閻小駿：香港——在時代浪潮中續寫傳奇

回溯歷史，港英殖民統治時期的香港曾背負沉重枷鎖。19世紀中葉鴉片戰爭強行撕裂舊中國國門，香港淪為西方殖民者掠奪巨額財富的跳板。馬克思筆下「黑色貿易」的血淚，使這座城市早期的「繁榮」浸透着屈辱。但歷史的弔詭之處在於，這種被動捲入全球化的開端，卻意外地讓香港成為連接東西方世界的重要樞紐。

1997年7月1日中國政府恢復對港行使主權。這不僅是五星紅旗升起的莊嚴時刻，更是一場文明的重塑。回歸後的香港，在一國兩制框架下展現驚人生命力——法治傳統與自由市場得以延續，中華文化的根脈與國際化視野深度交融。

街頭巷尾，粵語與英語的對話從未停歇，茶餐廳煙火氣與金融大廈玻璃幕牆相映成趣。這座城市既保留着嶺南騎樓的古韻，又吸納全球前沿的創意，成為世界眼中獨一無二的「混血之城」。這種特質讓香港既是中國對外開放的窗口，又是文明互鑑橋樑，於全球化進程中始終扮演不可替代的角色。

世局動盪 香港能以柔韌身段解危

經濟的蓬勃脈動，是香港立足世界高地的根基。作為國際金融、貿易與航運中心，香港以自由港的胸襟擁抱世界——跨國企業的區域總部在此林立，國際規則與內地機遇在此碰撞，催生出「超級聯繫人」獨特生態。

當全球經濟格局動盪，香港能以柔韌身段化解危機：面對貿易摩擦，她深化與東南亞、中東的新興紐帶；遭遇產業鏈重構，她轉身投入綠色金融與科技創新浪潮。這種應變之道既源於普通法體系下的制度彈性，更得益於背靠祖國的堅實後盾。粵港澳大灣區的藍圖，令香港的內聯外通專長與珠三角的製造動能無縫銜接，於區域協同中開闢更廣闊天地。

文化的融合力，賦予香港超越物質層面的精神高度。這裏是功夫電影的誕生地、粵語金曲的靈感源、巴塞爾藝術展的亞洲主場。西九文化區的現代藝術館與傳統戲棚並肩而立，街頭塗鴉與書法攤檔共享同一片天空。多元共生的文化氣質，孕育出影響幾代華人的符號資源——從李小龍的武者之魂到王家衛的都市寓言，香港始終以獨特敘事參與人類文明對話。而深植市井的「獅子山精神」，更成為社會韌性的靈魂：無論面對怎樣的時代考驗，港人總能以務實與團結，在危機中開出新路。

當全球地緣政治暗流湧動，香港以法治基石與專業服務築起「避風港」；當世界對華認知充滿雜音，香港以中西合璧的智慧搭建理解之橋。即便面對住房、養老等普遍困擾全球資本主義社會的社會經濟深層矛盾，這座城市依然在探索中前行——北都藍圖描繪安居願景，創新科技產業為青年提供逐夢舞台。這些努力，讓香港的繁榮真正扎根於人的全面發展。

香港的特殊價值

當前全球地緣政治格局正經歷深刻調整，中美關係動態尤為關鍵。近期中美日內瓦經貿會談達成重要共識，不僅緩解兩國貿易戰緊張態勢，也為全球市場注入穩定性。中美戰略博弈與突破，本質映照着中華民族謀勢佈局的深邃智慧。這份直面變局的底氣，既源自科技創新與制度開放的厚積薄發，更彰顯香港這個「超級轉換器」的特殊價值——她以獨特的國際化基因與制度優勢，在國家經略全球的棋局裏，悄然鋪就抵禦風浪的戰略縱深。

面對技術封鎖的陰雲籠罩全球，香港的國際一流科研網絡與知識產權體系，化作破局的關鍵鎖鑰。從河套深港科創合作區的實驗室群，到香港首個自主研發的人工智能大語言模型HKGAI V1，這片土地既吸引全球頂尖智慧匯聚，又為內地企業架起對接國際研發力量和標準的橋樑，產生推動新質生產力向前邁進的可喜能量。

香港的不可替代性，還在於將國際通用的普通法合規體系，轉化為中國技術對接全球的戰略接口：既能把矽谷的尖端算法導入粵港澳大灣區智能製造體系，又能推動北斗導航等中國標準、借助香港仲裁機制拓展至東盟市場。這種「技術引進」與「標準輸出」的雙向通道，使香港成為全球創新鏈整合的關鍵推動力量。

同時，香港作為中西規則「銜接器」，亦持續為國家探索制度型開放提供先行樣本。從數據跨境流動的監管創新，到ESG（環境、社會和管治）標準的國際互認，這些在維港兩岸孕育的規則試驗，正逐步昇華為中國參與全球治理的話語權。

當國際金融市場因美元波動出現動盪，香港作為重要的人民幣離岸中心，發揮着穩定市場信心的關鍵作用。債券通、理財通等金融渠道聯通設計，既為跨境資金流動開闢更順暢路徑，也為應對外部政策變化提供靈活調節空間。本港金融專業服務更推動內地產業升級：新能源汽車企業借助綠色金融工具，發行獲國際認可的環保債券；科企則透過跨境合作突破技術發展瓶頸。這些實踐探索，正從不同層面築牢中國經濟應對風險的系統韌性。

香港的特殊使命

於變亂交織的國際格局，香港戰略能量的迸發，深植於一國兩制的制度沃土。外部勢力意圖扭曲香港角色，國家的全局擘畫則始終清晰——《港區國安法》在法治層面築牢國安底線，徹底扭轉「不設防」的歷史困境；完善選制，夯實「愛國者治港」，使這座城市擺脫紛擾，將法治優勢精準嵌入國家發展經緯；深化粵港澳大灣區協同，令本港金融、法律和科創資源，與珠三角製造生態產生「化學反應」。歷史正在見證，當香港的專業精神與國家意志深度融合，其能量早已超越地理局限，而成為撬動大國博弈的戰略槓桿。

回望來時路，香港的特殊使命愈發明晰：她既是抵禦風浪的「防波堤」，更是開拓新局的「瞭望塔」。面對中美競合的新常態，香港以百年淬煉的國際化底蘊，為國家戰略注入獨特動能，既用普通法體系的確定性對冲單邊主義、保護主義的無常，又以文化交融的包容性消解文明衝突對抗。維港的潮聲裏，東方智慧與西方規則在此激盪融合，奏響新時代「國家所需，香港所長」的戰略交響。

歷史的高處，從不是靜止的巔峰。從被迫開放的港口到自主創新的樞紐，從轉口貿易的驛站到文明對話平台，香港每次轉身都在詮釋「變與不變」的哲學：變的是與時俱進的發展策略，不變的是「背靠祖國，聯通世界」的赤子之心；變的是產業形態迭代升級，不變的是中西交融開放基因。今天的維港兩岸，既有金融巨擘的資本博弈，也有初創團隊的激情碰撞；既有國際畫廊的藝術盛宴，也有街市攤販的市井溫情。這種多維度生命力，正是香港在時代變局裏續寫傳奇的動能源泉。

當世界仍在爭論文明衝突的命題，香港早已用百年實踐給出答案——真正的文明高地，從不是單一價值的獨白，而是多元共生的和鳴。這座城市以海納百川的胸襟證明：立足一脈相承的中華文化根基，擁抱八面來風的人類文明精華，便能保持與時代潮流同頻共振，成就屹立於歷史高處的偉大都會。未來的香港必將繼續以這種包容、堅韌與創新基因，在民族復興與全球變革的交響中，奏響屬於自己的華彩樂章。

作者是港大中國制度研究中心總監

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[閻小駿]