羅健熙：「港味」何在

這種糾結的心情，以往實在不多見。今年黃金周的新聞焦點，落在萬宜水庫東壩的交通安排，以及有旅客在麥當勞過夜或露營等「窮遊」、「豪遊」模式的熱議。

吸納來港旅遊 應以過夜客優先

在討論黃金周現象之前，我想先說說非內地旅客。過去一年，來自不同地區的旅客有明顯增長。2024年全年來自短途地區市場（不包括內地及澳門）的旅客人次，比2023年增長53.4%；長途地區市場增長50.9%；新市場（印度、海灣地區等）增長76.2%。整體來說，非內地市場於2024年共貢獻約1046萬旅客人次，比2023年上升了44%。雖然增長強勁，但由於基數較低，他們佔整體來港旅客人次比例仍僅由2023年21.3%升至2024年23.5%。

可以想像，旅發局確實在海外市場下了一些工夫，早前透露曾邀請來港的KOL（網紅）或許亦起到一定效果。

我一直建議香港吸納旅客應以過夜旅客優先，背後原因其實十分簡單直接——就是過夜旅客在港消費會較高，亦可以帶動旅遊及相關行業。根據統計處數字，2024年過夜旅客人均消費為5490元，不過夜旅客則是1235元，兩者差距達3倍多。而據旅發局統計資料，內地旅客過夜比例約43%，非內地旅客的比例則為68%。

除了比例，非過夜旅客的消費趨勢也值得我們留意。內地不過夜旅客人均消費由2013至2015年高峰的2700元，回落至疫情前（2019年）的2200元水平；疫情過後的2023年大幅減至1383元，2024年再跌至1286元，比2019年大跌逾四成。

其實這些情况早已有人論及：港元強勢，匯率相對較高；全球消費降級；內地旅客由「爆買」轉變為「打卡」旅遊；新增「自由行」城市已非最富庶城市等，都有密切關係。從前透過自由行帶動香港旅遊業的模式已不再適用，「逼爆萬宜水庫」這類情况則是新旅遊模式下的現象。

議員們也爭相提出「創新」建議，例如在郊野公園入口設捐款箱、用高爾夫球車接載旅客到東壩、在白腊建碼頭、容許旅遊巴一團團送旅客到東壩等。每項建議都令人吃驚。

香港人自小學會去郊遊要做好準備，要思考交通接駁與突發狀况。這種自我調節，正是對自然環境的敬畏與尊重，也令郊外環境不受過量人類活動干擾。我們往外地旅遊，如要到偏遠地區，也會先評估交通條件，而不會在失算時投訴當地交通不足吧？

然而，政府、建制派議員的建議和做法，都是以遷就旅客出發，研究如何把更多人塞進那已經飽和的郊外環境，實在難以理解。之前有內地人來港看跨年煙花趕不及過關的事件，也十分類似。

我身邊的朋友都不明白：活動時間、交通工具服務班次、關口關閘時間等，都早已經清清楚楚；大型節慶活動必定人多，也是世界通行的常識，旅客趕不及過關怎麼好像變了香港的責任？這些都是我無法解答的了。

最近關於旅遊業的討論，還有財政預算案建議增加機場離境稅和徵收車輛邊境建設費。我們對本年度財政預算案也建議新增邊境建設費，但徵收對象是陸路入境的人而不是車；收取費用後亦同時派發等額消費券鼓勵在港消費。我相信此做法，比政府的徵稅方向更具策略性。綜觀世界各地，意大利威尼斯有入城費，日本有國際觀光旅客稅，西班牙巴塞隆拿、英國曼徹斯特等城市亦有不同金額的觀光稅項。這些稅款按其特定情况，有些是針對非過夜旅客，有些是經酒店訂房時一併收取，也有「全部通殺」的。

旅遊推廣着力點 應有明確取捨

特區政府由今年1月1日起重新徵收3%酒店房租稅，機場稅亦將由120元調升至200元。我真的不明白，為何向過夜旅客收取更多費用的同時，繼續堅持不向非過夜旅客收費？非過夜旅客人均消費較低，但相應的社會成本不比過夜旅客為少，郊外環境受壓、景點擠塞或在麥當勞過夜等均是例子，亦可能因為遊客太多而影響較高消費旅客的旅遊體驗。我同意，不論消費高低的旅客來港都應該歡迎和尊重，不用刻意排除；惟推廣上要在哪裏着力、政府政策要回應哪些旅客訴求，也應有明確取捨，不能有求必應。

現屆政府常常把「識變、應變、求變」掛在口邊，但在旅遊業而言，20年來都好像沒有什麼轉變，至今仍然想着怎樣再開放更多「自由行」或「一簽多行」城市，或是跟着「小紅書」的熱潮去遷就配合。到底香港吸引人的特色是什麼、在哪裏？立法會的日本外訪報告說不少日本人認為香港失去「港味」；該報告的建議竟是在廟街、彌敦道劃出特定區域，重設霓虹招牌風景？這種假古董式的包裝建議，實在令人失語。

任何旅遊城市的吸引力，都必定有它自己的獨特之處，不會是「跟風」趕潮流；任何有自信的城市，都不會一味迎合旅客要求，而是有自己個性和作風。這些才是比什麼霓虹燈更重要的「港味」所在。

作者是民主黨主席

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[羅健熙]