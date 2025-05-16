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孫興杰

孫興杰：中美經貿談判與世界棋局

【明報文章】經兩天長時間談判，中美經貿談判團隊在瑞士日內瓦取得「實質性進展」。5月12日發布的聯合聲明超出外界預期，其最大成果在於結束（至少暫停）4月2日美國總統特朗普發動的關稅大戰，雙方都保留10%加徵和反制的關稅。

這次談判帶來的衝擊，不亞於當年美國國務卿基辛格秘密訪問北京。包括美國盟國在內的國家還在努力與美國談判之際，中美似乎一夜之間翻過持續一個月的關稅大戰，「越頂外交」再次出現。中美經貿談判帶來的影響遠不局限於貿易和經濟領域，而是撬動世界棋局的關鍵一步。

兩國磋商將進理性務實軌道

今次談判是美國4月2日對華發動關稅突襲戰失敗的結果。經一個月戰略博弈，中美在4月末基本釋出要開展接觸和磋商的信息。美國貿易代表格里爾聲稱，中國是唯一對美國對等加徵關稅的國家，同時認為中美分歧沒有想像那麼大。看起來，特朗普對華關稅戰更像「鬧劇」，不可避免要回歸正常博弈軌道。但關稅戰絕不是「誤會」。中美經貿談判及其取得的成果，根本原因在於中國於兩周多時間內，展現出「主力會戰」般的戰略意志和鬥爭藝術，使特朗普用關稅大棒快速壓服中國的計劃破產。

經此一戰，中美經貿磋商將進入理性務實軌道。特朗普極限施壓、反覆無常的手段已不適用；即便再出爾反爾，也無人在意他的表演了。

4月2日特朗普對全球發動關稅大戰，除了10%基礎關稅，還有差別化的「對等關稅」，這無異於對國際市場投下關稅核彈。「對等關稅」既是特朗普為10%基礎關稅打掩護，也是敲詐勒索貿易伙伴的工具。更有甚者，美國警告世界不要採取報復措施，欺凌世界的嘴臉展現淋漓。不少中小國家公開表態不會反制美國，並主動大幅降低關稅，換取美國在「對等關稅」的減讓。美國的訛詐是史無前例的，就連清醒的交易者、美國財長貝森特也對特朗普之招數頗為讚賞。深諳交易之道的貝森特知道，不確定性有可能是大籌碼。中國是全世界最大的貨物貿易國家，也是世界140多國的主要貿易伙伴。若特朗普用一紙行政令和幾個網絡帖文就能重塑國際經貿規則，那全球化真要倒退了。中國採取了斷然的對等反制措施，不到一星期，中美各自將關稅加到125%和145%。貝森特坦言，如此高關稅相當於貿易禁運。

稅率較量之外的中美戰略運籌競爭

從4月2日開始，中美之間「會戰」就開始了，最直觀的還是雙方資本市場。股市是信心的晴雨表。清明假期後，中國股市第一天復市（4月7日）出現暴跌，但隨後反彈，並且保持長紅行情，這背後當然是中國政府一系列運籌和操作。反觀美國，股市接連暴跌，尤其是「股債匯三殺」，美債跌出了2001年恐怖襲擊後的最大單周跌幅。特朗普第一任期內，每當美股出現逾4%跌幅，他都會出來安撫；第二任期內，這個規律依然有效。關稅生效後不久，美國便對中國以外的多個國家給予90天緩行，隨後豁免手機、電腦等電子產品。美國試圖建立一個針對中國的關稅聯盟，同時嚴厲檢查轉口貿易，進一步推進「去中國化」的國際經貿規則。

中國作為唯一敢堅決反制美國加徵關稅的國家，已然成為此次美國關稅大戰的頭號對手。當然，從全球經濟體量和影響力來看，也只有中國能夠上關稅戰談判桌。因此，中美關稅戰不僅涉及雙邊利益博弈，更關係到國際經貿體系演變。在關稅稅率的數字較量之外，是中美戰略運籌的競爭。

美國選擇了十幾個優先國家開展談判，包括日本、印度、歐盟、韓國等，倘美國在90天內與中國以外的其他貿易伙伴完成經貿談判，那就可能推進「沒有中國的全球化」進程。中國持續推進高水平對外開放，採取包括對入境消費的一系列優惠措施，同時與日韓、東盟及歐盟的經貿關係不斷升級，尤其是中歐兩大經濟體之間的相互開放，引人關注。值得一提的是，中美日內瓦談判之前，各自都釋放有力信息——美國與英國達成貿易協議；中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，而這是妨礙中歐投資協定的一個因素。另外，歐盟實施了對美國的反制關稅。也就是說，中美日內瓦談判其實有諸多不在場的參與者。

中美相互離不開對方

美國將中國視為頭號競爭者，始自特朗普第一個任期。2018年特朗普發動對華貿易戰，後來成為主要針對中國的關稅和貿易戰。經過漫長而艱苦談判，2020年1月中美達成第一階段貿易協議。不幸的是新冠疫情襲來，全球供應鏈、產業鏈遇到巨大衝擊，特朗普也在2020年輸掉大選。隨後拜登政府推出新的經濟戰略，即「小院高牆」，在維持對華關稅的同時，着力於科技產業打壓。因此，中美在特朗普第一任期達成的貿易協議沒得到有效執行。經今年4月關稅戰之後，特朗普第一任期的協議，或許有可能作為新的談判基礎。

另外，在疫情期間，檢疫隔離其實給世界經濟做了極限測試。中美之間的相互依賴已深入日常生活，即便美國有優秀零售商，也無法在短時間內重建商業合作關係。日前美國零售巨頭高層管理人員警告，短短幾周內超市貨架可能會空空如也。「中國製造」已成為美國人日常購物習慣中不可或缺的一部分。貝森特寄希望美國零售商庫存能夠為尋找替代供應商提供時間，惟疫情給中美的測試表明，中美相互離不開對方，世界承受不了中國生產商停工，而中國經濟依然需要外貿這一強勁發動機。美國的消費和中國的生產構成完整資本循環，中美之間的相互依賴不僅是商品相互依賴，更是過程相互依賴。

今次中美聯合聲明裏，開篇便有兩個「認識到」，即「認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性」、「認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性」。這不僅是一個月關稅戰的總結，也是2018年中美貿易戰以來雙方共同的戰略認知。這一戰略認知的形成，也是中美關稅談判能夠舉行且取得超預期成果的根本原因。

國際政經體系深度調整的歷史時刻

值得關注的是，中美日內瓦關稅談判只是結束或暫停美國自4月2日以來的關稅戰。特朗普今年上任以來，因芬太尼問題對中國加徵20%關稅，疊加拜登政府時期近20%的關稅，美國對華仍維持了50%左右關稅。當然，雙方確認要建立機制，繼續就經貿關係協商。不過，無論如何，特朗普4月2日發動的關稅戰，在中國面前失敗了；而正在或準備與美國磋商的國家，顯然在日內瓦被貝森特、格里爾「越頂」了，如同1971年基辛格訪問北京後宣布尼克遜總統將訪華一樣。美國試圖建立針對中國之關稅陣營的計劃，已不可行。對世界來說，相比反覆無常的特朗普政府，中國市場的確定性是可靠之選。

巧合的是，於中美經貿談判前後，俄烏談判也提上日程；同時中東地區多個議題的談判亦在推進。歐洲、中東、亞太同時進入戰略談判時刻，也許這不是巧合，而是國際政治經濟體系深度調整的歷史時刻。

作者是中山大學國際關係學院教授

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[孫興杰]

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