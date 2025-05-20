劉暢、張欣宇：網約車規管落地 的士改革並行不悖

網約車在港已存在10年之久，儘管一直處於法律灰色地帶，但其便捷、高效、舒適服務早已深入民心。根據此前媒體調查顯示，逾九成受訪市民對網約車表示支持，認為其司機的態度和服務質量都遠勝傳統的士。可以說，網約車的出現和發展，切實滿足了香港市民對個性化、高品質出行服務的需求。

然而網約車的規管問題，始終處於「只聞樓梯響，不見人下來」狀態。往屆政府不斷表示要「繼續探討」，卻遲遲未能拿出具體行動方案。此次陳美寶局長明確指出，網約平台與的士改革不能割裂，必須雙線並進，無疑是一個積極信號。從「繼續探討」轉向「落地推行」，展現出施政的新魄力，值得肯定。

陳美寶局長提出「網約車與的士改革不能分割」，這一思路值得肯定。部分的士業界常常視網約車平台公司為敵，卻看不到平台的背後，其實牽動數以十萬計市民的合情合理出行需求和選擇意願。的士政策始終屬公共政策，倘脫離民意，甚至藐視民意，對整體的士業界，包括很多兢兢業業的前線司機，甚至牌照資產持有人來說，只會有害無利。

「雙線改革」邏輯：競爭不是零和博弈

誠然，香港新方向一貫支持網約車發展，認為這能夠對本港交通服務帶來創新活力。然而我們同樣認為，傳統的士行業之可持續發展亦至關重要。畢竟，的士服務作為公共交通體系的重要一環，服務質量不僅關乎市民日常生活，更直接影響香港作為國際大都會的城市形象。正如局長所言，的士是重要持份者，不能置之不理。

事實上，數據已證明兩者並非你死我活的零和博弈：2009至2023年間，儘管網約車在港所佔市場份額逐年增加，同期前線的士司機淨收入佔比卻節節上升。這說明競爭的出現，反而加強了的士司機議價能力。而網約車創造的「增量市場」更證明，市民出行需求遠未被傳統服務滿足。的士業長期存在之拒載、濫收費、服務差等問題，根源在於牌照制度僵化與監管失效。引入競爭，可迫使的士行業從「躺着賺錢」轉向「靠服務贏市場」。

冀當局以民為本 形成健康有序市場環境

從世界各地經驗來看，兩者之間良性競爭反而能夠促使整個市場的服務質量提升，尤其是能夠更好平衡動態的供求關係。網約車以共享方式，為的士提供高峰期和偏遠地區的運力補充，憑藉大數據、移動支付等創新技術，提供便捷、高效服務體驗；而的士業界亦可透過引入手機程式預約、電子支付、車廂監控等科技，快速彌補服務不足，提升服務的現代化水平。雙方互相借鑑和補充，形成健康有序的市場格局，才是真正符合市民利益的理想局面。

我們期待在陳美寶局長帶領下，運輸及物流局能秉持「以民為本」施政理念，在制訂具體政策時充分考慮市民實際需求和業界合理關切，最終形成一個兼顧各方利益的健康有序市場環境。

作者劉暢是香港新方向總召集人，張欣宇是立法會（新界北）議員、立法會鐵路事宜小組委員會主席、香港及英國特許工程師、香港新方向成員

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[劉暢、張欣宇]