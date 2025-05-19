林瑞琪：教宗良十四世與現代世界互動初探

教宗對現代世界危機的關注

本人在今個月9日教宗良十四世剛剛當選後數小時內，接受本港廣播電台訪問時清楚說明，新教宗選用「良十四世」為名號，顯然是衝着美國的領導人而來——意思很清楚，就是要挑戰美國過去數月以來的霸權行為。

教宗取名「良十四世」，表明他會追隨前教宗良十三世的思想。良十三世自1878至1903年擔任教宗，長達25年之久，對教會及世界的貢獻十分豐富；其對世界影響最深的，莫過於他在1891年發布的《新事》通諭（Rerum Novarum）。這份通諭立意指出，19世紀工業革命及資本主義興起，傳統農村社會的人際關係及生產模式受到嚴重衝擊；資本主義者假藉「自由主義」之名唯利是圖，工業社會又對人性造成嚴重扭曲，引起社會上種種不安。良十三世指出，這唯利是圖的極端資本主義，必須由教會所支持的勞工運動來制衡。

於《新事》通諭中，教宗提出了政府的新角色。通諭並不將政府視為資本家的幫兇，而是要求政府承擔中介者角色，平衡勞工與資本階層之間的利益。在此，亦強調教會作為社會良心，有責任向人類說明解決社會問題的基本立場及原則。

眼見目前全球最富有的國家美國，其政府竟然自己帶頭欺壓職工階層，並對貧困國家大加關稅，更大幅削減對本國以至國際上貧苦大眾的生活補助，教宗良十四世顯然是想借助良十三世在《新事》通諭中的完整論述，給資本主義大國領導人一個適時的當頭棒喝。

《新事》通諭 仍值得參考

《新事》通諭發表之後，自1931年當時教宗庇護十一世發表《四十年》通諭，以重新推介《新事》通諭頒布40周年紀念以來，直到1991年教宗若望保祿二世發表《百年》通諭，歷代教宗每隔10年都有文獻推介及探討《新事》通諭對當時世界的啟發。

無疑，《新事》通諭也預視並分析了20多年後才出現的蘇俄共產主義勞工運動。良十三世並不否定共產主義革命者可能是始發於善意，但預期他們所用的方法，包括訴諸階級鬥爭及強行取締個人的私有產權，將以失敗收場。

我們必須正視的是：1991年教宗若望保祿二世《百年》通諭中，承接《新事》通諭對資本主義的批判，提出日後傳世的名句——「1990年東歐共產主義政權的瓦解，絕對不能被視為資本主義的勝利。」他提醒世人，如果忽略上述這一點，將會對人類帶來不可估計的創傷。可惜，當時歐美國家都沉醉於眼前的得意歡呼之中，無視教宗苦口婆心的勸告，於是竟然在短短10多年間，在1998及2008年觸發兩次嚴重環球金融危機。由此可見，良十四世有意借助教宗良十三世的卓見，對當前極端自由主義的資本主義經濟提出適時批判。

教宗良十四世對中國的關懷由來已久

教宗良十四世對中梵關係的進展，既秉承教廷歷來政策的義務，亦有他個人經驗的特別幅度。教廷自20世紀70年代起，已期望能夠盡早與北京建立外交關係。此事可證於自1971年以後，教廷再沒有委派任何宗座大使前赴台北，而往往僅任命一名領蒙席銜的宗座代辦去負責對台的外交工作。這是很明顯的，教廷50年來一直為中梵建交做準備。

另一方面，教宗良十四世本人也直接參與推進中梵關係的工作。前任教宗方濟各於2018年9月與中國政府就主教任命安排達成臨時協議以來，每兩年需要續約一次。每次續約，雙方都會細心審視協議在實踐過程中的正反影響。2024年10月，中梵雙方既能夠順利續約（延長4年），良十四世當時作為教廷主教部部長，定會全面審察相關協議並予以全面認同。

相對多位前任教宗，良十四世很可能存有獨特的中國情懷。讀者應注意，雖然目前未有任何教廷或奧斯定會的文獻可作參考，但良十四世在早年很可能曾以個人身分到訪過中國。

良十四世所屬的奧斯定會，在港沒有會院，不過在中國大陸，同屬聖奧斯定傳統的「重整奧斯定會」（Order of Augustinian Recollects）卻於20世紀初期受教廷委託，負責中國河南省商丘地區的傳教工作。該地於1946年由教廷提升為商丘教區，隨後中國籍會士不斷增加，並接手教區的領導工作。本人於1998年前後，專誠前赴該教區，並拜訪在當地社區及教區深受敬重的史景賢主教，他本身亦是重整奧斯定會的中國籍會士。

良十四世既曾擔任奧斯定會總會長達12年之久，理應一如各大修會的總會長，於任期內盡量訪問全球每一個相關教區。因此，我們不應排除他可能在任內到訪河南商丘，以了解該教區在教務上的發展，並發掘總院方面能夠向他們提供協助的地方。良十四世如果曾經到訪中國，應算是歷代教宗的創舉；他對中國社會的高速發展及樸實民風，亦肯定深有印象。

教宗對天主教會未來發展的影響

良十四世長期生活於南美洲秘魯的貧困地區，使他對受苦大眾的困境深懷同情。未來歲月中可以預見，良十四世會對生活上困難而無法守好教會規律的勞苦大眾，會給予更大通融。不少國家存在婦女遭配偶單方面離棄的大量個案，很顯然，教宗良十四世會承襲效法方濟各的取態，給予受苦者參與教會活動及領受聖事的權利，並呼籲教會和社會多為她們的家庭提供生活上的支持。

良十四世性格謙卑而低調，所以對於教會教律上的規定，會傾向服從而多於改革。亦即是說，良十四世較多會維持一個保守立場，避免教會教律上有太大變動。惟他同時會強調實踐教律應以愛心為基礎，以改過遷善為主，避免高調以罰則來約束教會信眾行為。

在女性晉鐸這一問題上，可以預料良十四世不會於短期內有任何新舉措。就女性領受執事聖職方面，也許他會追隨前教宗方濟各的做法，將此一訴求定義為「可以討論的事項」，即容許在教會內公開討論，不過教廷也不會在短期內作出改變現狀的許可。但在聖職問題以外，讓婦女聲音更為得到整個普世天主教會的重視，相信仍是21世紀「方濟各-良十四世交響樂」的主調。

作者是樹仁大學新聞與傳播學系兼任助理教授、中國宗教傳播學者

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