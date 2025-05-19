明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁文輝

梁文輝：隨想二三事——新教宗的起步

【明報文章】69歲的新任教宗良十四世（原名Robert Prevost）來自美國芝加哥，是一位具豐厚國際工作歷練的傳道人。他很大部分牧民生涯都在南美度過，自身有美國和秘魯雙重國籍，並於秘魯晉升主教。也因其有美國國籍，以致當選後引起一些猜疑：作為第一個當選教宗的美國人，他之後的施政會否受到外部干擾，成為外國爭相遙控的棋子？

歷史上外部勢力影響教皇選舉的先例

先從歷史上外部勢力影響教皇選舉說起。這在教會史上，案例比比皆是，而最昭彰的是存在久遠的王室「排除權」。「排除權」（ius exclusivae；也因其作用稱為「教宗否決權」）是歐洲幾個天主教君主國聲稱擁有的否決教宗候選人的權利。儘管從未得到天主教會正式承認，但法國、西班牙、神聖羅馬帝國和奧地利的君主，在不同時期都宣稱擁有這項權利，並透過王室樞機主教（cardinale della corona）向選舉教宗的秘密會議（conclave）傳達旨意，宣示某名教宗候選人不適合當選。從17世紀到20世紀初，王室樞機主教頻繁在秘密會議期間代表其君主行使這特權。

因「排除權」之名直接干擾教宗選舉的，最後兩次發生於1878和1903年。前者由法國牽頭，反對初選投票領先的Cardinale Bilio參選（是次由後來的良十三世當選）。是年，法國已是第三共和，但仍追溯其帝國時期的特權。後者是奧地利國王Franz Joseph I，也是最後一個試圖行使「排除權」的君主。他主張剔除同樣初選投票領先的Cardinale Rampolla，惟最終被秘密會議拒絕。不過Rampolla最終也敗給後來的庇護十世（Pius X；原籍Regno Lombardo-Veneto，當年是奧地利在意大利北部的一個行省）。

為限制外國君主的干擾，1903年當選教宗的庇護十世於1904年1月20日頒布宗座憲章《對我們的承諾》（Commissum Nobis），敕令明確禁止這種做法——規定禁止樞機主教攜帶「排除權」物件，違者將被絕罰，以防止任何國家元首以任何藉口干預或干涉樞機主教會議。這項規定現已成為每名新任樞機主教的誓言，以及樞機會議規則的一部分。

1903年以來，沒有任何國家公開試圖行使這項權利。法國於1870年建立第三共和；第一次世界大戰後，德意志帝國和奧匈帝國被廢除；西班牙成為共和國，最後成為君主立憲制國家。不過，這也不能完全避免某些國家領導人以其他方式干擾的意圖。

早前於梵蒂岡參加教宗方濟各葬禮期間，法國總統馬克龍在羅馬法國大使館與4名即將出席秘密會議的法國樞機舉行會談。另外早些時侯，他也跟聖艾智德團體（Sant'Egidio）創始人里卡迪（Andrea Riccardi）共晉晚餐。聖艾智德是意大利甚具影響力的非政府組織，以其對社會弱勢群體慈善工作及海外和平使命而聞名；其創始人在教會內外均有豐厚人脈（其在香港好像有個小分會），與各樞機選舉人稔熟。馬克龍此舉引起意大利各大主流媒體轟動，人們紛紛猜測他可能試圖仿效以往做法，影響下一任教宗的選擇。

但畢竟今天的互聯網社會，容不下能夠引起無限遐思的動靜。規矩已定，教廷是絕不會再容忍外圍的干預。

體制內外的例外

有規矩當然會有例外。1978年，波蘭人Karol Wojtyła當選第264任教宗，取名若望保祿二世（John Paul II），是455年來首位非意大利人的教宗。是時波蘭全國掀起反政府的群眾運動，一般評論都相信外來因素對該次選舉有一定影響，其中美國通過媒體的影響力功不可沒。日後這位天主教領導人助力將波蘭社會主義政權送上終結之路，也影響了蘇聯之後的崩潰。惟值得注意的是，這裏沒有直接干預，只是低調的意願，支持一名反蘇的東方斯拉夫人。

這裏順帶提一下：美國當時在列根政府治下，其對若望保祿二世的明確反共立場甚感欣喜，這也促使美國與梵蒂岡—— 一個最強的超級大國與另一個全世界最小國家——於1984年正式建立外交關係。中情局時任局長William Casey曾多次前往羅馬與教宗會面，並向他簡報共產主義世界勢態。一份解密的中情局報告，詳細記錄了1986年1月美國情報代表向羅馬教廷官員就列根的戰略防禦計劃（一個備受爭議的導彈防禦系統，媒體稱作「星球大戰」）所做的機密簡報，突顯了列根政府看重羅馬教廷在世界事務中配合美國的重要。此外，中情局也利用天主教網絡向波蘭團結工會輸送資金。

美國傳統保守派與教廷的角力

2018年8月25日，前駐美宗座大使維加諾（Carlo Maria Viganò）發表了一封長達11頁的信，指摘教宗方濟各和其他高級教會官員隱瞞對麥卡里克樞機（Cardinal Theodore McCarrick；2001至2006年任華盛頓總主教）性行為不端的指控。維加諾表示，前教宗本篤十六世生前針對麥卡里克的指控對後者施以懲罰，但方濟各沒認真執行，且任命麥卡里克為重要顧問，因此維加諾呼籲方濟各辭職。

維加諾是一名意大利傳統保守大主教和陰謀論者，曾於2011至2016年擔任駐美宗座大使。該次事件是極不尋常的內部爭議，矛頭直指教宗，其嚴重性可導致分裂（其後此公也因分裂罪被絕罰）。這事件直接導致法國《十字報》常駐梵蒂岡通訊員Nicolas Seneze於2019年出版《美國如何更換教宗》（Comment l'Amérique veut changer de pape）一書。此書是他長期調查的結果，講述從特朗普第一屆政府開始，美國傳統保守壓力團體不滿方濟各對美國新自由資本主義的批判、對死刑的譴責、對同性戀的容忍開放，結論是密謀如何推翻他們認為太開放、太「不尊祖訓」的教宗，並為「後方濟各」時代做好準備。維加諾長11頁的信，大部分就是闡述同性戀的遺害，以及對方濟各的強力譴責。

很難證實這些壓力團體有沒有官方的間接參與，且單就性侵事件而言，很多原始文案均難以取得，加上當事人麥卡里克樞機已於今年4月離世。最後只能補充一點：麥卡里克曾多次往返中國，與愛國教會及2018年之前未被教宗承認的主教有良好交往。

對新教宗的願景

新教宗取名良十四世，有可能的是，他嘗試將自己與前教宗良十三世聯繫起來，後者從1878到1903年在位。筆者認為，良十三世最有指導性的書信，是1891年5月15日發表的通諭《新事物》（Rerum Novarum）。《新事物》探討了勞動與資本、政府與公民之間關係及相互的權利和責任，譴責當時佔主導地位的兩極思想流派——階級鬥爭社會主義與自由放任資本主義；同時提出一種人道、合理的替代方案：需要在一定程度上改善大多數工人階級所遭受的不公正苦難和不幸。通諭支持勞工組織工會的權利，拒絕放任的資本主義擴張，並宣稱國家的角色是透過保護人民權利來促進正義，而教會必須就各社會問題提供意見、引導正確的社會原則，確保階級和諧，平息階級衝突。

良十三世在位的25年，跨越了19世紀末和20世紀初，這段期間湧現很多新事物，同時也要面對與現代性相關的矛盾。他希望鼓勵教會融入現代化，並掌握當前的社會和經濟問題脈絡。

教宗良十四世現在面對的時代，與百多年前的景象無大差別——同樣的戰爭，同樣的貧窮，多了越境的難民，及一個看不見盡頭的高科技發展。外圍影響教會的勢力，因社會監督而逐漸消弭，但現在教會於這新時代如何定位，將是一個艱難挑戰。

作者是自由撰稿人，長居法國

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁文輝]

上 / 下一篇新聞