狄志遠：走出「牀位思維」——從東京考察看香港安老服務未來方向

「以人為本」與美學融入服務

日本安老服務最令人印象深刻的特點，是真正做到「以人為本」。於Granda Group的院舍，長者不是被動的服務接受者，而是自主決策的個體：他們有權決定自己的興趣活動及參與內容，院舍職員則扮演引導者與支持者角色。這種尊重長者自主權的理念，與香港部分安老院舍仍採用的「機構主導」模式，形成鮮明對比。

更值得注意的是，日本安老服務對「美」的重視。Granda Group院舍不僅於功能上滿足長者需求，更在活動設計、室內佈置到園藝擺設等各方面追求美感。這種對美的追求不是裝飾性質點綴，而是根植於日本文化中的哲學，強調「美」對長者精神生活質素的重要。本港安老服務往往過於注重基本照顧，而忽略環境美學對長者心理健康的影響，這方面值得我們深入思考。

科技應用是日本安老服務另一亮點。於Zenkukai院舍，先進科技的導入使服務效能提高約四成；特別是夜間監察系統，在大幅減少值班人手的同時，確保院友安全及監測狀况。面對勞動力短缺的挑戰，香港安老服務同樣要更積極擁抱科技，實現「科技養老」的轉型。

最令我驚喜的發現，是日本安老服務的產業化發展。France Bed展示了長者器材租用產業與長期養老保險的緊密結合，形成完整產業鏈。特別值得一提的是「照顧個案主任」（care manager）這專業角色：他們協調長者需求、醫護人員及設備供應商，向長者提供整合式服務。這種產業化思維對港而言頗陌生，但潛力巨大。

科技的投入為安老服務產業化提供了可能性，也使之成為具吸引力的投資領域。於日本，安老服務已不僅是社會福利事業，更是充滿活力的新興產業，吸引大量資金和人才投入。相比之下，本港安老服務仍主要依賴政府資助，產業化發展的潛力尚未充分釋放。

最令人感慨的是，日本安老服務業吸引了眾多年輕專業人才。無論是醫護人員、科技研發人才還是前線工作人員，年輕人的參與為行業注入活力。相較之下，香港安老服務常被視為「夕陽行業」，很難吸引年輕人加入，導致人才短缺和服務質素參差。

人才培養與政策規劃

要實現香港安老服務的質素提升和產業化發展，我認為必須從政策層面入手，建立長遠的長者照顧政策框架及融資機制。日本的長期養老保險制度，為安老服務提供了穩定資金來源，形成良性循環。香港在這方面明顯存在不足，亟需全面規劃。

面對人口老化的嚴峻挑戰，本港安老服務發展不能僅停留於增加資源和牀位的思維上，而應從日本經驗汲取智慧，探索更具創新性的發展路徑。通過服務理念的轉變、科技應用、產業化的推進和人才培養，香港安老服務定能走出一條兼顧社會和經濟效益的可持續發展之路。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]