明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
聞正聲

聞正聲：香港經濟表現穩中向好 擴朋友圈應對外圍挑戰

【明報文章】特區政府剛公布今年首季經濟表現，本地生產總值與去年同期比較上升3.1%，其他經濟表現指標亦持續向好，反映香港經濟正穩步復蘇。面對當前國際不甚穩定的政經局面，香港作為細小而開放型的經濟體，能有如此表現實屬難得，既代表政府「拼經濟、搶人才」施政方向正確，亦顯示只要堅持積極融入國家發展大局，香港定能闖出一片天。

首季經濟穩健擴張

金融市場有序復蘇

上周政府發表《2025年第一季經濟報告》，數據顯示香港經濟今年首季穩健擴張。對外貿易方面，受外部需求大致持續，及預期美國關稅在4月初大升令部分貨物提前付運所支持，今年首季香港整體貨物出口升8.4%；而受惠於訪港旅客增加和跨境運輸量增多，及跨境金融和集資活動顯著增加，本港服務出口與去年同期比較亦升6.6%。

至於私人消費，則繼續受到市民消費模式改變持續影響，私人消費開支按年錄輕微跌幅。第一季實質本地生產總值按年擴張3.1%，較上一季升幅有所加快。失業率、就業不足率則分別維持於3.2%和1.1%的低水平，意即接近全民就業。

在各行業中，金融業增長勢頭尤其良好。隨着外圍環境不利因素和不確定性略為減輕，加上內地經濟繼續穩步增長，香港金融市場近期表現非常不俗。以首次公開募股（IPO）為例，香港IPO市場持續回暖。根據港交所數據，今年首4個月有19家新上市公司，較去年同期的15家上升27%；同期IPO集資金額213億元，較去年同期79億元增170%。而截至4月底，排隊來港上市企業就已經逾130家。繼內地飲食業巨企蜜雪集團和滬上阿姨等先後在港上市，即將在港正式上市、為全球最大電動車電池製造商的內企寧德時代，據悉公開發售部分錄得151倍超額認購，起始集資規模達300多億港元；若連同行使超額配售權，集資額可高達400多億港元，有機會成為今年全球最大規模IPO。

金融市場有序復蘇，可見早前的起起落落乃市場常態。香港既有中央支持，加上本身條件和優勢，國際金融中心的領先地位與實力獲不同國際機構充分肯定。今年3月發布的《全球金融中心指數》，香港總排名維持全球第三位，並在亞太區繼續居首，可見那些指香港是「金融中心遺址」的「唱衰」論根本站不住腳。

訪港旅客 全面回升

除了金融和股票市場，啟德體育園啟用，香港接連上演多項盛事及節慶活動，旅遊業亦持續暢旺。旅發局日前公布，今年4月初步訪港旅客達384萬人次，較去年同期升13%。旅發局指出多個客源市場增長勢頭持續，台灣、日本、韓國、菲律賓、印尼訪港旅客人次均較去年同期漲逾20%；澳洲訪港旅客更錄得逾30%顯著增長。累計今年1至4月，訪港旅客達1600萬人次，按年增一成。

訪港旅客量增加，證明政府大力推動「盛事經濟」和「無處不旅遊」的工作漸見成效。更重要的是，內地、短途及長途市場旅客按年都錄得雙位數增幅，反映香港真真正正做到「丁財兩旺」。

深化國際交往合作

全力應對外圍挑戰

美國向全球發動關稅戰，令國際貿易環境和平衡受到極大衝擊。雖然香港經濟表現非常不俗，加上關稅戰近日亦似有緩和，但特區絕不能掉以輕心，必須時刻留意外圍環境變化，適時調整政策和策略，更要繼續低頭密步，不斷擴大香港的國際朋友圈。

特首李家超剛完成任內第二次中東訪問，達成共59項合作備忘錄和協議；加上首度率領內地企業「出海」，充分發揮香港在「一國兩制」下的內聯外通優勢，做好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。今次中東之行的收穫無疑十分豐碩，相信特區政府未來在合適時間，定會再有類似出訪安排，既為香港、內地商界及專業服務搶找機遇，亦為香港帶來更多可觀及優質的境外投資，支持香港經濟持續發展。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[聞正聲]

上 / 下一篇新聞