對推動兩地醫療融合具重要意義。

這項政策調整對長者而言，是具體回應實際需求的「貼地」措施。在新的試點安排下，有更多居於內地的港人長者可於當地使用香港長者醫療券，得到門診服務及基層照護，減少往返香港的不便，真正做到「家門口看病」，提升就醫獲得感與生活便利度。同時此舉可讓香港長者有多一個選擇，尤其在基層醫療及覆診方面，因內地醫療成本相對香港便宜，他們可選擇在內地就醫減輕自身經濟負擔。根據政府數據，截至今年3月底，已有逾1.3萬人次於內地試點機構使用醫療券，累計交易逾2.4萬宗，反映政策具真實需求與持續推動空間。

推動形成醫療合作新格局

是次新增的醫療機構，多由內地當地營運，與首輪以港人或港資背景機構為主的安排不同。政府已訂立明確準則，並實地視察，確保醫療質素達標。這不僅展示了香港對病人安全的重視，也為兩地在醫療標準、服務模式與制度理念上的磨合創造條件，推動形成「以港為本，兩地銜接」的醫療合作新格局。長遠來看，有助促進粵港醫療資源互補、技術互通，進一步鞏固大灣區作為「健康生活圈」的基礎。

為配合政策實施，電子健康紀錄平台「醫健通」亦發揮關鍵作用。上一批內地醫療機構在使用長者醫療券及醫健通方面，已實踐了很長時間，無論政府或內地醫療機構方面都十分有經驗。現時長者需先登記醫健通，並可透過應用程式主動產生QR code（二維碼），供內地醫生掃描查看其健康紀錄；同時亦可自行上傳內地就診紀錄往醫健通，供香港醫護人員查閱，實現資訊雙向流通。此一病人主導、授權分享的安排，於尊重個人私隱的同時，亦有助醫護人員提升醫療判斷的準確度，減少重複檢查與用藥錯誤，提升醫療質素與效率。醫健通的跨境應用，實為粵港醫療互信與數據治理的一次制度創新，值得未來進一步優化與推廣。

長者安老，醫療先行。長者醫療券試點的擴展不僅是一項便民政策，更體現香港在大灣區建設中主動對接、制度創新的角色。透過跨境醫療服務持續優化，不僅能為港人長者提供多一個選擇，也能夠推動公共服務跨境互通制度化、常態化，為建設宜居、健康的大灣區注入長遠動力。

作者是港區全國人大代表、香港立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林順潮]

上 / 下一篇新聞