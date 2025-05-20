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歐陽五

歐陽五：中美鏖戰：火尖槍對壘鐵幕

【明報文章】瑞士日內瓦會談，關稅戰拆彈；後勢如何走，道仍阻且長。

中美關稅角力的日內瓦回合，以雙方暫時互降115個百分點關稅、建立經貿磋商機制等舉措，將近乎崩盤的中美經貿拉回理性軌道。停擺月餘的中美航運，回歸繁忙。但該階段性的成果，絕非預示美國對華緩和的開端，其背後隱含着美國關稅鐵幕的權宜與算計。同時，華盛頓新一波對華科技鐵幕也接踵而至。中美真正的鏖戰，即將開局。

經貿協議背後 有多個風險點

中美日內瓦會談避免中美經貿「硬脫鈎」，但「臨時協議」背後有多個風險點值得警惕。

從5月14日開始，美國對華關稅從145%降到30%。綜合考量，美國對華平均關稅實際高達50%以上，一些技術含量高的中國輸美產品尚有競爭力，惟替代性強、薄利多銷的商品門類則高度承壓，拷問中國外向型經濟模式。跨境電商關切的小額包裹關稅政策，從價稅從120%降至54%，從量稅維持每件100美元。

「毛毛雨般」的策略緩和，對中國電商業者來說聊勝於無，更大程度是美國為後續談判繼續要價的權宜之計。當前中美貿易業者搶單囤單，毋寧說是在為「更糟變數」搶90天窗口期。

美國此番關稅調整大鬆口，是此一時彼一時，受到現實通脹壓力、美債6月到期壓力、美國國會中期選舉即將開跑壓力等所擾動。若經90天過渡期短暫修復，眼前危機紓解，特朗普政府或再掀桌子。

特朗普已施壓，90天大限一過，美中若未達成長期協議，關稅會重新大增。他還無視中國市場准入進程，開出「全面開放中國市場」要價單，被指欲藉關稅籌碼撬動中國資本市場全面開放，再次印證其綑綁交易術。這樣的交易陷阱、「雙標」指摘，料貫穿中美磋商全程，需謹防入套。近日還曝出英美貿易談判疑拿中國利益做交易的私相授受，更需提防反擊，揭批現代國際交往中的非道德傾向。

倘說經貿領域貌似緩和、實則暗流湧動，那麼以晶片為代表的高科技領域，正經歷風暴席捲。美國近日下令對華為昇騰晶片實施全球禁令，警告使用美國晶片訓練中國AI（人工智能）模型存在風險。美國欲將更多中國晶片製造商列入出口管制實體清單，這一幕與美國過去施壓盟友禁用中國通訊設備的手法如出一轍，意在以「長臂管轄」等單邊方式構築科技鐵幕，扼殺中國科技，阻斷正常國際合作，為美國AI發展護航。

兩國角力 必涉及全方位博弈

中美長期鏖戰，必是涉及關稅、市場准入、產業政策、知識產權、科技，甚至金融、規則的全方位博弈。關稅僅是美國牌桌上一個籌碼；關稅疊加其他籌碼的組合，此後愈發高頻。中國在首個回合裏，以奉陪到底的勇氣打下關稅「上甘嶺戰役」，打破「只許美國說了算」的規則主導權，輿論中不乏將中國比作反抗強權、火遍全球的英雄哪吒。下面回合裏，中國既要抓住難得的緩衝窗口期鞏固成果，又要洞察海面下的冰山，謀長謀遠，甩好手中的火尖槍。

歷史的智慧往往具穿透力，也與現實形成對照呼應。上世紀70年代，面對國際形勢變化和中國生存困境，老一輩政治家提出「深挖洞，廣積糧，不稱霸」的反霸凌策略。深挖洞，即做好應戰反制準備；廣積糧，即立足國內生產，推動經濟自給自足良性循環；不稱霸，即對外展示中國渡己渡人、友好和平的交往原則。據此，中國從長短、內外多個維度拓展了戰略縱深，積澱了中國「不惹事也不怕事」的底氣。

今天面對相似境遇，中國同樣以短期即時反制（稀土等反制王牌）、長期苦練內功（內需主導型經濟改革）、外圍團結合作（多元化佈局）的組合打法運籌帷幄。如同哪吒手握那柄可長可短、可攻可守的多變火尖槍，鬥出自己的乾坤。

不確定時代裏 主動權代表真正實力

據筆者觀察，日內瓦回合後，中國上下保持冷靜，集中力量幹事的取向一以貫之。對內，5月15日國務院會議再次凝聚共識：中國發展戰略聚焦做強國內大循環，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性，對冲國際循環的不確定性。一段時間以來，以舊換新促消費力度加碼、科技再貸款擴容、釋放降準降息利好、出口轉內銷定向扶持等配套政策，持續涵養中國企業競爭力和中國內需基本盤。

對外，「你打你的關稅戰，我建我的朋友圈」——從拉美到東南亞、日韓、非洲，中國合縱連橫，以捍衛自由貿易、多邊主義的反霸先鋒形象，深化雙邊或區域貿易機制，與廣大非美地區深化供應鏈聯結、「南南」科創合作，共享更多開放合作果實。

以筆者所了解的一些大型外貿企業，歷經2018年和本輪關稅戰，率先實現貼牌生產與自有品牌研發營運兩條腿走路；從依賴美國消費大市場，向開拓非美市場轉型；依託國內電商平台營運模式，撐起營銷半壁江山。在不確定性彌漫的時代，主動權代表真正的實力；擺脫發展路徑依賴、強大自身，才有主動權。於國於企，皆是如此。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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