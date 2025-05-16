明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鄭浩

鄭浩：「特朗普2.0」百日觀察（上）

【明報文章】美國特朗普總統第二個任期滿百日（4月30日），美國主流媒體都對「特朗普2.0」百日來的內外政策，做細緻入微的剖析檢視。顯而易見的是，迄今特朗普政府內外政策，對國內及世界帶來的巨大變革（破壞）衝擊，讓世人為之震驚之際，也迫使政策制定者深刻反思一個問題：美國逆向性的巨變，將對自身和世界帶來怎樣的後果？各國如何調整策略以確保自身利益，及應對更加動盪不安的世界？

深受共和黨原教旨理念影響

哲學之核心是試圖解釋「人從哪裏來、將往何處去」的命題。對特朗普政府現行政策的理解，大概也脫離不開哲學基本邏輯。無論特朗普在第一或第二任期，其治國理政最根本、最簡單出發點，就是凡是對美國有利有益的事，就爭取，哪怕強取豪奪；凡是對美國徒勞無益的事，就廢除，哪怕損人不利己。

作為商人出身，除了重商，特朗普思維方式深受共和黨原教旨影響。共和黨倡導強勢美國、強勢政府和強勢措施；競爭、主宰和控制，是美利堅立國之本、強國之本，是不可懷疑和動搖的「大美國主義」根本遵循。美國建國250年的歷史，都是在「主宰自己，控制別人」的破除、摧毁與建設中走過的。美國確立的美式民主法制、各種選舉和輿論監督等制度，無非是為確保美國在絕對主宰與控制進程中，提供更符合社會發展潮流、更適應多元變化的制度保障。

坦率地說，美國共和黨的傳統黨政理念，並非絕對是造成今天美國社會巨大震盪的必然原因。一旦共和黨傳統理念遭遇保守、極右翼勢力影響，且這種影響足以成為引起美國政壇動盪和改變的主流思潮，並深刻影響美國選民時，那麼保守或右翼偏激的共和黨民意代表，就會在美國困惑甚至困難時，利用選舉機會掌握白宮或國會領導權；而隨即帶來各種政策顛覆改變，也就不足為奇。歷史上，德國納粹政權就是實例。

本來，憲法和司法體制可保證當權者不能踰越法律而肆意妄為，這也是西方世界得以發展和成功的基礎。但在特朗普政府極力推動「讓美國再次偉大」（MAGA）運動下，美國社會普遍擔心，由他簽署的行政命令竟可不受憲法約束得以立即執行。例如，未經國會討論批准的任意加徵關稅總統行政令，居然就可成為具法律效力的政策；明顯違反憲法或其他移民法的總統行政令，居然可立即拘留、逮捕和遣返僅被懷疑的非法移民，其中不乏曾表達同情支持巴勒斯坦人的在校學生，甚至有個案顯示是明顯的錯誤遣返。

再例如，特朗普簽署一系列涉及教育的命令，不顧美國學界堅持了200多年的「獨立、自由、包容」傳統，針對某些「自由派」大學抗拒政府提出的整改，如關閉多元、平等和包容（DEI）辦公室、需詳細說明國外資助來源與用途等要求，特朗普政府要麼中斷聯邦資助，要麼刁難師生，很多行為明顯超越法律，導致150多名大學校長聯名抗議特朗普政府粗暴干預學術自由。這在美國歷史上也實屬罕見。

對內革命 對外重塑

百日來，無論特朗普說過什麼、做過什麼，概括起來就是「對內革命，對外重塑」。

就美國內部來說，特朗普履行競選承諾，大刀闊斧改革政府機構，砍掉不必要的政府開支，力求通過精簡機構、縮減經費，以提高政府運作效率。特朗普和他的團隊知道，MAGA首先要從國內變革開始，通過機構改革，打造權力更集中、效率更明顯、實力更牢固的執政團隊。

然而，面對美國龐大的國家機器和數以萬億美元計的聯邦開支（如今年2月聯邦政府單月開支達到破紀錄的6030億美元），領軍政府效率部的全球首富馬斯克仍堅信可通過政府大幅裁員、關閉低效率或被稱之為「浪費納稅人公帑」的機構，達到他提出的「在5月底任內削減1萬億美元」目標。從今年3月公布關閉美國國際開發署（USAID）計算，已有至少12個聯邦政府機構遭撤銷，包括美國全球媒體總署、少數族裔企業發展局、千禧年挑戰公司等；僅國務院內部，就有至少7個部門被合併或關閉。據美國媒體早前報道，至今已有多達28萬聯邦公務員、合約員工被迫參與「退休買斷計劃」或「自願退休計劃」，而這一數字仍不斷增加。

嚴厲對待非法移民 暴露美國價值觀虛偽

對內第二個行動，就是大規模、快速遣返非法移民，審查國際學者、學生簽證及「綠卡」持有人背景。若被懷疑涉及有組織犯罪、參與反猶太主義活動，甚至曾有輕微違法者，都可能被撤銷簽證、拘留，甚至遭遞解出境。據美國國土安全部數字顯示，從今年1月20日特朗普重返白宮至3月底，已扣押11.3萬名非法入境者，逾10萬人被驅除出境。未經法律核實就驅逐大批非法移民，此舉本已引發廣泛有關正義性、合法性的爭議，但更令國際社會人權觀察者不安的是，3月特朗普政府宣布，撤銷總計逾50萬來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉人道主義假釋計劃（CHNV Parole Program）的人，自願離境日期到4月24日為止，否則將被強制驅逐出境。此外，國土安全部4月中還宣布，將終止約1.46萬名阿富汗人和7900名喀麥隆人的臨時保護身分。

美國輿論及國際社會普遍擔憂，特朗普的大規模驅逐行動，是否涉及違憲或凌駕法律之上？是否嚴重衝擊了美國立國以來就已秉持的自由、開放、包容價值觀？是否涉及粗暴踐踏人權，或至少是在人權問題上存在明顯雙重標準？

當然，美國慣以「雙重標準」檢視別人，這不足為奇，但「特朗普2.0」時代以更嚴厲手段對待非法移民，的確使美國價值觀虛偽的一面暴露無疑。很明顯，特朗普政府大規模驅逐非法入境者，一方面是要堵塞法律漏洞、增強國民對打擊犯罪活動的信心，為糾正拜登前政府及民主黨人在維護邊境安全方面的錯誤累積政績；而更重要的是，通過驅逐行動，展現現政府護法舉措的執行力和國土安全的行動力。特朗普根本不在乎民主黨人、人權組織、司法機構和媒體的看法，他要的是MAGA結果。

「特朗普2.0」的威權手段

特朗普政府在推動國內政策變革的同時，還特別注重治理輿論環境。事實上，「特朗普1.0」時代對異己聲音的壓制就已非常明顯，而現在更是變本加厲，例如公開點名挖苦指控一些質疑、批評、揭發他的媒體、記者和負責人，威脅撤銷聯邦政府資助計劃。藉意識形態整肅、使反對者聲音銷聲匿迹，幾乎是所有法西斯獨裁政權的通行做法。他們害怕人民覺醒、恐懼真相大白，擔心謊言一旦被揭穿就會喪失民心民意，就會導致政權更迭。因此，大力資助支持特朗普政府的媒體，構建可以影響政府決策的「深喉」，掌握話語權、引導權，已成為「特朗普2.0」時代的威權手段之一。

更公然地挑戰法律權威，是「特朗普2.0」百日來的顯著特徵。特朗普本人仍有多宗案件未結而官司纏身。對此，他利用總統行政權力，不斷威脅針對他的檢察官、律師和律師事務所，迫使檢察官放棄對他的起訴或辭職。白宮、國務院及國土安全部等也屢次藐視美國最高法院、聯邦高等法院和地方法院裁決，特別是無差別大規模遣返所謂「非法移民」的行動，儘管最高法院已發出暫停命令，但行動依舊沒有停止。

（編者按：下周五續）

作者是時事評論員、美國布魯金斯學會訪問學者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭浩]

上 / 下一篇新聞