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陳帆川

陳帆川：背靠祖國的香港 如何振興新聞業

【明報文章】「無國界記者」首次將香港新聞自由狀况，列為最差的「惡劣」級別，與內地相同；其餘獲此級別的地區，包括盧旺達、埃塞俄比亞、烏干達等。至於這排名是否值得參考，大家只要在Google搜索「香港新聞自由排名」，看看有多少港媒報道，便能夠自行分析。

北歐國家一如既往名列前茅，但香港所能享受的媒體發展資源，卻是他們不能企及的。第三屆北歐媒體AI（人工智能）峰會最近在丹麥舉行，來自挪威、瑞典、芬蘭和歐洲各地的科技與編採人員，討論媒體在AI時代的發展，對香港業界也有參考價值。

挪威最大流量新聞網VG的總編輯，被問到AI會否淘汰新聞文章時直言：「我們早在幾年前就該把文章淘汰掉。」他鼓勵同業應大刀闊斧應用AI，徹底改革，以吸引新一代讀者，「文章會消亡，也應該消亡，但講故事的技巧不死」。

由挪威報章iTromsø研發的AI工具「Djinn」，每月分析上萬份文件，分辨每一篇文章是否有新聞價值。其AI實驗室主管表示，該模型由記者協助訓練，嘗試模仿記者常說的新聞觸覺。經驗豐富的調查記者，往往在閱讀文件後便能夠「嗅」出新聞點，現在由AI代勞。該工具上線後，不但幫助記者撰寫了數篇獨家報道，而且受其他媒體青睞，訂購採用。

利用該平台發表了一系列調查報道的媒體Stavanger Aftenblad，其AI部門主管表示，這樣的「新聞線索」工具，最能夠令抗拒AI的記者受落，「只要幫記者在新聞競賽裏脫穎而出，他們就高興了」。

不過，北歐各國皆有自己語言；以美國為首、英語為主的AI工具，用起來未必得心應手。OpenAI的語音轉換文字大模型Whisper，僅得0.5%的訓練數據為瑞典語。有見及此，瑞典電視台跟國家圖書館合作，在Whisper的基礎上訓練出以瑞典語為主的模型，將即時翻譯電視字幕的準確度大幅提高五成。

中國AI技術先進 歐洲媒體追落後

會上不少媒體高層，均對歐洲過度依賴美國AI技術表示擔憂。路透新聞研究所前所長Rasmus Kleis Nielsen在閉幕演講中，提出歐洲要發展出自主而大型的科技平台，尚有漫漫長路。

背靠祖國的香港媒體，於AI競賽上其實比起大部分歐洲國家更有優勢。中國AI技術僅次美國，中文大模型多不勝數，用過DeepSeek的人都不難發現，它處理中文甚至廣東話的能力，遠高於GPT。在歐洲媒體追落後之際，我們其實坐擁大量廉價資源，可以加以利用。既然「黃金周」的來港陸客已經轉型，我們看待國家機遇的視野，看來也要升級轉型了。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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