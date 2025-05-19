梁文輝：隨想二三事——新教宗的起步

歷史上外部勢力影響教皇選舉的先例

先從歷史上外部勢力影響教皇選舉說起。這在教會史上，案例比比皆是，而最昭彰的是存在久遠的王室「排除權」。「排除權」（ius exclusivae；也因其作用稱為「教宗否決權」）是歐洲幾個天主教君主國聲稱擁有的否決教宗候選人的權利。儘管從未得到天主教會正式承認，但法國、西班牙、神聖羅馬帝國和奧地利的君主，在不同時期都宣稱擁有這項權利，並透過王室樞機主教（cardinale della corona）向選舉教宗的秘密會議（conclave）傳達旨意，宣示某名教宗候選人不適合當選。從17世紀到20世紀初，王室樞機主教頻繁在秘密會議期間代表其君主行使這特權。

因「排除權」之名直接干擾教宗選舉的，最後兩次發生於1878和1903年。前者由法國牽頭，反對初選投票領先的Cardinale Bilio參選（是次由後來的良十三世當選）。是年，法國已是第三共和，但仍追溯其帝國時期的特權。後者是奧地利國王Franz Joseph I，也是最後一個試圖行使「排除權」的君主。他主張剔除同樣初選投票領先的Cardinale Rampolla，惟最終被秘密會議拒絕。不過Rampolla最終也敗給後來的庇護十世（Pius X；原籍Regno Lombardo-Veneto，當年是奧地利在意大利北部的一個行省）。

為限制外國君主的干擾，1903年當選教宗的庇護十世於1904年1月20日頒布宗座憲章《對我們的承諾》（Commissum Nobis），敕令明確禁止這種做法——規定禁止樞機主教攜帶「排除權」物件，違者將被絕罰，以防止任何國家元首以任何藉口干預或干涉樞機主教會議。這項規定現已成為每名新任樞機主教的誓言，以及樞機會議規則的一部分。

1903年以來，沒有任何國家公開試圖行使這項權利。法國於1870年建立第三共和；第一次世界大戰後，德意志帝國和奧匈帝國被廢除；西班牙成為共和國，最後成為君主立憲制國家。不過，這也不能完全避免某些國家領導人以其他方式干擾的意圖。

早前於梵蒂岡參加教宗方濟各葬禮期間，法國總統馬克龍在羅馬法國大使館與4名即將出席秘密會議的法國樞機舉行會談。另外早些時侯，他也跟聖艾智德團體（Sant'Egidio）創始人里卡迪（Andrea Riccardi）共晉晚餐。聖艾智德是意大利甚具影響力的非政府組織，以其對社會弱勢群體慈善工作及海外和平使命而聞名；其創始人在教會內外均有豐厚人脈（其在香港好像有個小分會），與各樞機選舉人稔熟。馬克龍此舉引起意大利各大主流媒體轟動，人們紛紛猜測他可能試圖仿效以往做法，影響下一任教宗的選擇。

但畢竟今天的互聯網社會，容不下能夠引起無限遐思的動靜。規矩已定，教廷是絕不會再容忍外圍的干預。

體制內外的例外

有規矩當然會有例外。1978年，波蘭人Karol Wojtyła當選第264任教宗，取名若望保祿二世（John Paul II），是455年來首位非意大利人的教宗。是時波蘭全國掀起反政府的群眾運動，一般評論都相信外來因素對該次選舉有一定影響，其中美國通過媒體的影響力功不可沒。日後這位天主教領導人助力將波蘭社會主義政權送上終結之路，也影響了蘇聯之後的崩潰。惟值得注意的是，這裏沒有直接干預，只是低調的意願，支持一名反蘇的東方斯拉夫人。

這裏順帶提一下：美國當時在列根政府治下，其對若望保祿二世的明確反共立場甚感欣喜，這也促使美國與梵蒂岡—— 一個最強的超級大國與另一個全世界最小國家——於1984年正式建立外交關係。中情局時任局長William Casey曾多次前往羅馬與教宗會面，並向他簡報共產主義世界勢態。一份解密的中情局報告，詳細記錄了1986年1月美國情報代表向羅馬教廷官員就列根的戰略防禦計劃（一個備受爭議的導彈防禦系統，媒體稱作「星球大戰」）所做的機密簡報，突顯了列根政府看重羅馬教廷在世界事務中配合美國的重要。此外，中情局也利用天主教網絡向波蘭團結工會輸送資金。

美國傳統保守派與教廷的角力

2018年8月25日，前駐美宗座大使維加諾（Carlo Maria Viganò）發表了一封長達11頁的信，指摘教宗方濟各和其他高級教會官員隱瞞對麥卡里克樞機（Cardinal Theodore McCarrick；2001至2006年任華盛頓總主教）性行為不端的指控。維加諾表示，前教宗本篤十六世生前針對麥卡里克的指控對後者施以懲罰，但方濟各沒認真執行，且任命麥卡里克為重要顧問，因此維加諾呼籲方濟各辭職。

維加諾是一名意大利傳統保守大主教和陰謀論者，曾於2011至2016年擔任駐美宗座大使。該次事件是極不尋常的內部爭議，矛頭直指教宗，其嚴重性可導致分裂（其後此公也因分裂罪被絕罰）。這事件直接導致法國《十字報》常駐梵蒂岡通訊員Nicolas Seneze於2019年出版《美國如何更換教宗》（Comment l'Amérique veut changer de pape）一書。此書是他長期調查的結果，講述從特朗普第一屆政府開始，美國傳統保守壓力團體不滿方濟各對美國新自由資本主義的批判、對死刑的譴責、對同性戀的容忍開放，結論是密謀如何推翻他們認為太開放、太「不尊祖訓」的教宗，並為「後方濟各」時代做好準備。維加諾長11頁的信，大部分就是闡述同性戀的遺害，以及對方濟各的強力譴責。

很難證實這些壓力團體有沒有官方的間接參與，且單就性侵事件而言，很多原始文案均難以取得，加上當事人麥卡里克樞機已於今年4月離世。最後只能補充一點：麥卡里克曾多次往返中國，與愛國教會及2018年之前未被教宗承認的主教有良好交往。

對新教宗的願景

新教宗取名良十四世，有可能的是，他嘗試將自己與前教宗良十三世聯繫起來，後者從1878到1903年在位。筆者認為，良十三世最有指導性的書信，是1891年5月15日發表的通諭《新事物》（Rerum Novarum）。《新事物》探討了勞動與資本、政府與公民之間關係及相互的權利和責任，譴責當時佔主導地位的兩極思想流派——階級鬥爭社會主義與自由放任資本主義；同時提出一種人道、合理的替代方案：需要在一定程度上改善大多數工人階級所遭受的不公正苦難和不幸。通諭支持勞工組織工會的權利，拒絕放任的資本主義擴張，並宣稱國家的角色是透過保護人民權利來促進正義，而教會必須就各社會問題提供意見、引導正確的社會原則，確保階級和諧，平息階級衝突。

良十三世在位的25年，跨越了19世紀末和20世紀初，這段期間湧現很多新事物，同時也要面對與現代性相關的矛盾。他希望鼓勵教會融入現代化，並掌握當前的社會和經濟問題脈絡。

教宗良十四世現在面對的時代，與百多年前的景象無大差別——同樣的戰爭，同樣的貧窮，多了越境的難民，及一個看不見盡頭的高科技發展。外圍影響教會的勢力，因社會監督而逐漸消弭，但現在教會於這新時代如何定位，將是一個艱難挑戰。

作者是自由撰稿人，長居法國

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[梁文輝]