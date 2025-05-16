鄭浩：「特朗普2.0」百日觀察（上）

深受共和黨原教旨理念影響

哲學之核心是試圖解釋「人從哪裏來、將往何處去」的命題。對特朗普政府現行政策的理解，大概也脫離不開哲學基本邏輯。無論特朗普在第一或第二任期，其治國理政最根本、最簡單出發點，就是凡是對美國有利有益的事，就爭取，哪怕強取豪奪；凡是對美國徒勞無益的事，就廢除，哪怕損人不利己。

作為商人出身，除了重商，特朗普思維方式深受共和黨原教旨影響。共和黨倡導強勢美國、強勢政府和強勢措施；競爭、主宰和控制，是美利堅立國之本、強國之本，是不可懷疑和動搖的「大美國主義」根本遵循。美國建國250年的歷史，都是在「主宰自己，控制別人」的破除、摧毁與建設中走過的。美國確立的美式民主法制、各種選舉和輿論監督等制度，無非是為確保美國在絕對主宰與控制進程中，提供更符合社會發展潮流、更適應多元變化的制度保障。

坦率地說，美國共和黨的傳統黨政理念，並非絕對是造成今天美國社會巨大震盪的必然原因。一旦共和黨傳統理念遭遇保守、極右翼勢力影響，且這種影響足以成為引起美國政壇動盪和改變的主流思潮，並深刻影響美國選民時，那麼保守或右翼偏激的共和黨民意代表，就會在美國困惑甚至困難時，利用選舉機會掌握白宮或國會領導權；而隨即帶來各種政策顛覆改變，也就不足為奇。歷史上，德國納粹政權就是實例。

本來，憲法和司法體制可保證當權者不能踰越法律而肆意妄為，這也是西方世界得以發展和成功的基礎。但在特朗普政府極力推動「讓美國再次偉大」（MAGA）運動下，美國社會普遍擔心，由他簽署的行政命令竟可不受憲法約束得以立即執行。例如，未經國會討論批准的任意加徵關稅總統行政令，居然就可成為具法律效力的政策；明顯違反憲法或其他移民法的總統行政令，居然可立即拘留、逮捕和遣返僅被懷疑的非法移民，其中不乏曾表達同情支持巴勒斯坦人的在校學生，甚至有個案顯示是明顯的錯誤遣返。

再例如，特朗普簽署一系列涉及教育的命令，不顧美國學界堅持了200多年的「獨立、自由、包容」傳統，針對某些「自由派」大學抗拒政府提出的整改，如關閉多元、平等和包容（DEI）辦公室、需詳細說明國外資助來源與用途等要求，特朗普政府要麼中斷聯邦資助，要麼刁難師生，很多行為明顯超越法律，導致150多名大學校長聯名抗議特朗普政府粗暴干預學術自由。這在美國歷史上也實屬罕見。

對內革命 對外重塑

百日來，無論特朗普說過什麼、做過什麼，概括起來就是「對內革命，對外重塑」。

就美國內部來說，特朗普履行競選承諾，大刀闊斧改革政府機構，砍掉不必要的政府開支，力求通過精簡機構、縮減經費，以提高政府運作效率。特朗普和他的團隊知道，MAGA首先要從國內變革開始，通過機構改革，打造權力更集中、效率更明顯、實力更牢固的執政團隊。

然而，面對美國龐大的國家機器和數以萬億美元計的聯邦開支（如今年2月聯邦政府單月開支達到破紀錄的6030億美元），領軍政府效率部的全球首富馬斯克仍堅信可通過政府大幅裁員、關閉低效率或被稱之為「浪費納稅人公帑」的機構，達到他提出的「在5月底任內削減1萬億美元」目標。從今年3月公布關閉美國國際開發署（USAID）計算，已有至少12個聯邦政府機構遭撤銷，包括美國全球媒體總署、少數族裔企業發展局、千禧年挑戰公司等；僅國務院內部，就有至少7個部門被合併或關閉。據美國媒體早前報道，至今已有多達28萬聯邦公務員、合約員工被迫參與「退休買斷計劃」或「自願退休計劃」，而這一數字仍不斷增加。

嚴厲對待非法移民 暴露美國價值觀虛偽

對內第二個行動，就是大規模、快速遣返非法移民，審查國際學者、學生簽證及「綠卡」持有人背景。若被懷疑涉及有組織犯罪、參與反猶太主義活動，甚至曾有輕微違法者，都可能被撤銷簽證、拘留，甚至遭遞解出境。據美國國土安全部數字顯示，從今年1月20日特朗普重返白宮至3月底，已扣押11.3萬名非法入境者，逾10萬人被驅除出境。未經法律核實就驅逐大批非法移民，此舉本已引發廣泛有關正義性、合法性的爭議，但更令國際社會人權觀察者不安的是，3月特朗普政府宣布，撤銷總計逾50萬來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉人道主義假釋計劃（CHNV Parole Program）的人，自願離境日期到4月24日為止，否則將被強制驅逐出境。此外，國土安全部4月中還宣布，將終止約1.46萬名阿富汗人和7900名喀麥隆人的臨時保護身分。

美國輿論及國際社會普遍擔憂，特朗普的大規模驅逐行動，是否涉及違憲或凌駕法律之上？是否嚴重衝擊了美國立國以來就已秉持的自由、開放、包容價值觀？是否涉及粗暴踐踏人權，或至少是在人權問題上存在明顯雙重標準？

當然，美國慣以「雙重標準」檢視別人，這不足為奇，但「特朗普2.0」時代以更嚴厲手段對待非法移民，的確使美國價值觀虛偽的一面暴露無疑。很明顯，特朗普政府大規模驅逐非法入境者，一方面是要堵塞法律漏洞、增強國民對打擊犯罪活動的信心，為糾正拜登前政府及民主黨人在維護邊境安全方面的錯誤累積政績；而更重要的是，通過驅逐行動，展現現政府護法舉措的執行力和國土安全的行動力。特朗普根本不在乎民主黨人、人權組織、司法機構和媒體的看法，他要的是MAGA結果。

「特朗普2.0」的威權手段

特朗普政府在推動國內政策變革的同時，還特別注重治理輿論環境。事實上，「特朗普1.0」時代對異己聲音的壓制就已非常明顯，而現在更是變本加厲，例如公開點名挖苦指控一些質疑、批評、揭發他的媒體、記者和負責人，威脅撤銷聯邦政府資助計劃。藉意識形態整肅、使反對者聲音銷聲匿迹，幾乎是所有法西斯獨裁政權的通行做法。他們害怕人民覺醒、恐懼真相大白，擔心謊言一旦被揭穿就會喪失民心民意，就會導致政權更迭。因此，大力資助支持特朗普政府的媒體，構建可以影響政府決策的「深喉」，掌握話語權、引導權，已成為「特朗普2.0」時代的威權手段之一。

更公然地挑戰法律權威，是「特朗普2.0」百日來的顯著特徵。特朗普本人仍有多宗案件未結而官司纏身。對此，他利用總統行政權力，不斷威脅針對他的檢察官、律師和律師事務所，迫使檢察官放棄對他的起訴或辭職。白宮、國務院及國土安全部等也屢次藐視美國最高法院、聯邦高等法院和地方法院裁決，特別是無差別大規模遣返所謂「非法移民」的行動，儘管最高法院已發出暫停命令，但行動依舊沒有停止。

（編者按：下周五續）

作者是時事評論員、美國布魯金斯學會訪問學者

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[鄭浩]